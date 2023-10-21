У «Аль-Насра» 7 побед и ничья за последние 8 игр в саудовской лиге. Роналду забил в них 11 голов
«Аль-Наср» продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 7 игр.
Команда Луиша Каштру сегодня одержала волевую победу над «Дамаком» (2:1) в 10-м туре.
За последние 8 матчей клуб из Эр-Рияда выиграл 7 раз и один раз сыграл вничью. Форвард Криштиану Роналду за это время отметился 11 голами, в том числе в сегодняшнем матче.
Следующим соперником «Аль-Насра» в чемпионате станет «Аль-Фейха» – они встретятся 28 октября.
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Хотя погодите...