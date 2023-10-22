Пьянич о Роналду и Месси: «Величайшие игроки всех времен, трудно сказать, кто сильнее. С Кришем мне было веселее»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Миралем Пьянич Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шарджа Интер Майами Футбол

Миралем Пьянич высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.

Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны», играющий за «Аль-Шарджу» из ОАЭ.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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KeepRiot
Ответ Игорь Климов
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так не бывает, если бы масяня был намного круче по скиллам, то статка бы это отображала, значит недалеко он от кришика ушёл
+7
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Agent Smith
Человек с фамилией Пьянич в веселье специалист😁⚽️
+6
-2
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леннорыч-абрамович
Пьянич, Винисиус, Хендерсон. Всё это с Булкой , Джикией и Холландом и куда-нибудь в Лесового. Обязательно прихватить с собой Рахмана Бабу и Бабу Адама. Весёлая компания, не до Сона будет.
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David Aprasidze
Ответ KeepRiot
так не бывает, если бы масяня был намного круче по скиллам, то статка бы это отображала, значит недалеко он от кришика ушёл
Сравнить например голы через себя в падении - месся выгладет жалко.
+3
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JENNINGS
Ответ Игорь Климов
Только по статистике их можно сравнивать, а по игровым скиллам Лео Месси далеко в космосе!
Уже -4, удаляй )))
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igls54
Пьянич с Кришем веселее
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Игорь Климов
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sungoth
Пьянич: С Кришем я сыт и пьянич
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Iamliam
Криш тоже соски ему выкручивал походу)
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Velirpa
мне с Зиданом было веселее.
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Дорох
Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба сделал выбор в «вечном» споре — между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщает Sports.kz.

— Все знают, что Роналду лучше Месси. Не только я. Просто некоторым трудно это признать. Многие не признают Криштиану, потому что, понимаете, он не типичный хороший парень. Он не из тех, кого можно легко подчинить, и именно поэтому люди его не любят. Но я понимаю Криштиану, потому что сам боролся с подобным, и именно поэтому я понимаю его менталитет. Они ставят Месси выше него меньше, потому что им нравится Месси, но больше, потому что им не нравится Криштиану. Но он мне нравится. Всегда будьте на правильной стороне футбола! Мечта, которую мне не удалось осуществить, — поиграть с Криштиану в одной команде. Мне бы очень хотелось разделить с ним поле и вместе забить голы, — признался Дрогба.
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KeepRiot
Как пел Цой:
Если есть Пьянич - должен быть Трезвич
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Алксандр Гадюшкин
Вот чертяга, с обоими поиграл, никого из них обидеть не хочет))
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Iamliam
Ответ sungoth
Пьянич: С Кришем я сыт и пьянич
Вечно молодой, вечно Пьянич
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