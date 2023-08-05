Дзагоев может перейти в «Антальяспор». 33-летний хавбек – свободный агент после ухода из «Рубина»

Теги Рубин премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция возможные трансферы Алан Дзагоев Футбол

Алан Дзагоев может перейти в «Антальяспор».

По информации Fotospor, стороны уже провели несколько встреч, но пока не пришли к соглашению.

Отмечается, что они не далеки от согласования перехода полузащитника.

33-летний Дзагоев стал свободным агентом после ухода из «Рубина» в июле. Большую часть карьеры хавбек провел в ЦСКА.

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10 комментариев

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Уже даже Дзагоев в Европу уехал, а Захарян нет
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Отличный вариант так-то, лучше чем прозябать в пердиве
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Ответ Shuller18
Отличный вариант так-то, лучше чем прозябать в пердиве
Я думаю фейк. Ну не тянет он уже. Слишком много травм было и нарушений режима (пил и курил всю карьеру).
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К Фернандо в гости поехал
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а он был в рубине? я думал карьеру завершил после коней....
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Вот он шанс уйти из Рубина
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Также, игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии "Хруст-Аль", добавил источник
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Свежо предание, да верится с трудом. У него скорости и в лучшие годы то не было, а сейчас ее нет и подавно. Плюс травмам он сильно подвержен. Пора заканчивать уже, а не в Турцию перебираться. Кстати, было бы интересно в будущем на него посмотреть в качестве тренера...
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Ответ Shuller18
Отличный вариант так-то, лучше чем прозябать в пердиве
с вами все на свете прозябать можно
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Ответ Roman Araslanov
Уже даже Дзагоев в Европу уехал, а Захарян нет
что за чушь вы пишите в каждой новости? покажите мне человека который в раннем возрасте променяет хороший чек (ЗП) на копейки играя за аутсайдера условно французской лиги? для чего Захаряну такие риски? где гарантии успеха? в Лиги 1 костоломы играют в защите в большинстве случаев, а если его условно ломают и что дальше делать? здесь и сейчас он сидит на хороших условиях в Динамо и чемпионат максимально "не жесткий", если и уходить то хотя бы какой-то середняк европейский у которого цели есть на сезон хоть что-то зацепить и в еврокубках играть, а менять Динамо на аутсайдера с понижением ЗП минимум на 50% - это надо быть полным кретином
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