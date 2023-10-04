«Галатасарай» раскритиковал Великобританию за задержку вылета после матча с «МЮ» из-за проверок багажа и за проблемы с визами при въезде: «Это аморально и нарушает ценности в области прав человека»
У «Галатасарая» были проблемы на границе Великобритании до и после матча с «МЮ».
Вчера «Галатасарай» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:3).
Как сообщает пресс-служба «Галатасарая», рейс, на котором команда должна была вылететь в Турцию после матча, был задержан из-за дополнительных проверок. Кроме того, при въезде в Великобританию возникли трудности с оформлением виз.
«Неуважительное поведение началось с трудностей с оформлением виз игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба в Генеральном консульстве Великобритании в Стамбуле.
Проблемы продолжились во время въезда нашей команды в Великобританию, и со вчерашнего вечера это стало аморальным и нарушило общие ценности в области прав человека.
Вылет, который состоялся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут из-за абсурдной проверки багажа, превратившейся в пытку. Поведение официальных лиц, неуважение и невежество в этом процессе свидетельствуют об отношении к нашей стране.
Следует отметить, что никто не вправе подобным образом относиться к игрокам, тренерам и руководству «Галатасарая», гордости Турции. Мы сообщаем всем, что будем бороться со сторонниками этих устаревших норм до конца.
Несмотря на все это, мы благодарим «Манчестер Юнайтед», любезно принимавший нашу команду до матча и после него», – говорится в заявлении «Галатасарая».
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для справки, в какой-то момент (в ковидное лето) входил в пятерку самых загруженных в мире (надо было куда-то ехать отдыхать 140-миллионной стране), не каждый автовокзал такое выдержит, да и с конца нулевых он вполне современен после открытия нового терминала
Краснодар может быть? в Пашковском время остановилось, да
Казалось бы, маленькая ремарка из пресс-релиза, а как многое обьясняет.
Хорошо, что эти "гордые" ребята все-таки не в Европе с ожиданиями "особого отношения" к "гордости Турции".
Хотя это просто туристы.