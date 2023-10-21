Анчелотти про 1:1 с «Севильей»: «Равная игра, справедливый результат. Судейство мне понравилось на 100%, рефери всегда был прав, и это не ирония»
Карло Анчелотти считает, что Рикардо Бенгоэчеа образцово судил матч «Реала».
«Игра получилась равной, интенсивной, было много борьбы.
Думаю, мы были лучше в первом тайме, чем во втором. Мы не воспользовались возможностью, которая у нас появилась, а после перерыва «Севилья» была хороша, действовала интенсивно, нам стало сложнее. Результат мне кажется справедливым. Такое порой бывает: победить пытались и мы, и «Севилья», но добиться этого не смог никто.
В первом тайме Винисиус при поддержке команды создавал моменты, мы были близки к голу, почти забили. Во втором тайме стало тяжелее, немного не хватало сил и того контроля, на который мы рассчитывали.
Родриго сегодня для меня стал одним из лучших, если не лучшим. Он много перемещался, попробовал все, что мог. Не забил – такое бывает.
Рефери хорошо отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%. В этом матче было много борьбы, много дуэлей, и он действовал правильно в каждом случае. И это не ирония, я говорю об этом совершенно серьезно.
В конце матча я спросил, за что он меня предупредил, ведь я не с ним разговаривал, а с Камавинга», – сказал главный тренер «Реала» после ничьей со счетом 1:1.
Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Теперь представьте как бухтел бы Хави после игры)
В ЛЧ не нашел, но думаю там около 5. Итого для одного гола Родриго понадобилось 40 ударов 😐
Потом странная двойная замена,убрал Феде и Тчуамени и выпустил Каму и Модрича. Я считаю нужно было заменить Крооса на Модрича и Кама вместо Менди! Чисто изза неправильнего стартового состава и замен сегодня Мадрид непобедил! Почему Хоселу который приносит Мадриду очень много пользи в важных матчах сидит в запасе???...решение Анчелотти очень бесит! Должни играть те кто приносит пользи команде! Без центральнего напа игра совсем неидет!
по идее его и брали под левый флаг атаки
да и Родриго не профильный ЦН, чтобы требовать от него функций чистого нападающего