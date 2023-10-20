Гранат о возможном назначении Черчесова в «Спартак» или «Динамо»: «Он в любой команде может справиться»

Теги Спартак Владимир Гранат Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Владимир Гранат считает, что Станислав Черчесов мог бы возглавить «Спартак».

«Спартак» — такая команда, про которую всегда будут говорить. Когда неудачи у команды, то все, что относится и не относится к клубу, будут собирать и обо всем этом говорить.

Сейчас нет результатов у команды, и Абаскаль не может найти оптимальный состав. Если бы команда показывала хорошую игру, то, думаю, все бы были на стороне тренера в конфликте с Соболевым. А по сути этого конфликта: это все не более чем дисциплинарная мера.

По поводу «Динамо» — не могу сказать, что они ошиблись с кандидатурой Лички. Команда только строится, необходимо время. Думаю, что после зимних сборов мы увидим обновленное «Динамо», которое будет играть в свой футбол.

Какая из этих двух команд сейчас больше нуждается в Черчесове на посту главного тренера? Тут, наверное, выбирать самому Саламычу. Все видели его тренерскую карьеру: он в любой команде может справиться», — сказал экс-игрок сборной России.

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15 комментариев

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Ветер
Хватит уже, эксплуатировать "нашего" полевого командира. Своими победами, заслужил достойную военную пенсию, и должен отправиться на заслуженный покой. Куда нибудь в тихое и беспроблемное место. Например в Инсбрук.
+7
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+7
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Очки Дани Алвеса
Кроме лигачемпионского Ференцвароша))
+3
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xa-xa
Он же уже командовал этими формированиями
+2
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Ветер
Хватит уже, эксплуатировать "нашего" полевого командира. Своими победами, заслужил достойную военную пенсию, и должен отправиться на заслуженный покой. Куда нибудь в тихое и беспроблемное место. Например в Инсбрук.
Нееее в Непал или Камбоджу.После побед в первенстве этих стран его точно вместо Карпина в сборной утвердят
+2
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faaakkkeee
Вообще, Черчесову нужен ЦСКА. Полевой командир в центральном клубе армии - это же идеально. Динамо тоже косвенно подходит, но масштаб сражений чуть поуже.
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Сергей48
А может в любой и не справится также?
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КБ Сергей
В Динамо ему надо идти. В любое. Лишь бы, подальше от Спартака.
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Wiley Fox
Нового эксперта лепят из днища

Позовите Гулливера, спасите от этого аналитика
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Quiet Dad
блин, но почему не посмотрят в сторону Парфёнова? Чем не вариант?
Я не персофан, но у него кубок и опыт.
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Ка Ман
В Динамо он уже нашашлычничал, наелись. Лучше в Аланию.
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lovec23
Динамо это настоящий долгострой , просто проблемы Спартака интереснее обсуждать .Все лезут ,что то советуют , а Черчесова не хочется видеть в рпл вообще
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Магомед Саид Амирханов
Куда хотите определяйте, только не в Спартак!
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Stanislav Cherchesov
Ответ Ветер
Хватит уже, эксплуатировать "нашего" полевого командира. Своими победами, заслужил достойную военную пенсию, и должен отправиться на заслуженный покой. Куда нибудь в тихое и беспроблемное место. Например в Инсбрук.
Вот сам и отправляйся! А полевой командир ещё свое скажет)
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Алексей Ненахов
Ответ Ветер
Хватит уже, эксплуатировать "нашего" полевого командира. Своими победами, заслужил достойную военную пенсию, и должен отправиться на заслуженный покой. Куда нибудь в тихое и беспроблемное место. Например в Инсбрук.
Так у него наверно в Австрии домик есть )легко возглавит какой нибудь местный клуб
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Quiet Dad
Ответ faaakkkeee
Вообще, Черчесову нужен ЦСКА. Полевой командир в центральном клубе армии - это же идеально. Динамо тоже косвенно подходит, но масштаб сражений чуть поуже.
а что сразу российские клубы? есть эмираты, Африка, Камбоджа.... что их сюда так тянет? без перспектив в Европе и с четким знанием того, что КБ в обозримой перспективе на чемпионство никогда не замахнуться. Скорее, ребята Ивича титул заберут.
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