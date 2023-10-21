У «Аль-Насра» 7 побед и ничья за последние 8 игр в саудовской лиге. Роналду забил в них 11 голов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Дамак Футбол

«Аль-Наср» продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 7 игр.

Команда Луиша Каштру сегодня одержала волевую победу над «Дамаком» (2:1) в 10-м туре.

За последние 8 матчей клуб из Эр-Рияда выиграл 7 раз и один раз сыграл вничью. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 11 голами, в том числе в сегодняшнем матче.

Следующим соперником «Аль-Насра» в чемпионате станет «Аль-Фейха» – они встретятся 28 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Веселый денек
Ответ Алксандр Гадюшкин
Ага, а ведь мог бы перейти в чемпионат Сан-Марино и клепать эти голы пачками, а выбрал футбол 🐐
ничего, что Пеле - светлая память - свою стату набивал в лиге береговой охраньі и простихоспади МЛС, то бишь в лиге работников мака?)
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maks677
Скоро же Пеле догонит по гол+пас?
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Artem Piatkov
Очередной клуб развалил
Хотя погодите...
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DecardShow
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Воистине лучший футболист в истории европейского футбола
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Ovsyankin
Есть еще порох, дали бы ему попилить как Анри в свое время пол сезона в Реале.
Ага, попылить как в Юве и МЮ, наверное фанаты Барселоны и Атлетико об этом мечтают больше всех
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Веселый денек
ничего, что Пеле - светлая память - свою стату набивал в лиге береговой охраньі и простихоспади МЛС, то бишь в лиге работников мака?)
ну в общем-то вы правы,не стоит сравнивать голы в Аравии и МЛС с голами в топ 5 чемпионатах, уровень обороны и вратарей на совершенно другом уровне
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