Нойер может сыграть с «Майнцем» в субботу – врачи разрешили. Вратарь «Баварии» не выходил на поле с декабря

Теги Бавария Майнц Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Томас Тухель Футбол

Мануэль Нойер может вернуться на поле на этой неделе.

Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле.

Теперь главный тренер команды Томас Тухель и Нойер определят дату возвращения игрока. Возможно, он примет участие в матче с «Майнцем», который состоится 21 октября.

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11 комментариев

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Jor Hakobyan
Хорошая новость. Ману отдаст уверенность команде
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Как долго я ждал эту новость!!! Легенда снова будет защищать ворота легендарного клуба)
Всё-таки команде действительно не хватает Мануэля, как в прошлом ( в тех же матчах с Сити в ЛЧ), так и в противостояниях с крепкими командами по типу Лейпцигу и Байера в нынешнем сезонах.
Верю, что вернется на прежний уровень!!
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Jor Hakobyan
Ответ Demyan Grachev
главное-это кАманда
Знаю, но бывает. Спасибо
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Spaten
Съехал? Ну теперь вверх по карьерной лестнице! Ёлочкой)
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DanielCarvalho
Интересно, сможет ли вернуться на прежний уровень
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Sergio19882007
Можно грузить,что Майнц забьёт)
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Денис Ширинов
Лучший кипер Германии
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Bayern2004
Хорошие вести.Удачи Ману.И без лыж на пару лет,очень прошу.
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Demyan Grachev
Ответ Jor Hakobyan
Хорошая новость. Ману отдаст уверенность команде
главное-это кАманда
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wadwill13
Ответ Jor Hakobyan
Хорошая новость. Ману отдаст уверенность команде
какую уверенность чел??? игрок после травмы помле которой хаканчивают с карьерой либо почти всегда играют на голову хуже. при чем он без практики, не в тонусе и тренируется с ограничениями. который последние стыки нормальные проходил год назад, даже на тренировках в любом клубе таких игроков берегут сами игроки зная что он пережил. какую уверенность? я наоборот если бы играл то явно не рассчитывая на уровень вратаря своего каким он великим до этого не был. ему нужно 2-3 месяца игр до уверенности
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Jor Hakobyan
Ответ DanielCarvalho
Интересно, сможет ли вернуться на прежний уровень
Лучше запасных точно будет.
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