«Галатасарай» раскритиковал Великобританию за задержку вылета после матча с «МЮ» из-за проверок багажа и за проблемы с визами при въезде: «Это аморально и нарушает ценности в области прав человека»

У «Галатасарая» были проблемы на границе Великобритании до и после матча с «МЮ».

Вчера « » в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа (2:3).

Как сообщает пресс-служба «Галатасарая», рейс, на котором команда должна была вылететь в Турцию после матча, был задержан из-за дополнительных проверок. Кроме того, при въезде в Великобританию возникли трудности с оформлением виз.

«Неуважительное поведение началось с трудностей с оформлением виз игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам клуба в Генеральном консульстве Великобритании в Стамбуле.

Проблемы продолжились во время въезда нашей команды в Великобританию, и со вчерашнего вечера это стало аморальным и нарушило общие ценности в области прав человека.

Вылет, который состоялся вчера поздно вечером, был неоправданно затянут из-за абсурдной проверки багажа, превратившейся в пытку. Поведение официальных лиц, неуважение и невежество в этом процессе свидетельствуют об отношении к нашей стране.

Следует отметить, что никто не вправе подобным образом относиться к игрокам, тренерам и руководству «Галатасарая», гордости Турции. Мы сообщаем всем, что будем бороться со сторонниками этих устаревших норм до конца.

Несмотря на все это, мы благодарим « », любезно принимавший нашу команду до матча и после него», – говорится в заявлении «Галатасарая».

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