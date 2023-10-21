Анчелотти про 1:1 с «Севильей»: «Равная игра, справедливый результат. Судейство мне понравилось на 100%, рефери всегда был прав, и это не ирония»

Карло Анчелотти считает, что Рикардо Бенгоэчеа образцово судил матч «Реала».

«Игра получилась равной, интенсивной, было много борьбы.

Думаю, мы были лучше в первом тайме, чем во втором. Мы не воспользовались возможностью, которая у нас появилась, а после перерыва « » была хороша, действовала интенсивно, нам стало сложнее. Результат мне кажется справедливым. Такое порой бывает: победить пытались и мы, и «Севилья», но добиться этого не смог никто.

В первом тайме Винисиус при поддержке команды создавал моменты, мы были близки к голу, почти забили. Во втором тайме стало тяжелее, немного не хватало сил и того контроля, на который мы рассчитывали.

сегодня для меня стал одним из лучших, если не лучшим. Он много перемещался, попробовал все, что мог. Не забил – такое бывает.

Рефери хорошо отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%. В этом матче было много борьбы, много дуэлей, и он действовал правильно в каждом случае. И это не ирония, я говорю об этом совершенно серьезно.

В конце матча я спросил, за что он меня предупредил, ведь я не с ним разговаривал, а с », – сказал главный тренер «Реала» после ничьей со счетом 1:1.

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