Головин восстановился и вернулся к тренировкам с «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин Футбол

Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».

Хавбек «Монако» получил незначительную травму, из-за которой пропустил товарищеские матчи сборной России против Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», – сказал пресс-атташе клуба Жюльен Кревелье.

В воскресенье «Монако» сыграет против «Метца» в 9-м туре Лиги 1.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
А была травма?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Денисов
Чудеса
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Круто, что Головин стал важнейшим игроком Монако. Может быть уже пора сделать следующий шаг и перебраться в более сильную лигу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sebastian1410
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А была травма?
У Головина то? Стабильно 4-6 травм за сезон. Прошлый сезон аномальный был для Головина - всего 2 матча пропустил из-за травм. А так стабильно 10+ матчей за Монако пропускает в сезоне из-за различных повреждений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий