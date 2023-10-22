Манчестер Юнайтед — Копенгаген: прогноз на матч 24 октября 2023, Лига чемпионов

24 октября стартует третий тур групповой стадии Лиги чемпионов. В рамках тура сыграют команды квартета А «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Олд Траффорд». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Бронзовый призер прошлого чемпионата Англии неудачно играет в домашнем турнире в текущем. «Красные дьяволы» после девяти туров занимают восьмое место. Команда не играет вничью. На счету «Манчестер Юнайтед» пять побед и четыре поражения. Разница голов 11:13. Отставание от занимающего четвертое место «Ливерпуля» пять баллов. В сезоне 2022/2023 «Копенгаген» выиграл чемпионат Дании. В текущем сезоне после 12 туров команда возглавляет турнирную таблицу. На счету «Копенгагена» восемь побед, две ничьи и два поражения. В активе команды 26 очков, что на одно больше, чем у «Силькеборга» и на два больше, чем у «Брондбю». Разница голов в чемпионате Дании 24:15.

Противостояние команд в еврокубках насчитывает три матча. В 2006 году команды сыграли на групповой стадии Лиги чемпионов и обменялись домашними победами. «Манчестер Юнайтед» был сильнее 3:0, а «Копенгаген» победил со счетом 1:0. В 2020 году команды сыграли в четвертьфинале Лиги чемпионов, который прошел в формате одной игры. Основное время матча завершилось вничью 0:0. В дополнительное время «Манчестер Юнайтед» получил право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

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Рекомендованная ставка: «Обе забьют — да», гол «Копенгагена», ТБ2,5, ИТМ2,5 «Манчестер Юнайтед», победа «Копенгагена» с форой +1,5.

Манчестер Юнайтед

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» взял три очка в игре с «Шеффилд Юнайтед». Гостевая победа со счетом 2:1. Счет в матче открыл шотландец Скотт Мактоминей. Еще до перерыва хозяева сравняли счет. на 34 минуте пенальти реализовал Оливер Макберни. Во втором тайме манкунианцы забили и одержали гостевую победу. На 77 минуте отличился Диогу Далот.

«Красные дьяволы» неудачно играют в Лиге чемпионов. В двух стартовых турах команда проиграла — домашнее поражение 2:3 от «Галатасарая» и гостевое поражение 3:4 от «Баварии». С нулем очков команда на последнем месте в группе. Отставание от идущего вторым «Галатасарая» четыре очка. Разница голов в двух матчах 5:7.

Результаты «Манчестер Юнайтед» в пяти играх:

АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 1:2;

АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 2:1;

Лига чемпионов, «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» 2:3;

АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 0:1;

Кубок английской лиги, «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 3:0.

В 10 официальных матчах подопечные Эрика тен Хага не играют вничью. На счету команды пять побед и пять поражений. Разница голов 18:18. На домашней арене у «Манчестер Юнайтед» семь побед и три поражения. Три поражения пришлись на пять последних игр. Разница голов 20:12.

Интересные статистические факты по игре «Манчестер Юнайтед»:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов— Расмус Хойлунн 3+0, Каземиро 2+0, Маркус рашфорд 0+2;

Самые результативные игроки команды в сезоне — Каземиро 4+1, Бруну Фернандеш 2+3, Маркус Рашфорд 1+3, Расмус Хойлунн 3+0, Скот Мактоминей 3+0

«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 5 домашних матчей;

«Манчестер Юнайтед» пропускает в 5 из 6 играх дома;

«Манчестер Юнайтед» проиграл три последние матча в Лиге чемпионов и без побед в пяти играх в турнире;

Обе команды забивали в 12 из 14 матчах команды в турнире;

Не менее трех голов забивается в 6 из 8 домашних матчах «Манчестер Юнайтед» в турнире;

«Манчестер Юнайтед» не забивает более двух голов в 13 из 16 домашних матчах в Лиге чемпионов;

«Манчестер Юнайтед» пропускает в первом тайме в 4 играх;

«Манчестер Юнайтед» не играет вничью в 20 встречах и 12 домашних матчах.

Игру с «Копенгагеном» пропустит Каземиро, который был удален в матче с «Галатасараем». В последней игре АПЛ из-за травм не играли Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака.

