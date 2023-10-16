«У Черчесова со «Спартаком» не было переговоров, только трехсекундный разговор с Малышевым. Были предложения из трех стран». Созин об экс-тренере России

Андрей Созин сообщил, что «Спартак» не контактирует со Станиславом Черчесовым.

– С момента ухода из сборной были ли у него предложения от клубов ?

– Очень быстро последовало предложение « ». Из клубов, когда закончилась сборная, предложений не было.

Сейчас муссируется тема, что его куда-то звали – разговоров не было.

– Даже со « »?

– Никогда не было переговоров. Только трехсекундный разговор с .

– Черчесов готов к работе?

– Готов. Была история с азиатской сборной, но пока он взял паузу.

– Это участник ЧМ?

– Участник отбора.

– Топ-страна? Претендует на выход?

– Нет. Из российских клубов предложений не было, но были предложения из трех стран, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета РФС по этике.

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