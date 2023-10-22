Где смотреть Манчестер Юнайтед – Копенгаген, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 24 октября
Во вторник, 24 октября, сыграют Манчестер Юнайтед и Копенгаген в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Копенгаген
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Лига чемпионов УЕФА: все новости
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