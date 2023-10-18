Черчесов, вероятно, возглавит российский клуб. У него были предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии
Станислав Черчесов может возглавить российский клуб.
Последним местом работы 60‑летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле.
«По нему есть определенный интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. Но он не стал вступать в переговоры.
На данный момент Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он все‑таки возглавит какой‑то российский клуб», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
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