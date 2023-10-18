Черчесов, вероятно, возглавит российский клуб. У него были предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов может возглавить российский клуб.

Последним местом работы 60‑летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле.

«По нему есть определенный интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. Но он не стал вступать в переговоры.

На данный момент Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он все‑таки возглавит какой‑то российский клуб», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

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29 комментариев

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Дядя ТУРА
какой-то Спартак наверно.
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teto
Только не Спартак! Я держу кулаки за Мостового.
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-5
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Усы на ромбике
ДиНамОвском если только
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MihuS
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Ебздрогыч
Судя по сегодняшним новостям, уже понятно какой
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T622222
С####К
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igls54
Попробую угадать с трех раз: Эгриси, Чисто Питер или Спартак
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pav11k
Название клуба начинается на "Спар", а заканчивается на "так"
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Aleksandr Alferov
Ответ T622222
С####К
Селтик наверное
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Ну что, красно-белые, держитесь!))
да ну не, за что????
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Aleksandr Alferov
Ответ NIK7478
Спартак.
Сочи
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Dart_Yoda
Ответ T622222
С####К
Спутник?
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Денис Ширинов
Ответ Дядя ТУРА
какой-то Спартак наверно.
Трнава
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валя_стакан
Очередь Мостового любить спартак, космический за ним сразу в очереди
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Сергей Клюшникоа
Раскачивают ситуацию кто-то, хочет Черчесова в Спартак назначить, но по моему, с ним Спартак ни чего не добьётся в чемпионате
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Роберт ЛеванГОЛьски
Ну что, красно-белые, держитесь!))
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боже, неужели это правда...
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Spaten
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NIK7478
Спартак.
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Максим Столбов
Сочи ждёт, какая разница какого рыжего менять на тренерской скамье
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