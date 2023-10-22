Пруцев о медиафутболе: «Нравится не качество игры, конечно, а атмосфера. Поддерживаю «Бей Беги», 2Drots, слежу за «Народной»

Теги Спартак премьер-лига Россия Данил Пруцев Амкал 2Drots Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Данил Пруцев рассказал, за какие клубы болеет в медиафутболе.

– Недавно ты говорил, что у тебя есть интерес к медиафутболу. Что именно в нем нравится?

– Не само качество игры, конечно. Скорее атмосфера. Хотя раньше было куда интереснее: сейчас в командах появилось много бывших профессиональных футболистов, уровень стал похож на ФНЛ. Мне кажется, это уже нельзя назвать медиалигой.

Я нормально отношусь к выступлению таких клубов в Кубке России, хотя понимаю, что профессиональной команде было бы ужасно обидно проиграть подобному сопернику.

– За кого болеешь в Медиалиге?

– Я поддерживаю «Бей Беги», потому что это проект наших ребят – Джикии и Соболева. Еще мне нравятся 2Drots – знаком с их президентом, а вот «Амкалу» не симпатизирую. Плюс слежу за «Народной Командой»: это же красно-белые!

– Ты хотел бы иметь похожий проект?

– Сейчас занимаюсь подобной историей. С друзьями создали в Краснодаре команду, которая играет в формате «восемь на восемь». В следующем сезоне мы заявимся на участие в третьей лиге, но уже с полноценным составом. Сначала занимались этим ради веселья, но потом команда выиграла турнир Краснодарского края с серьезными соперниками – и теперь отправится в Сочи на чемпионат России.

Кстати, название прикольное – «Слабые», – отметил полузащитник «Спартака».

2 комментария

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ApXuMaHqPuT
Поддерживаю «Бей Беги», слежу за «Лей Лежи»😎
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