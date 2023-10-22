Тухель о палестино-израильском конфликте: «Иногда лучше промолчать, если, как я, не знаешь и половины информации»

Томас Тухель высказался о палестино-израильском конфликте.

Тренер «Баварии» сказал «геополитический конфликт», однако ранее его неоднократно спрашивали о ситуации в Палестине и Израиле, в том числе в ходе этой беседы с журналистами.

«Футбол – это своего рода отражение общества. Поэтому тебя часто спрашивают о том, в чем ты не специалист. Иногда лучше промолчать, если ты и половины информации о ситуации не знаешь – как я в этом геополитическом конфликте.

Но так оно и есть. Мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурами и политическими вопросами. Так что это часть его», – сказал тренер «Баварии».

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