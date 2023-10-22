Пьянич о Роналду и Месси: «Величайшие игроки всех времен, трудно сказать, кто сильнее. С Кришем мне было веселее»

Миралем Пьянич высказался об игре с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«У меня много воспоминаний о , великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.

Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны», играющий за «Аль-Шарджу» из ОАЭ.

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