Роналду изобразили в виде супергероя в перформансе фанатов «Аль-Насра», посвященном 200 матчам Криштиану за Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

Фанаты «Аль-Насра» изобразили Криштиану Роналду в виде супергероя.

Болельщики подготовили перформанс на матче с «Дамаком» (2:1) в честь форварда команды, на котором он изображен в супергеройском костюме. Также рядом с изображением размещена надпись «CR7 200».

Перформанс посвящен 200-му матчу Роналду за сборную Португалии: Криштиану достиг этой отметки в июне в матче с Исландией. Сейчас у 38-летнего игрока 203 матча за сборную и 127 голов.

«Сегодня на стадионе была невероятная атмосфера. Доволен победой, продолжаем усердно работать в каждой игре. Спасибо фанатам за такой прекрасный трибьют 💙💛», – написал автор победного гола в твиттере.

Фото: East News/Fayez Nureldine/AFP

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18 комментариев

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Dexter Morgan
Заслуженно. Вообще приятная обстановка. Такой почёт и уважение. Как раз в МЮ должны были так к Роналду относиться. Но из-за лысого физрука с каменной челюстью МЮ потерял все остатки достоинства.
+84
-18
+66
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Дядя ТУРА
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
подписан на Леонель Месси и Барселона 🤡
+32
-5
+27
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King_X
Оч крутой перфоманс, молодцы!!

Captain Portugal не подвел и крутой гол забил👏
+28
-4
+24
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Roni7730
Ответ Dexter Morgan
Заслуженно. Вообще приятная обстановка. Такой почёт и уважение. Как раз в МЮ должны были так к Роналду относиться. Но из-за лысого физрука с каменной челюстью МЮ потерял все остатки достоинства.
Да ты вечно сказал ☝️
+13
-5
+8
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rasul5700
сильно, ничего не скажешь
+8
-1
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Алексей Власов
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Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Ты прям описал подвиги месси на ЧМ2022
+11
-5
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Вот так и должны были встречать свою главную легенду в МЮ, который выиграл им 3 АПЛ подряд+2 финала ЛЧ с трофеем ЛЧ за всего 6 лет.

Именно Рон в первом сезоне после возвращения вытащил МЮ в плей-офф ЛЧ с 6 спасительными голами, а также тащил в АПЛ, став ТОП3 бомбардиром АПЛ.

Вот так должны были благодарить Роналду на трибунах во 2 сезоне, но вместо этого все обрадовались что его посадили на банку уже после 2 матча.
Вечный Позор Мю, пусть сидят на 10 месте и вылетают в чемпионшип. Они это заслужили.
+10
-8
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Dooomer
Ответ Leganessi
Вот так и должны были встречать свою главную легенду в МЮ, который выиграл им 3 АПЛ подряд+2 финала ЛЧ с трофеем ЛЧ за всего 6 лет. Именно Рон в первом сезоне после возвращения вытащил МЮ в плей-офф ЛЧ с 6 спасительными голами, а также тащил в АПЛ, став ТОП3 бомбардиром АПЛ. Вот так должны были благодарить Роналду на трибунах во 2 сезоне, но вместо этого все обрадовались что его посадили на банку уже после 2 матча. Вечный Позор Мю, пусть сидят на 10 месте и вылетают в чемпионшип. Они это заслужили.
Ну так пришел бы и приносил пользу команде. Его пригласили за прошлые заслуги, а он все свое наследие слил за год, долбанная кринжатина!
+3
-2
+1
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Человек1991
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марк макаров
кому-то минусы, кому-то плюсы)
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Человек1991
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Kuryanin
Перформанс посвящен Роналду, а изображен Мбаппе.
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Водяра
Пустые трибуны.
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fussballer
У Дзюбы идею стащил.
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Кефтеме
Ответ Великий Алонсо
Настоящий супермен, не то что карлик Месси
Ну Месси карлик и что , ты смеёшься над его ростом , он смеётся над твоим кашельком (бомжара)
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Dooomer
Ответ Leganessi
Что здесь делают хасбики аргентинского? Я сейчас возьму молоток и как в той игре-автомате с бобрами буду бить каждого хоббитса кто высунется из норы и получу мягкую игрушку.
Там кроты вроде были
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