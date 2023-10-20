Головин восстановился и вернулся к тренировкам с «Монако»
Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».
Хавбек «Монако» получил незначительную травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).
«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», – сказал пресс-атташе клуба Жюльен Кревелье.
В воскресенье «Монако» сыграет против «Метца» в 9-м туре Лиги 1.
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