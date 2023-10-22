Севилья – Арсенал прогноз на матч 24 октября 2023, Лига Чемпионов

И снова любимая всеми Лига чемпионов УЕФА. 24 октября в третьем туре сойдутся «Севилья», которая привыкла играть и побеждать в турнире рангом пониже, и «Арсенал», который не перестает мечтать о победе в финале любого еврокубка. В каком состоянии подходят обе команды после игр предыдущих туров своих чемпионатов?

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Севилья

В минувшем туре Ла Лиги Серхио Рамос провёл полный матч за «Севилью» против своего бывшего клуба, отметившись тем, что в первом тайме вынес мяч от ворот «Севильи» после опасной атаки мадридцев. Но всё же Рамос не записал в этот раз свою фамилию на табло (может быть, это и хорошо после конфуза в игре против «Барселоны»). По ходу матча «Севилья» не уступала мадридцам по владению мячом чуть-чуть и превзошла их по числу ударов по воротам и в створ ворот. Сама игра завершилась вничью 1:1. С промежутком в 4 минуты были забиты оба гола: сначала Давид Алаба «подарил» севильцам лидерство, срезав мяч в свои ворота на 74-й минуте, а уже потом Дани Карвахаль сравнял счёт.

Из околофутбольных дел можно отметить два события: во-первых, Рамос успел ущипнуть за щёки Антонио Рюдигера, а во-вторых, уже после окончания матча выяснилось, что со стадиона вывели болельщика, кричавшего что-то крайне оскорбительное в адрес Винисиуса. Мы будем надеяться, что в игре против «канониров» никаких выходок от фанатов не случится. Что касается результата, то он является вполне хорошим с учётом статуса противника, но в турнирном плане севильцам он не даёт почти ничего: они идут на 13-м (!) месте с 9 очками после 9 матчей. Ужасную форму команды объясняют восемь (!) травмированных в сентябре игроков да ещё два в октябре. По числу травмированных севильцы вообще лидируют.

Удивительно, что в Лиге чемпионов они ещё не проиграли, хотя после двух туров у «Севильи»… всего два очка и «любимое» 3-е место. Они разошлись миром с ПСВ (2:2) и с «Лансом» (1:1). Выходить на предстоящий матч против «Арсенала» команде будет очень и очень нелегко, но наличие Серхио Рамоса позволяет как минимум гнать прочь любой страх. Возможно, что в третьем туре команде Диего Алонсо удастся сотворить невозможное в текущих обстоятельствах. В Лиге чемпионов свои фамилии в списке бомбардиров по одному разу вписали Лукас Окампос, Неманья Гудель и Юсеф Эн-Несири. Будет ли повод для четвёртого гола и кто же укажет свою фамилию?

Прогноз на матч Галатасарай – Бавария

Арсенал

Микель Артета и компания выдали яркий матч против «Челси», который номинально был центральным матчем минувшего тура против АПЛ. Ожидания зрителей были полностью оправданы: уступая 0:2 после 48-й минуты, «канониры» отыгрались в заключительные 15 минут и ушли от поражения (итог 2:2). Хотя при этом в игре «Арсенала» хватало недостатков: противостоять «квадрату» команды в центре поля, который выбрал на игру Маурисио Почеттино, было сложно. Одно набранное в этой встрече очко приводит к тому, что «Арсенал» и «Сити» делят первое место (у каждого по 21 очку в активе после 9 туров): «Сити» идёт выше по дополнительным показателям, хотя в очной встрече Артета обыграл-таки Гвардиолу в позапрошлом туре.

«Синие» вели в счёте после пенальти на 15-й минуте в исполнении Коула Палмера и гола на 48-й минуте от Михаила Мудрика, отправившего мяч в ворота с очень острого угла. По мнению Гари Невилла, в том эпизоде (как и в матче в целом) очень неуверенно сыграл вратарь Давид Райя. Однако в концовке встречи Деклан Райс и Леандро Троссард сравняли счёт. Сам Райс, нередко подключаясь к атакам, не всегда справлялся при ответных контратаках «Челси». Во многом ничью удалось вырвать благодаря активизировавшемуся Букайо Сака, который во втором тайме смотрелся вполне убедительно справа и отдал голевой пас на Троссарда.

