«У Черчесова со «Спартаком» не было переговоров, только трехсекундный разговор с Малышевым. Были предложения из трех стран». Созин об экс-тренере России
Андрей Созин сообщил, что «Спартак» не контактирует со Станиславом Черчесовым.
– С момента ухода Черчесова из сборной были ли у него предложения от клубов РПЛ?
– Очень быстро последовало предложение «Ференцвароша». Из клубов, когда закончилась сборная, предложений не было.
Сейчас муссируется тема, что его куда-то звали – разговоров не было.
– Даже со «Спартаком»?
– Никогда не было переговоров. Только трехсекундный разговор с Олегом Малышевым.
– Черчесов готов к работе?
– Готов. Была история с азиатской сборной, но пока он взял паузу.
– Это участник ЧМ?
– Участник отбора.
– Топ-страна? Претендует на выход?
– Нет. Из российских клубов предложений не было, но были предложения из трех стран, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета РФС по этике.
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Малышев - пошел на ###...
Три секунды закончились.