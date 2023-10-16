Головин подорожал с 28 до 30 млн евро. Хавбек догнал по стоимости самых дорогих игроков «Монако» – Балогуна и Камара

Александр Головин вошел в число самых дорогих игроков «Монако».

По данным портала , с начала сезона трансферная стоимость Головина выросла с 28 до 30 миллионов евро. Стоимость российского полузащитника достигла максимума после ЧМ-2018.

Крое того, Головин стал самым дорогим игроком « » наряду с и , которые также оцениваются порталом в 30 млн евро.

Напомним, является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt.

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