Криштиану Роналду: «Поиграю в этом и следующем сезонах, а потом посмотрю на тело и подумаю. Тяжелая работа привела меня на вершину»
Криштиану Роналду заявил о желании и дальше выступать за «Аль-Наср».
Напомним, во вчерашнем матче с «Дамаком» (2:1) 38-летний португалец отметился голом со штрафного.
«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа – то, что привело меня на вершину.
Без моей команды ничего бы этого не произошло. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и выездов. Я очень рад быть в Саудовской Аравии и очень благодарен, что в свои 38 лет я все еще помогаю своей команде», – сказал форвард «Аль-Насра».
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