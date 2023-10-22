«Клубы уровня «Реала» не должны давить на судей. Мы против их высказываний на клубном ТВ». Вице-президент «Севильи» о «Мадриде»

Вице-президент «Севильи» призвал «Реал» не давить на судей.

Хосе Мария дель Нидо-младший высказался в таком ключе на фоне регулярных видео на клубном телевидении « », где регулярно критикуются судейские назначения и решения. Так было и в случае с назначением Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Севильей» (1:1).

«Прежде всего, мы против того, чтобы «Реал» так высказывался через клубное телевидение. Судьи, конечно, допускают ошибки, как и все. И мы должны им помочь. Кроме того, клубы уровня «Мадрида» не должны создавать такие ситуации, которые направлены на оказание давления на судейский истеблишмент.

Я прошу «Реал» задуматься, прекратить совершать такого рода действия, которые вредны для соревнований. Еще «Мадрид», с учетом его величия, должен быть лидером в вопросе роста турнира, а не всегда конфликтовать со всеми клубами каждый раз, когда принимается хорошее решение для . Я надеюсь, что они будут с нами, а не всегда против нас», – заявил дель Нидо-младший до матча с «Реалом».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию