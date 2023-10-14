Некоторые игроки «Баварии» недовольны Тухелем: тренер мало общается с футболистами, развитие команды остановилось

В «Баварии» растет недовольство Томасом Тухелем.

По данным журналистов TZ Мануэля Бонке и Филиппа Кесслера, некоторые игроки «теряют терпение» по отношению к главному тренеру. Они считают, что 50-летний специалист почти не влияет на команду, и ее развитие с игровой точки зрения практически остановилось.

Также футболисты недовольны тем, как Тухель общается с ними. Состав объявляется за несколько часов до матча, из-за чего игрокам сложно приспособиться к своей роли, к тому же тренер мало с ними общается – это касается и индивидуальных бесед. В основном футболисты контактируют с ассистентами .

Немец был назначен главным тренером «Баварии» прошлой весной. На данный момент команда идет в Бундеслиге на 3-м месте, набрав 17 очков за 7 туров.

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