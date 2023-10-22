Пьянич о Роналду и Месси: «Величайшие игроки всех времен, трудно сказать, кто сильнее. С Кришем мне было веселее»
Миралем Пьянич высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.
Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны», играющий за «Аль-Шарджу» из ОАЭ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
— Все знают, что Роналду лучше Месси. Не только я. Просто некоторым трудно это признать. Многие не признают Криштиану, потому что, понимаете, он не типичный хороший парень. Он не из тех, кого можно легко подчинить, и именно поэтому люди его не любят. Но я понимаю Криштиану, потому что сам боролся с подобным, и именно поэтому я понимаю его менталитет. Они ставят Месси выше него меньше, потому что им нравится Месси, но больше, потому что им не нравится Криштиану. Но он мне нравится. Всегда будьте на правильной стороне футбола! Мечта, которую мне не удалось осуществить, — поиграть с Криштиану в одной команде. Мне бы очень хотелось разделить с ним поле и вместе забить голы, — признался Дрогба.
Если есть Пьянич - должен быть Трезвич