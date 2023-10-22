Геннадий Орлов: «Если какая-то команда захочет стать чемпионом, она должна брать Черчесова. Сейчас он тренерский джокер»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о Станиславе Черчесове.

60-летний Черчесов находится без работы с середины июля. Тогда он был уволен из венгерского «Ференцвароша».

«Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.

Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал комментатор.

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44 комментария

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Orgazmatron IGO
Черчесов – человек с очень плохой репутацией и протухшей аурой.
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Pertinax Gandi
Ну так он поэтому и не рассматривает предложений. Ждёт, кого раньше уволят: Абаскаля, Семака или Личку. А он тут как тут.
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samarskij-kuzmich
Семак вздрогнул
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artemmakyan
Ответ Дядя ТУРА
напомните пожалуйста, Спартак с черчесовым стал чемпионом?
а у Вас за 15 лет в жизни тоже ничего не поменялось ?
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fussballer
Ответ Orgazmatron IGO
Черчесов – человек с очень плохой репутацией и протухшей аурой.
Как и Дзюба. Вроде и достижения у них есть, но вот уважения со стороны многих нет.
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Даня 479
Не джокер,а человек с гримом клоуна.
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Антон Фалафель
С какого хрена старик притащил, што Черчесов джокер???Фантазии пенсионера.
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dreamstep
В Спартак или Динамо. Зенит полюбому даст доработать этот сезон Семаку, после стольких чемпионств подряд есть кредит доверия.
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Pelerin
Ответ Pertinax Gandi
Ну так он поэтому и не рассматривает предложений. Ждёт, кого раньше уволят: Абаскаля, Семака или Личку. А он тут как тут.
Личку? Динамо чемпион? Напомню, что в прошлый раз у Динамо состав был куда сильней... чем закончилось, помнит гугл
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какой же стыд...
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Мукунку хороший
Ответ samarskij-kuzmich
Семак вздрогнул
… и под ногами захлюпала лужа))
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Дмитрий9779
Ответ Pertinax Gandi
Ну так он поэтому и не рассматривает предложений. Ждёт, кого раньше уволят: Абаскаля, Семака или Личку. А он тут как тут.
Семака никто не уволит,у него взяли Малкома(лучшего бомбардира и игрока чемпионата),а дали ..Изидора прости Господи+основной ЦЗ был травмирован.
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Михаил Хромаков
Ответ Pelerin
Личку? Динамо чемпион? Напомню, что в прошлый раз у Динамо состав был куда сильней... чем закончилось, помнит гугл
там и у конкурентов составы были куда сильнее
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Pelerin
Ответ Дядя ТУРА
напомните пожалуйста, Спартак с черчесовым стал чемпионом?
Не Спартак, а Динамо.

А Спартак с Черчесовым 6 из 6 выигрывал в группе ЛЧ. Да и чемпионом становился)
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юра георгиевский
Все помнят, с каким трудом вся страна требовала отставки Черчесова из сборной страны, но он ни в какую не хотел уходить и говорил, что «он - командир и ждёт приказа только откуда-то сверху». Скоро эта история может повториться снова в каком-нибудь клубе, что неудивительно.
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Кирилл.С-Пб
В России он тренеровать не захочет
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R. Giskard Reventlov
Ференцварош!
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Андрей Лоел
"Поцелуй Иуды"
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vnvesna@icloud.com
хитрец, сватает этого товарища
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Nik Yeremich
а еще он полевой командир
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Тёма Лунин
Ответ Дядя ТУРА
напомните пожалуйста, Спартак с черчесовым стал чемпионом?
как и Динамо
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zzzeeerrrooo
Хитрый ГСО 🤣
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Дядя ТУРА
Ответ artemmakyan
а у Вас за 15 лет в жизни тоже ничего не поменялось ?
нет. все также
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artemmakyan
Ответ Дядя ТУРА
нет. все также
это не значит что у других тоже )хороших Вам смен в жизни)
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lemming
Ответ Кирилл.С-Пб
В России он тренеровать не захочет
не тренировать, а командовать полевым подразделением.
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Всё знаю
Дед, пей таблетки.
И не6 неси чепухи.
Черчесов типичный физрук, не более.
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justbored
Вот жители Петербурга пусть себе и берут директора ))
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alexey102rus
Ждем усатого Стаса в Зените. Он отлично сработается с газовыми господами
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Pertinax Gandi
Ответ Pelerin
Личку? Динамо чемпион? Напомню, что в прошлый раз у Динамо состав был куда сильней... чем закончилось, помнит гугл
Закончилось шестью победами в группе ЛЕ и выходом в 1/8 финала, чего у Динамо не было лет 20 до него. В чемпионате мог выступить и получше, да. Но после его увольнения Динамо со своей кровинушкой Кобелевым (кстати поздравляю его с сегодняшним юбилеем-55 лет) скакнуло вообще в первую лигу.
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Иван Новиков
Дед готовит почву к тому, что гения по итогам сезона поменяют.
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