Роналду изобразили в виде супергероя в перформансе фанатов «Аль-Насра», посвященном 200 матчам Криштиану за Португалию

Фанаты «Аль-Насра» изобразили Криштиану Роналду в виде супергероя.

Болельщики подготовили перформанс на матче с « » (2:1) в честь форварда команды, на котором он изображен в супергеройском костюме. Также рядом с изображением размещена надпись «CR7 200».

Перформанс посвящен 200-му матчу за сборную : Криштиану достиг этой отметки в июне в матче с Исландией. Сейчас у 38-летнего игрока 203 матча за сборную и 127 голов.

«Сегодня на стадионе была невероятная атмосфера. Доволен победой, продолжаем усердно работать в каждой игре. Спасибо фанатам за такой прекрасный трибьют 💙💛», – написал автор победного гола в твиттере.

Фото: East News/Fayez Nureldine/AFP

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