Нойер может сыграть с «Майнцем» в субботу – врачи разрешили. Вратарь «Баварии» не выходил на поле с декабря

Мануэль Нойер может вернуться на поле на этой неделе.

Напомним, получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играл с 1 декабря 2022 года.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле.

Теперь главный тренер команды и Нойер определят дату возвращения игрока. Возможно, он примет участие в матче с « », который состоится 21 октября.

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