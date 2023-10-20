Гранат о возможном назначении Черчесова в «Спартак» или «Динамо»: «Он в любой команде может справиться»

Владимир Гранат считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить «Спартак».

« » — такая команда, про которую всегда будут говорить. Когда неудачи у команды, то все, что относится и не относится к клубу, будут собирать и обо всем этом говорить.

Сейчас нет результатов у команды, и Абаскаль не может найти оптимальный состав. Если бы команда показывала хорошую игру, то, думаю, все бы были на стороне тренера в конфликте с Соболевым. А по сути этого конфликта: это все не более чем дисциплинарная мера.

По поводу «Динамо» — не могу сказать, что они ошиблись с кандидатурой Лички. Команда только строится, необходимо время. Думаю, что после зимних сборов мы увидим обновленное « », которое будет играть в свой футбол.

Какая из этих двух команд сейчас больше нуждается в на посту главного тренера? Тут, наверное, выбирать самому Саламычу. Все видели его тренерскую карьеру: он в любой команде может справиться», — сказал экс-игрок сборной России.

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