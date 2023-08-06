Экс-хавбек «Спартака» Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Экс-хавбек «Спартака» Фернандо продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

подписал контракт с «Аль-Джазирой» из Абу-Даби. 31-летний бразилец перешел в клуб из турецкого « ».

Фернандо выступал за « » с 2016 по 2019 год. В сезоне-2022/23 бразильский футболист забил 5 голов в 30 матчах чемпионата Турции. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/AlJaziraFC_EN

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