Роналду изобразили в виде супергероя в перформансе фанатов «Аль-Насра», посвященном 200 матчам Криштиану за Португалию
Фанаты «Аль-Насра» изобразили Криштиану Роналду в виде супергероя.
Болельщики подготовили перформанс на матче с «Дамаком» (2:1) в честь форварда команды, на котором он изображен в супергеройском костюме. Также рядом с изображением размещена надпись «CR7 200».
Перформанс посвящен 200-му матчу Роналду за сборную Португалии: Криштиану достиг этой отметки в июне в матче с Исландией. Сейчас у 38-летнего игрока 203 матча за сборную и 127 голов.
«Сегодня на стадионе была невероятная атмосфера. Доволен победой, продолжаем усердно работать в каждой игре. Спасибо фанатам за такой прекрасный трибьют 💙💛», – написал автор победного гола в твиттере.
Фото: East News/Fayez Nureldine/AFP
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Captain Portugal не подвел и крутой гол забил👏
Именно Рон в первом сезоне после возвращения вытащил МЮ в плей-офф ЛЧ с 6 спасительными голами, а также тащил в АПЛ, став ТОП3 бомбардиром АПЛ.
Вот так должны были благодарить Роналду на трибунах во 2 сезоне, но вместо этого все обрадовались что его посадили на банку уже после 2 матча.
Вечный Позор Мю, пусть сидят на 10 месте и вылетают в чемпионшип. Они это заслужили.