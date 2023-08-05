Дзагоев может перейти в «Антальяспор». 33-летний хавбек – свободный агент после ухода из «Рубина»

Алан Дзагоев может перейти в «Антальяспор».

По информации Fotospor, стороны уже провели несколько встреч, но пока не пришли к соглашению.

Отмечается, что они не далеки от согласования перехода полузащитника.

33-летний стал свободным агентом после ухода из « » в июле. Большую часть карьеры хавбек провел в ЦСКА.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER