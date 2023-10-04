«Галатасарай» раскритиковал Великобританию за задержку вылета после матча с «МЮ» из-за проверок багажа и за проблемы с визами при въезде: «Это аморально и нарушает ценности в области прав человека»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА происшествия Политика Футбол

У «Галатасарая» были проблемы на границе Великобритании до и после матча с «МЮ».

Вчера «Галатасарай» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

Как сообщает пресс-служба «Галатасарая», рейс, на котором команда должна была вылететь в Турцию после матча, был задержан из-за дополнительных проверок. Кроме того, при въезде в Великобританию возникли трудности с оформлением виз.

«Неуважительное поведение началось с трудностей с оформлением виз игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба в Генеральном консульстве Великобритании в Стамбуле.

Проблемы продолжились во время въезда нашей команды в Великобританию, и со вчерашнего вечера это стало аморальным и нарушило общие ценности в области прав человека.

Вылет, который состоялся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут из-за абсурдной проверки багажа, превратившейся в пытку. Поведение официальных лиц, неуважение и невежество в этом процессе свидетельствуют об отношении к нашей стране.

Следует отметить, что никто не вправе подобным образом относиться к игрокам, тренерам и руководству «Галатасарая», гордости Турции. Мы сообщаем всем, что будем бороться со сторонниками этих устаревших норм до конца.

Несмотря на все это, мы благодарим «Манчестер Юнайтед», любезно принимавший нашу команду до матча и после него», – говорится в заявлении «Галатасарая».

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77 комментариев

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Stadjer
Хахахах, ребята, если вы когда-нибудь вылетали из аэропорта Манчестера, то вы точно знаете, что это ВСЕГДА УЖАС. Худший аэропорт Англии. Я вполне допускаю, что дело вообще не в Галатасарае, а просто они в шоке от уровня сервиса.
+128
-2
+126
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Stadjer
Ответ Vadim Medvedev
особенно после стамбульского аэропорта
Да, стамбульский аэропорт (который новый, а не Сабиха, конечно) очень крутой
+59
-3
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Мадина Уйгурова
Типичные бритиши, которые считают себя венцом эволюции, а остальных ниже себя
+66
-43
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Martin Naceri
Турки говорят о правах человека…дожили
+30
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Фут.Боль
Галатасарай на поле отомстил!
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rigobersong
Ответ Мадина Уйгурова
Типичные бритиши, которые считают себя венцом эволюции, а остальных ниже себя
Еще и финал ЛЧ испортили, а обвинили во всем Париж:))
+29
-15
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Vadim Medvedev
Ответ Stadjer
Хахахах, ребята, если вы когда-нибудь вылетали из аэропорта Манчестера, то вы точно знаете, что это ВСЕГДА УЖАС. Худший аэропорт Англии. Я вполне допускаю, что дело вообще не в Галатасарае, а просто они в шоке от уровня сервиса.
особенно после стамбульского аэропорта
+14
-1
+13
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Direct free kick
Ответ Lavinka
А что молчат о том как вели себя фаната Сарая на трибунах и о срыве баннера ?
турция не имеет права ныть о нарушении прав человека, сам факт существования такого государства - нарушение
+36
-24
+12
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IntoTheRainBow
Ответ Eugeniy Volkov
Аэропорты разные, сервис тоже разный. Из Лондона улетал - все было шикарно, новый аэропорт Стамбула - тоже все ок, старый - более менее, аэропорт Теслы в Белграде как Ленинградский жд вокзал, а аэропорт Адлера, как автовокзал) Не думаю, что стоит по аэропортам делать выводы о предвзятом отношении)
Адлер? автовокзал?

для справки, в какой-то момент (в ковидное лето) входил в пятерку самых загруженных в мире (надо было куда-то ехать отдыхать 140-миллионной стране), не каждый автовокзал такое выдержит, да и с конца нулевых он вполне современен после открытия нового терминала

Краснодар может быть? в Пашковском время остановилось, да
+12
-1
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fbd
Это определенно покушение на неотъемлемое право человека сваливать из страны без дополнительной проверки багажа, нужно срочно созвать ООН!
+12
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nmnackjbxkasbk
Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
это этнографы из клуба кинопутешественников.
+7
-2
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Aleksey Yashin
Ответ Stadjer
Да, стамбульский аэропорт (который новый, а не Сабиха, конечно) очень крутой
По мне и Сабиха норм. От нее можно на метро до города добраться)
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Unclemeat
У них там самих финал ЛЧ в Стамбуле не без приключений прошёл, особенно туалетный вопрос.
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fbd
Ответ Е.Р.
Такое себе взывать к совести и человеколюбию колониальной рабовладельческой когда-то империи.
Да, турки не такие же, конечно)
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Vladi Rabinzon
На какие трюки идут турецкие клубы в домашних матчах) уж лучше бы молчали.
+6
-1
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Koulmann
"Гордости Турции".
Казалось бы, маленькая ремарка из пресс-релиза, а как многое обьясняет.

Хорошо, что эти "гордые" ребята все-таки не в Европе с ожиданиями "особого отношения" к "гордости Турции".
+4
0
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Eugeniy Volkov
Аэропорты разные, сервис тоже разный. Из Лондона улетал - все было шикарно, новый аэропорт Стамбула - тоже все ок, старый - более менее, аэропорт Теслы в Белграде как Ленинградский жд вокзал, а аэропорт Адлера, как автовокзал) Не думаю, что стоит по аэропортам делать выводы о предвзятом отношении)
+9
-5
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Stadjer
Ответ Stadjer
Хахахах, ребята, если вы когда-нибудь вылетали из аэропорта Манчестера, то вы точно знаете, что это ВСЕГДА УЖАС. Худший аэропорт Англии. Я вполне допускаю, что дело вообще не в Галатасарае, а просто они в шоке от уровня сервиса.
По поводу аэропорта Манчестера еще добавлю, что я научился при проходе секьюрити чека доставать абсолютно всю электронику (даже зарядку от ноута), чтобы избежать повторного прогона через ленту. И все равно иногда требуется повторная проверка (ручная), по итогам которой говорят «ничего не нашли, сорри что потратили ваше время». Это проблема аэропорта со времен ковида, когда сократили штат, и теперь видны отложенные эффекты (плюс низкая зп, низкий уровень квалификации). При этом в Ливерпуле, например, милый и быстрый аэропорт всего в 50 км.
+4
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stason79
Ответ Мадина Уйгурова
Типичные бритиши, которые считают себя венцом эволюции, а остальных ниже себя
да нет. просто бюрократы.
+4
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Lavinka
А что молчат о том как вели себя фаната Сарая на трибунах и о срыве баннера ?
+15
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Тюменец
Ответ IntoTheRainBow
Адлер? автовокзал? для справки, в какой-то момент (в ковидное лето) входил в пятерку самых загруженных в мире (надо было куда-то ехать отдыхать 140-миллионной стране), не каждый автовокзал такое выдержит, да и с конца нулевых он вполне современен после открытия нового терминала Краснодар может быть? в Пашковском время остановилось, да
Самый загруженный, мне кажется, на Крите. Там, как будто, постоянно апокалипсис вокруг и все хотят улететь.
Хотя это просто туристы.
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MURA
Ответ Stadjer
Хахахах, ребята, если вы когда-нибудь вылетали из аэропорта Манчестера, то вы точно знаете, что это ВСЕГДА УЖАС. Худший аэропорт Англии. Я вполне допускаю, что дело вообще не в Галатасарае, а просто они в шоке от уровня сервиса.
Согласен аэропорт как будто застрял в 90х, как и Олд Траффорд
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Eugeniy Volkov
Ответ IntoTheRainBow
Адлер? автовокзал? для справки, в какой-то момент (в ковидное лето) входил в пятерку самых загруженных в мире (надо было куда-то ехать отдыхать 140-миллионной стране), не каждый автовокзал такое выдержит, да и с конца нулевых он вполне современен после открытия нового терминала Краснодар может быть? в Пашковском время остановилось, да
Я о том, что пространство в аэропорту Адлера не очень много. Не в сезон все забито внутри людьми было, зоны ожиданий какие-то ущербные, зато много стеллажей с продажей различной сувенирки, на входе, точках контроля очереди. Сам был удивлен, ведь аэропорт вроде относительно новый и строили как бы для туристов. Но это мои впечатление о аэропорте, из-за этого претензий к живущим в Адлере у меня нет)
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eskerro
Обида …баная
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hardyrus
Ответ Stadjer
В этом смысле Сабиха хороша, да. У нового аэропорта одна проблема - с доступностью общественным транспортом (говорят, там даже есть станция метро уже построенная, но вот только немного забыли довести ветку метро до нее:))
Уже открыли, можно из Бейоглу, например, за 40 минут доехать без проблем
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