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Копенгаген

В последней встрече датской Суперлиги «Копенгаген» взял три очка в игре с «Вайле». Домашняя победа со счетом 2:1. Команда одержала волевую победу. Все три гола были забиты во втором тайме. Счет в матче открыл Герман Онугха на 65 минуте. На 70 минуте «Копенгаген» сравнял счет благодаря голу Элиаса Ачоури. Победу хозяевам принес точный удар Мохамеда Эльюнусси на 82 минуте.

Прежде чем попасть в групповую стадию «Копенгаген» прошел три раунда квалификации. Были пройдены «Брейдаблик», пражская «Спарта» и польский «Ракув». На групповой стадии у датского клуба гостевая ничья 2:2 с «Галатасараем» и домашнее поражение 1:2 от «Баварии». С одним очком команда на третьем месте в группе А. Отставание от второго места три очка. Разница голов 3:4.

Результаты «Копенгагена» в пяти последних встречах:

Суперлига, «Копенгаген» — «Вайле» 2:1;

Суперлига, «Орхус» — «Копенгаген» 1:1;

Лига чемпионов, «Копенгаген» — «Бавария» 1:2;

Суперлига, «Копенгаген» — «Мидтьюлланд» 0:2;

Кубок Дании, «ИФ Лисен» — «Копенгаген» 0:9.

На отрезке в 10 официальных игр у датского клуба четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 23:13. В статусе гостей «Копенгаген» не проигрывает в 10 встречах: семь побед и три ничьи. Разница голов 28:12.

Интересные статические факты по игре «Копенгагена»:

Самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов: Диого Гонсалес 2+3, Джордж Ларссон 3+1, Орри Оускарссон 3+0, Виктор Классон 2+0;

Самые результативные игроки команды в сезоне: Диогу Гонсалес 7+5, Элиас Ачоури 3+6, Руни Бардагжи 7+0, Мохамед Эльюнусси 5+1, Джордан Ларссон 4+1;

«Копенгаген» забивает в Лиге чемпионов в пяти играх;

«Копенгаген» не проигрывает в четырех гостевых играх в турнире;

«Копенгаген» пропускает в 5 из 7 гостевых играх в Лиге чемпионов;

«Копенгаген» не проигрывает с разницей в два и более гола в 16 из 19 гостевых играх в турнире;

«Копенгаген» победил в 9 из 13 гостевых встречах;

«Копенгаген» забивает во втором тайме в пяти гостевых матчах;

«Копенгаген» забивает в 15 матчах на выезде;

«Копенгаген» пропускает во втором тайме в четырех встречах;

«Копенгаген» забивает во втором тайме в пяти гостевых матчах.

Из-за травмы не сыграл в последней встрече Виллиам Клем. Под вопросом участие в матче Николая Бойлесена.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед — Копенгаген

«Манчестер Юнайтед», как более статусная команда и коллектив, обладающий лучшим подборов кадров, получил статус фаворита игры. У «Красных дьяволов» остался фактически последний шанс включиться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. В случае поражения у команды будет мало шансов стать второй и останется только борьба за плей-офф Лиги Европы. Для «Копенгагена» третье место в квартете с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» будет успехом.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Манчестер Юнайтед» — 1,38;

Ничья — 4,84;

Победа «Копенгагена» — 9,29;

ТБ2,5 — 1,68;

ТМ2,5 — 2,26;

«Обе забьют — да» — 1,93;

«Обе забьют — нет» — 1,90.

В текущем сезоне у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы с обороной. Команда пропустила в 6 из 8 последних матчах. Не самая лучшая статистика у «красных дьяволов» и в Лиге чемпионов. Команда пропускала в 13 из 14 последних встречах и не может победить в пяти играх в турнире. «Копенгаген» на выезде не проигрывает в 10 последних матчах. Во всех четырех гостевых играх текущего розыгрыша еврокубка команда забивала, причем трижды забивала более гола. В гостевой игре «Копенгаген» может сделать ставку на игру на контратаках. Хозяевам необходимо побеждать, чтобы бороться за место в топ-2 квартета. «Копенгаген» играл вторым номером в двух первых таймах и сумел забить в каждой из встреч. Основная ставка на матч — гол «Копенгагена» с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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