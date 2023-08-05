Дзагоев может перейти в «Антальяспор». 33-летний хавбек – свободный агент после ухода из «Рубина»
Алан Дзагоев может перейти в «Антальяспор».
По информации Fotospor, стороны уже провели несколько встреч, но пока не пришли к соглашению.
Отмечается, что они не далеки от согласования перехода полузащитника.
33-летний Дзагоев стал свободным агентом после ухода из «Рубина» в июле. Большую часть карьеры хавбек провел в ЦСКА.
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