Тухель о палестино-израильском конфликте: «Иногда лучше промолчать, если, как я, не знаешь и половины информации»
Томас Тухель высказался о палестино-израильском конфликте.
Тренер «Баварии» сказал «геополитический конфликт», однако ранее его неоднократно спрашивали о ситуации в Палестине и Израиле, в том числе в ходе этой беседы с журналистами.
«Футбол – это своего рода отражение общества. Поэтому тебя часто спрашивают о том, в чем ты не специалист. Иногда лучше промолчать, если ты и половины информации о ситуации не знаешь – как я в этом геополитическом конфликте.
Но так оно и есть. Мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурами и политическими вопросами. Так что это часть его», – сказал тренер «Баварии».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но, Хамас - 100% террористы. Это факт.
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото....