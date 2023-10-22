Тухель о палестино-израильском конфликте: «Иногда лучше промолчать, если, как я, не знаешь и половины информации»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Политика Футбол

Томас Тухель высказался о палестино-израильском конфликте.

Тренер «Баварии» сказал «геополитический конфликт», однако ранее его неоднократно спрашивали о ситуации в Палестине и Израиле, в том числе в ходе этой беседы с журналистами.

«Футбол – это своего рода отражение общества. Поэтому тебя часто спрашивают о том, в чем ты не специалист. Иногда лучше промолчать, если ты и половины информации о ситуации не знаешь – как я в этом геополитическом конфликте.

Но так оно и есть. Мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурами и политическими вопросами. Так что это часть его», – сказал тренер «Баварии».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rabbia
Читай коменты на спортсе и будешь экспертом в любой области
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Самая верная и правильная позиция. А не как здесь под каждой новостью на эту тему вылезают эксперты, знающие как и кому надо смотреть на мир. Самое забавное, что люди зачастую жалуются на неспортивные новости здесь, которые к спорту не имеют отношения, но при этом комментов под политикой здесь зачастую набираетя под 300+, а самые, что ни на есть спортивные по 100 в лучшем случае.
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На сиквел видео Дзюбы помню где-то 700 было
Это нормально. Скандал всегда лучше всего продается. Просто немного лицемерно, когда люди делают вид, что им это здесь неинтересно, если статистика говорит об обратном
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
Кстати Тухель и во время ковидобесия не требовал с пеной у рта колоть левую вакцину как многие коллеги. Уважение ему.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
В любом случае нужно быть за мир, за мирное население, неважно с какой стороны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Разумно. Иногда лучше сказать "без комментариев", чем навлечь на себя кучу неизбежных неприятностей любым другим ответом.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Согласен. Почитал краткую историю "взаимоотношений". Кажется, что они просто друг друга ненавидят. Территория просто предлог.
Но, Хамас - 100% террористы. Это факт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Это нормально. Скандал всегда лучше всего продается. Просто немного лицемерно, когда люди делают вид, что им это здесь неинтересно, если статистика говорит об обратном
Может это все-таки разные люди?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelona Forever
Странно, почему так с Россией и Украиной не работает,или это другое🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grachev
Все правильно, иногда нужно просто промолчать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
typical passion
Трусливым конформистом выгодно быть почти всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Ответ Циник Петербургский
Разумно. Иногда лучше сказать "без комментариев", чем навлечь на себя кучу неизбежных неприятностей любым другим ответом.
нынче многие и молчание принимают как молчаливое согласие или несогласие с чем-либо. Поэтому и молчать тоже не всегда безопасно )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Ответ Злобный Конь
Или на Рамблере.
он еще существует?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Томас-дипломат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gomnoed
Ответ Экспертное мнение
Израиль 50 лет оккупирует земли Палестины, где дисква?) И это я молчу про геноцид. Сравните города в Украине и Газе. Очевидно, что Россия в очень щадящем режиме воюет.
А может просто совсем разные войны? Противники,да и Украина примерно так в полторы тысячи раз больше по площади?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
космонавт на дереве
Ответ Экспертное мнение
Израиль 50 лет оккупирует земли Палестины, где дисква?) И это я молчу про геноцид. Сравните города в Украине и Газе. Очевидно, что Россия в очень щадящем режиме воюет.
Уничтожили Мариуполь, разрушили Каховскую ГЭС и устроили наводнение. Газа была бы стёрта с лица Земли за неделю, если бы её бомбили как Украину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
Ответ OldCityFan
В любом случае нужно быть за мир, за мирное население, неважно с какой стороны
"В любом случае нужно быть за мир" - за мир без Израиля?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий