Головин восстановился и вернулся к тренировкам с «Монако»

Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».

Хавбек « » получил незначительную травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», – сказал пресс-атташе клуба Жюльен Кревелье.

В воскресенье «Монако» сыграет против «Метца» в 9-м туре Лиги 1.

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