Моуринью об отстранениях за конфликты с судьями: «Слова «гребаный позор» сказаны в пустоту – Тэйлора не было на парковке. В ситуации с Киффи чувствовал себя оскорбленным»

Жозе Моуринью высказался о дисквалификации в еврокубках и Серии А за стычки с судьями.

Напомним, был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра на парковке стадиона после финала Лиги Европы, в котором « » уступила «Севилье».

Кроме того, португалец был отстранен на 10 дней c начала нового сезона Серии А за критику в адрес арбитра Даниэле Киффи после матча с «Монцей».

«Здесь [в Италии] я чувствую, что я под прицелом. В ситуации с Киффи я чувствовал себя оскорбленным, моя свобода была нарушена. Я сказал о нем то же самое, что говорил Модрич об Орсато, но последствия были другими. Меня заклеймили позором».

О стычке с Энтони Тэйлором после финала

«Когда я спустился на парковку, Тэйлора там не было. Фраза «гребаный позор» была сказана в пустоту. Я поговорил с Говардом Уэббом, и он признался, что пенальти был. Если бы Тэйлор сделал то же самое, это заслуживало бы уважения и восхищения», – сказал главный тренер «Ромы».

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