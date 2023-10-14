Некоторые игроки «Баварии» недовольны Тухелем: тренер мало общается с футболистами, развитие команды остановилось

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

В «Баварии» растет недовольство Томасом Тухелем.

По данным журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, некоторые игроки «теряют терпение» по отношению к главному тренеру. Они считают, что 50-летний специалист почти не влияет на команду, и ее развитие с игровой точки зрения практически остановилось.

Также футболисты недовольны тем, как Тухель общается с ними. Состав объявляется за несколько часов до матча, из-за чего игрокам сложно приспособиться к своей роли, к тому же тренер мало с ними общается – это касается и индивидуальных бесед. В основном футболисты контактируют с ассистентами Тухеля.

Немец был назначен главным тренером «Баварии» прошлой весной. На данный момент команда идет в Бундеслиге на 3-м месте, набрав 17 очков за 7 туров.

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36 комментариев

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rigobersong
Есть молодой и перспективный Хайнкес:)
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_BITOV_666_ Битов
А вот и 3 шаг
+17
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+17
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marchellinos
Изначально было ошибкой звать Тухеля
+18
-2
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Ophiomorph
Шок и совершенная неожиданность. Тренер, который знаменит своими требованиями, угрюмостью, нелюдимостью и замкнутостью не хочет дружить и общаться с игроками и вечно недоволен составом. Ну кто мог это предвидеть?
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Что, опять?
+13
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denbodrov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что, опять?
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Двестик Двестик
Пора менять коуча, уже давно что-то не меняли.
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Marslan Akmataliev
Может это в игроках Баварии дело?
Постоянно всплывает новость о том, что игроки чем то недовольны.
И при Нагельсмане такое было, при Коваче, при Анчи, теперь вот Тухель
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mrbt928d9j
Флик приготовился
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filippa
мне кажется игроки Баварии оборзели.
. новости о их недоволстве я уже года 2-3читаю
.
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Барсик91
Ответ TravenS
Зато как его защищали при увольнении из Челси. Один из самых переоценённых тренеров современности. И токсичных — везде скандалы, похлеще парика) Любителей козырнуть "он же ЛЧ брал" опережу: Ди Маттео тоже так выстрелил и че?
Ну ты сравнил) тот челси бесконечно отскакивал на каждой стадии , не показывая ничего внятного кроме глухого автобуса. Челси тухеля просто никому и ни в чем не уступал по игре. Удивительное преображение за каких то несколько месяцев, ранее такого не встречал.
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Overkiller
Спартак с циклом косспелеят? ))
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петрович сектор1
А результат пока есть))
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TravenS
Ответ Барсик91
Ну ты сравнил) тот челси бесконечно отскакивал на каждой стадии , не показывая ничего внятного кроме глухого автобуса. Челси тухеля просто никому и ни в чем не уступал по игре. Удивительное преображение за каких то несколько месяцев, ранее такого не встречал.
Обычное воодушевление от смены тренера, такое довольно часто случается, тот же Сульшер в МЮ. А что с Тухелем дальше было? Абсолютно проваленная предсезонка и проигрыш Загребу! в лч, ничья с Зальцбургом) если бы не сменили Тухеля, я уверен, что из группы не вышли бы. Короче, не нравится мне Тухель, слишком проблемный он, а выхлопа скорее всего не будет)) вон и в Баварии не может игру системную поставить
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TravenS
Зато как его защищали при увольнении из Челси. Один из самых переоценённых тренеров современности. И токсичных — везде скандалы, похлеще парика)

Любителей козырнуть "он же ЛЧ брал" опережу: Ди Маттео тоже так выстрелил и че?
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fara4444
Тухель КАПУТ)))
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marchellinos
Пусть Флика вернут.
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Max Abdrakhmanov
Кейна играющим тренером
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Мукунку хороший
Недолго музыка играла..
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Аврал
Казалось бы...фатерлянд,родной язык и атмосфера.Но характер и похоже выросшая корона...
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Surviving
Кря кря
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Алина Наманова
Чет не верится. В Челси его так любили
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Surviving
Ответ Автомобилист Зажопинск
Надеюсь, эта ситуация продлится как можно дольше. Баварию необходимо изгнать из топов, это шаг к спасению футбола
8-2 7-0 6-0 5-0 4-0 ???
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Дмитрий Шеховцов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ marchellinos
Изначально было ошибкой звать Тухеля
Почему?
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marchellinos
Ответ Дмитрий Шеховцов
Почему?
Он не подходит клубу и его философии. Результат говорят сами за себя
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