В Лиге чемпионов после двух туров «Арсенал» идёт на втором месте с 3 очками. Уже в первом туре он устроил разнос ПСВ со счётом 4:0: ударная сила в лице Люка де Йонга не помогла эйндховенцам, а свои фамилии записали на табло Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. Во втором туре Артета и ко проиграли «Лансу» 1:2: Габриэл Жезус открыл счёт на 14-й минуте, но при двукратном преимуществе «канониров» по владению мячом их французский противник сумел забить дважды, ещё и сравнявшись по ударам. Игра против ослабленной травмами «Севильи» даёт «канонирам» шанс возглавить группу.

Прогноз

Игра между «Севильей» и «Арсеналом» начнётся 24 октября в 22:00 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», о чём можно прочитать непосредственно в Google. С учётом бедственного положения «Севильи» можно уже предположить, что букмекеры отдадут предпочтение «Арсеналу». Google оценивает шансы так: 22% на «Севилью», 25% на ничью, 53% на «Арсенал». Давайте сверим данные и оценим шансы, используя информацию от букмекерской конторы BetBoom.

BetBoom приводит следующую информацию по ставкам на исход встречи. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 4.57, ничья оценивается как 3.77, а победа «Арсенала» предлагается с кэфом 1.8. В принципе, соответствие явное, хотя есть вероятность, что у «Севильи» кэф на победу может вырасти, если кто-то ещё из имеющихся в распоряжении игроков не сможет попасть в заявку на матч. Можно легко догадаться, потеря какого игрока станет для «Севильи» просто настоящей катастрофой и заставит её в лучшем случае крайне плотно обороняться и помышлять о контратаках крайне редко. Но надеемся, что Рамос выйдет на поле и проведёт на высоком уровне все 90 минут основного времени. Ну а сыграть против него для игроков «Арсенала» и Артеты будет большой честью без всяких сомнений.

Перейдём к обсуждению тоталов на эту встречу и для начала вспомним, как завершились пять предыдущих встреч у наших противников. Начнём с хозяев в лице «Севильи»:

26 сентября. Ла Лига. Севилья 5:1 Альмерия.

29 сентября. Ла Лига. Барселона 1:0 Севилья.

3 октября. Лига чемпионов. ПСВ 2:2 Севилья.

7 октября. Ла Лига. Севилья 2:2 Райо Вальекано.

21 октября. Ла Лига. Севилья 1:1 Реал Мадрид.

Как показывают сухие цифры, в пяти предыдущих матчах «Севилья» победила только один раз, разнеся «Альмерию» 5:1. Но ни разу севильцы, несмотря на старания оставшихся игроков обороны и опорной зоны, не проводили «сухой матч». Поражение от «Барсы» и три ничьи являются закономерными последствиями травм ряда игроков.

Обратимся теперь к «Арсеналу» и посмотрим, как он отыграл в АПЛ, Кубке Лиги и Лиге чемпионов пяти предыдущих матчей:

27 сентября. Кубок лиги. Брентфорд 0:1 Арсенал.

30 сентября. АПЛ. Борнмут 0:4 Арсенал.

3 октября. Лига чемпионов. Ланс 2:1 Арсенал.

8 октября. АПЛ. Арсенал 1:0 Манчестер Сити.

21 октября. АПЛ. Челси 2:2 Арсенал.

Единственное поражение в этих пяти матчах было от «Ланса» в Лиге чемпионов, да и то в гостях. А без учёта этого матча «Арсенал» за сезон ещё не проиграл ни одной встречи, тем более дома. Фактор гостевого поля на него может оказать определённое психологическое давление, тем более что канониры только-только отыграли сложный матч на «Стэмфорд Бридж».

Так вот, вернёмся к тоталам. Букмекеры предлагают традиционный тотал больше 2.5 за 1.83 и меньше 2.5 за 2.04. Отметим, что тотал больше 3.5 пробивался этими командами: трижды в матчах «Севильи», дважды в матчах «Арсенала» (один как раз был на «Стэмфорд Бридж»). По одному разу был откровенный разгром противника (победа с разницей в 4 мяча) участниками предстоящей встречи, но об этом чуть пониже. Есть вариант тотала больше 3 за 2.44 и меньше 3 за 1.59, больше 2 за 1.39 и меньше 2 за 3.11. Многое будет зависеть от того, справится ли оборона «Севильи» с атакующими силами «Арсенала» и кто преуспеет на флангах. Сака, сыгравший неважно в первом тайме, во втором преобразился: сможет ли он выдать отличную игру в следующие 90 минут, покажет сам матч.

Что можно выбрать из индивидуальных тоталов? Разумеется, от обоих участников ждут минимум одного гола, но шансы на хотя бы один гол «Севильи» оцениваются по понятным причинам не так оптимистично, как у «Арсенала». Тотал больше 0.5 у хозяев выражен коэффициентом 1.51, а тотал меньше 0.5 достигает отметки 2.62. Для сравнения: у «Арсенала» цифры на эти же тоталы составляют 1.16 и 5.55 соответственно. Выбирая отметку 0.75, мы заметим, что у «Севильи» тотал выше этого пункта оценивается кэфом 1.81, а ниже идёт уже с данными 2.03. Хотя клуб, напомню, в двух матчах из трёх (!) предыдущих забивал дважды за игру. Если дело дойдёт до угловых или штрафных, то можно догадаться с одного раза, кто именно пойдёт в штрафную у «Севильи» для замыкания заветной подачи. Возможно, это и будет единственным шансом хозяев размочить свой счёт. Тотал больше 1.25 оценивается уже крупными 2.73 против 1.47 на тотал ниже этой отметки, и дальше рассматривать тоталы «Севильи» смысла нет.

Индивидуальный тотал у «Арсенала» будет зависеть от того, в какой форме находится группа атаки. Отметка больше 1.25 оценивается вполне себе рабочим коэффициентом 1.5, а на тотал ниже неё можно поставить с кэфом 2.64. Трижды «канониры» забивали ровно по одному разу в пяти минувших встречах противникам разного уровня: здесь и менее классный «Брентфорд» (хотя все помнят, что он в своём дебютном сезоне стал кошмаром для «канониров»), и «Сити» с Гвардиолой, и этот злосчастный «Ланс», который ответил двумя голами. Здесь они могут забить «Севилье» тоже минимум два: можно даже поставить на тотал больше 1.5 с кэфом 1.82, хотя меньше этой отметки кэф составляет 2.02, что позволяет снова рассуждать об очередной минимальной победе «Арсенала» (если Артета победит опять 1:0, то победа с таким счётом для него станет третьей за шесть матчей и пятой таковой в сезоне). Дальнейшие ставки на более крупный тотал могут сыграть при условии, что «Севилья» выдохнется во втором тайме, а «канониры» начнут методично добивать противника и не транжирить моменты.

В заключение поговорим о форе и других ставках. Отдавая преимущество «Арсеналу», в плане форы букмекеры пока осторожничают, ставя на его фору (-0.5) с кэфом 1.83 и на такую же плюсовую фору «Севильи» (то есть +0.5) с кэфом 2.04. Заметьте, что эти коэффициенты перекликаются с тоталом севильцев больше 0.75 и меньше 0.75 соответственно. Возможно, это всего лишь совпадение, хотя… Впрочем, если говорить о форах ещё, то на нулевую можно поставить 3.41 в пользу «Севильи» и 1.34 в пользу «Арсенала». Ждать голов от обеих команд, в принципе, можно: 1.79 на то, что сыграет событие «обе команды забьют», и 2.06 на то, что не сыграет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.83.

Исход в пользу «Арсенала» крайне вероятен. «Севилье» потребуется совершить невозможное в текущих обстоятельствах, чтобы в третий раз не проиграть в Лиге чемпионов. Что касается тотала, то у Артеты есть все возможности и средства, чтобы забить столько, сколько нужно, и отправиться готовиться к следующим испытаниям в АПЛ. «Севилье» и Рамосу остаётся пожелать терпения, поскольку их в Ла Лиге ждут ещё более серьёзные испытания.

Где смотреть матч Севилья – Арсенал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