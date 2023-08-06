Экс-хавбек «Спартака» Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Теги Спартак премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция трансферы Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Фернандо Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Фернандо продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

Фернандо подписал контракт с «Аль-Джазирой» из Абу-Даби. 31-летний бразилец перешел в клуб из турецкого «Антальяспора».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В сезоне-2022/23 бразильский футболист забил 5 голов в 30 матчах чемпионата Турции. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: twitter.com/AlJaziraFC_EN

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4 комментария

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Молодец еще бегает. Спасибо за всё
+21
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+20
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Всего 31.. жаль, что так рано ушел, еще несколько радиоуправляемых и штрафных мог раздать.
+20
-2
+18
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мастерюга
+9
0
+9
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Схуднул. У нас бегал кабанчиком
+2
0
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