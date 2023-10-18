Нойер может сыграть с «Майнцем» в субботу – врачи разрешили. Вратарь «Баварии» не выходил на поле с декабря
Мануэль Нойер может вернуться на поле на этой неделе.
Напомним, Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.
Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле.
Теперь главный тренер команды Томас Тухель и Нойер определят дату возвращения игрока. Возможно, он примет участие в матче с «Майнцем», который состоится 21 октября.
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Всё-таки команде действительно не хватает Мануэля, как в прошлом ( в тех же матчах с Сити в ЛЧ), так и в противостояниях с крепкими командами по типу Лейпцигу и Байера в нынешнем сезонах.
Верю, что вернется на прежний уровень!!