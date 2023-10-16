«У Черчесова со «Спартаком» не было переговоров, только трехсекундный разговор с Малышевым. Были предложения из трех стран». Созин об экс-тренере России

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Андрей Созин Это футбол, брат! Олег Малышев Футбол

Андрей Созин сообщил, что «Спартак» не контактирует со Станиславом Черчесовым.

– С момента ухода Черчесова из сборной были ли у него предложения от клубов РПЛ?

– Очень быстро последовало предложение «Ференцвароша». Из клубов, когда закончилась сборная, предложений не было.

Сейчас муссируется тема, что его куда-то звали – разговоров не было.

– Даже со «Спартаком»?

– Никогда не было переговоров. Только трехсекундный разговор с Олегом Малышевым.

– Черчесов готов к работе?

– Готов. Была история с азиатской сборной, но пока он взял паузу.

– Это участник ЧМ?

– Участник отбора.

– Топ-страна? Претендует на выход?

– Нет. Из российских клубов предложений не было, но были предложения из трех стран, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета РФС по этике.

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10 комментариев

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Serge Vendino
Не верю, что с Саламычем можно говорить 3 секунды. "Я тебя, во-первых, приветствую" дольше звучит.
+15
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neputevyy
Не переговоры, а обсуждения условий
+2
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fussballer
Три секунды и три слова.
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Beast
Стас к нам не поедет
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Direct free kick
Космостас не нужен Спартаку
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cmorblr
С секундомером стояли
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zanuda59
Стас - алло, это я - полевой командир.
Малышев - пошел на ###...
Три секунды закончились.
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Olajuvon
3-х секундный разговор - в настоящий момент абонент недоступен!
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Константин Эсперов
Ответ Serge Vendino
Не верю, что с Саламычем можно говорить 3 секунды. "Я тебя, во-первых, приветствую" дольше звучит.
"а во вторых , вы по-моему по русски не понимаете "
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