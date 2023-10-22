Геннадий Орлов: «Если какая-то команда захочет стать чемпионом, она должна брать Черчесова. Сейчас он тренерский джокер»
Геннадий Орлов поделился мнением о Станиславе Черчесове.
60-летний Черчесов находится без работы с середины июля. Тогда он был уволен из венгерского «Ференцвароша».
«Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.
Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал комментатор.
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А Спартак с Черчесовым 6 из 6 выигрывал в группе ЛЧ. Да и чемпионом становился)
И не6 неси чепухи.
Черчесов типичный физрук, не более.