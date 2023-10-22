Криштиану Роналду: «Поиграю в этом и следующем сезонах, а потом посмотрю на тело и подумаю. Тяжелая работа привела меня на вершину»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил о желании и дальше выступать за «Аль-Наср».

Напомним, во вчерашнем матче с «Дамаком» (2:1) 38-летний португалец отметился голом со штрафного.

«Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа – то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не произошло. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и выездов. Я очень рад быть в Саудовской Аравии и очень благодарен, что в свои 38 лет я все еще помогаю своей команде», – сказал форвард «Аль-Насра».

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34 комментария

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dedpihto59
Играй Криш, многим нравится то что ты делаешь!
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tony
Ответ Алексѣй Пестовъ
Это был бы взрыв, но нет. Месси моложе Криша, так что скорее всего они не завершат одновременно.
Не думаю, что Месси будет играть дольше Криша.
+18
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Роман
Сейчас придут две подружки рикоберга и патриот и объяснят Роналду кто он есть.
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Никита Алексеев
Ответ Роман
Сейчас придут две подружки рикоберга и патриот и объяснят Роналду кто он есть.
Ему не до этого, рикоберка делает уроки, завтра в школу уже идти
+9
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pit4er
По данным трансфермаркта уже 80 тысяч минут за карьеру отыграл. Дед, видимо, настроен не только Мальдини (78), но и Буффона (87) по этому показателю обойти
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Redhead One
Ответ евГений
Ждем ЕВРО-2024 и соплей поклонников клубнички после очередного бездарного турнира Португалии из-за замыкателя в составе Да еще с физруком который самое талантливое поколение сборной Бельгии не 50% не реализовал Сиууу
Справедливости ради, бронза ЧМ - достойный результат для прайма Бельгии. Им не повезло, что они встретились с Францией до финала.
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Дядя ТУРА
Ответ Роман
Сейчас придут две подружки рикоберга и патриот и объяснят Роналду кто он есть.
ничего страшного, вагон с минусами на подходе
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Temp LC
Ответ Сэйлор Мун
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а что показал Ювентус после ухода португальца? Они даже в ЛЧ перестали попадать, не говоря о победе. Может всё таки дело не в Роналду было? Или диванным критикам легче сделать из него козла отпущения, чем признать факт?
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L1berty
Ответ tony
Не думаю, что Месси будет играть дольше Криша.
Пока им отсыпают больше 50 млн в год, будут играть
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Artem Piatkov
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batterbin
Ответ Сэйлор Мун
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Нет, не выгляжу! Я же не пишу всякую имбецильную чернь в его адрес!
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Сэйлор Мун
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batterbin
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Денис Ширинов
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as009595@icloud.com
Один из великих всех времен и один из величайших своего времени, король лч
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Толпарты Жаурбег
Роналду закончит играть только после Месси. Скриньте)
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circassian*
Прикиньте, что за взрыв был бы, если б Роналду с Месси договорились завершить карьеру в одном прощальном матче.
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