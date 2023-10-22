«Клубы уровня «Реала» не должны давить на судей. Мы против их высказываний на клубном ТВ». Вице-президент «Севильи» о «Мадриде»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Футбол

Вице-президент «Севильи» призвал «Реал» не давить на судей.

Хосе Мария дель Нидо-младший высказался в таком ключе на фоне регулярных видео на клубном телевидении «Реала», где регулярно критикуются судейские назначения и решения. Так было и в случае с назначением Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Севильей» (1:1).

«Прежде всего, мы против того, чтобы «Реал» так высказывался через клубное телевидение. Судьи, конечно, допускают ошибки, как и все. И мы должны им помочь. Кроме того, клубы уровня «Мадрида» не должны создавать такие ситуации, которые направлены на оказание давления на судейский истеблишмент.

Я прошу «Реал» задуматься, прекратить совершать такого рода действия, которые вредны для соревнований. Еще «Мадрид», с учетом его величия, должен быть лидером в вопросе роста турнира, а не всегда конфликтовать со всеми клубами каждый раз, когда принимается хорошее решение для Ла Лиги. Я надеюсь, что они будут с нами, а не всегда против нас», – заявил дель Нидо-младший до матча с «Реалом».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Судья сегодня решил помочь своей любимой команде бчк и отнять пункты у Реала. Эта судья поборется с Негрейрой за статус топ 3 легенды бчк
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий