Анчелотти про 1:1 с «Севильей»: «Равная игра, справедливый результат. Судейство мне понравилось на 100%, рефери всегда был прав, и это не ирония»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Родриго Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти считает, что Рикардо Бенгоэчеа образцово судил матч «Реала».

«Игра получилась равной, интенсивной, было много борьбы.

Думаю, мы были лучше в первом тайме, чем во втором. Мы не воспользовались возможностью, которая у нас появилась, а после перерыва «Севилья» была хороша, действовала интенсивно, нам стало сложнее. Результат мне кажется справедливым. Такое порой бывает: победить пытались и мы, и «Севилья», но добиться этого не смог никто.

В первом тайме Винисиус при поддержке команды создавал моменты, мы были близки к голу, почти забили. Во втором тайме стало тяжелее, немного не хватало сил и того контроля, на который мы рассчитывали.

Родриго сегодня для меня стал одним из лучших, если не лучшим. Он много перемещался, попробовал все, что мог. Не забил – такое бывает.

Рефери хорошо отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%. В этом матче было много борьбы, много дуэлей, и он действовал правильно в каждом случае. И это не ирония, я говорю об этом совершенно серьезно.

В конце матча я спросил, за что он меня предупредил, ведь я не с ним разговаривал, а с Камавинга», – сказал главный тренер «Реала» после ничьей со счетом 1:1.

Экс-судья Итурральде считает, что «Реал» должен был получить пенальти за падение Винисиуса, а Рюдигер – желтую за удар коленом Окампосу

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas M
Сил уже нет смотреть на Родриго, раньше у него реализация была выше чем у Вини, сейчас какой то ступор,от Хоселу больше толку бы было
+44
-2
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Как только вышел Браим, так сразу же игра на правом фланге оживилась. Родриго пора посадить на скамейку, даже после тяжелого перелета и матчей за Бразилию, он все равно выпускает его, а не свежего Браима который заслуживает своего шанса. Сегодня в очередной раз убойный момент упустил бразилец.
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Там даже Итуральде признал, что Реалу пенку должны были дать.
Теперь представьте как бухтел бы Хави после игры)
+41
-23
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибрагим Мархиев
Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий скрыт
матч ещё не начался, уже ищешь отмазку?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ corazón blanco
Как только вышел Браим, так сразу же игра на правом фланге оживилась. Родриго пора посадить на скамейку, даже после тяжелого перелета и матчей за Бразилию, он все равно выпускает его, а не свежего Браима который заслуживает своего шанса. Сегодня в очередной раз убойный момент упустил бразилец.
Надо возвращать Кубо. У «Реала» правый фланг уже много лет наладом дышит, а единственные доступные функции - профильный левый вингер Родриго, у которого сезон пока не задаётся, и Васкес, из которого зачем-то ПЗ сделали
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат Ска хабаровска
Ответ Артём Поддубный
Сейчас набегут глоры Барселоны и будут кричать что Реал купил судей и Джуда не удалили поэтому. Хотя по факту засудили Реал.
Бред. Ошибки были в обе стороны
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Arthas M
Сил уже нет смотреть на Родриго, раньше у него реализация была выше чем у Вини, сейчас какой то ступор,от Хоселу больше толку бы было
Чекнул статку по ударам Родриго за этот сезон -36 ударов в Ла Лиге
В ЛЧ не нашел, но думаю там около 5. Итого для одного гола Родриго понадобилось 40 ударов 😐
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Names
Хоселу вместо Родриго и Кама вместо Менди должни были выйти в стартовом составе!
Потом странная двойная замена,убрал Феде и Тчуамени и выпустил Каму и Модрича. Я считаю нужно было заменить Крооса на Модрича и Кама вместо Менди! Чисто изза неправильнего стартового состава и замен сегодня Мадрид непобедил! Почему Хоселу который приносит Мадриду очень много пользи в важных матчах сидит в запасе???...решение Анчелотти очень бесит! Должни играть те кто приносит пользи команде! Без центральнего напа игра совсем неидет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Зато Иттуральде не ошибается
И Хиль Мансано
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mgarnet13
Ответ JENNINGS
Надо возвращать Кубо. У «Реала» правый фланг уже много лет наладом дышит, а единственные доступные функции - профильный левый вингер Родриго, у которого сезон пока не задаётся, и Васкес, из которого зачем-то ПЗ сделали
наладом?))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Античелотти
Следующий матч с Барсой, а учитывая умение Карло сливать Барсе - чемпионат будет проигран уже к концу первого круга
У Барсы пол состава отсутствует. По текущему моменту, ничья будет успехом для Барсы. Говорю как болельщик Барсы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калашников
Ответ No Names
Хоселу вместо Родриго и Кама вместо Менди должни были выйти в стартовом составе! Потом странная двойная замена,убрал Феде и Тчуамени и выпустил Каму и Модрича. Я считаю нужно было заменить Крооса на Модрича и Кама вместо Менди! Чисто изза неправильнего стартового состава и замен сегодня Мадрид непобедил! Почему Хоселу который приносит Мадриду очень много пользи в важных матчах сидит в запасе???...решение Анчелотти очень бесит! Должни играть те кто приносит пользи команде! Без центральнего напа игра совсем неидет!
какого лешего мёртвого Родриго постоянно ставит, ну в плохой форме он!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
конечно судейство понравится
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin
Ответ No Names
Хоселу вместо Родриго и Кама вместо Менди должни были выйти в стартовом составе! Потом странная двойная замена,убрал Феде и Тчуамени и выпустил Каму и Модрича. Я считаю нужно было заменить Крооса на Модрича и Кама вместо Менди! Чисто изза неправильнего стартового состава и замен сегодня Мадрид непобедил! Почему Хоселу который приносит Мадриду очень много пользи в важных матчах сидит в запасе???...решение Анчелотти очень бесит! Должни играть те кто приносит пользи команде! Без центральнего напа игра совсем неидет!
изи Пеп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Топлю за барсу 10 лет
и Эрнандес Эрнандес
И Матэу Лаос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Топлю за барсу 10 лет
так главный судья легенда ваша, от него сквозь вашу призму никогда ошибок не было, если бы даже игроки Севильи ноги вырывали ты бы признал это чистой игрой
Ошибаешься
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ Вадим Дзахоев
Ребята, на судей же жалуются только фаны Барсы, вы чего? Как вы до такого опустились😂 Где вы бываете, когда ошибаются в пользу вашего груба? Зрение теряете?)
Фаны всех клубов жалуются на судей. Только единицы готовы признать ошибку в пользу своего клуба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ JENNINGS
Надо возвращать Кубо. У «Реала» правый фланг уже много лет наладом дышит, а единственные доступные функции - профильный левый вингер Родриго, у которого сезон пока не задаётся, и Васкес, из которого зачем-то ПЗ сделали
есть Гюлер, который скоро должен восстановиться
по идее его и брали под левый флаг атаки

да и Родриго не профильный ЦН, чтобы требовать от него функций чистого нападающего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лебедев
Ответ mgarnet13
наладом?))))))
тоже офигел🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Владимир Владимирович
Нет нет, прибавит Родриго, талант есть, недавний трофей лч, полуфинал и четвертьфинал не меньше заслуги чем Бензема, голы пасы пенальти всё было у Родриго. Сезон длинный, успеет себя ещё проявить, по сути он ещё юноша
Так я же не говорю, что его нужно выставлять на продажу. Я лишь говорю о том, что нужно его замотивировать, помариновать на скамейке, чтобы у него появилась спортивная злость прежде всего на себя, чтобы вновь у него был холодный расчет, столько транжирить моментов и иметь в графе голы -1. Не позволительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ответ corazón blanco
Как только вышел Браим, так сразу же игра на правом фланге оживилась. Родриго пора посадить на скамейку, даже после тяжелого перелета и матчей за Бразилию, он все равно выпускает его, а не свежего Браима который заслуживает своего шанса. Сегодня в очередной раз убойный момент упустил бразилец.
Нет нет, прибавит Родриго, талант есть, недавний трофей лч, полуфинал и четвертьфинал не меньше заслуги чем Бензема, голы пасы пенальти всё было у Родриго. Сезон длинный, успеет себя ещё проявить, по сути он ещё юноша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ corazón blanco
У него сейчас сумма отступных 60 миллионов. Если Мадрид захочет его купить, все равно получится 30) Вот только не думаю, что это продлится долго. Кубо - сейчас один из главных лидеров команды, наверняка Сосьедад захочет увеличить ему зарплату (заслужил своей игрой) и соответственно пропишут куда большую сумму отступных. Поэтому если Мадрид и захочет вернуть японца, то руководству нужно действовать оперативно и на опережение.
А, ну раз так, то окей. не знал про отступные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ VuNePonimaete
Кубо ещё не так просто играть. Прези Сосьедада сказал, что Реал владеет 50% на него только в случае продажи. а если его захочет взять Реал, то там сотку запросят
У него сейчас сумма отступных 60 миллионов. Если Мадрид захочет его купить, все равно получится 30) Вот только не думаю, что это продлится долго. Кубо - сейчас один из главных лидеров команды, наверняка Сосьедад захочет увеличить ему зарплату (заслужил своей игрой) и соответственно пропишут куда большую сумму отступных. Поэтому если Мадрид и захочет вернуть японца, то руководству нужно действовать оперативно и на опережение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ JENNINGS
Надо возвращать Кубо. У «Реала» правый фланг уже много лет наладом дышит, а единственные доступные функции - профильный левый вингер Родриго, у которого сезон пока не задаётся, и Васкес, из которого зачем-то ПЗ сделали
Кубо ещё не так просто играть. Прези Сосьедада сказал, что Реал владеет 50% на него только в случае продажи. а если его захочет взять Реал, то там сотку запросят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Античелотти
Следующий матч с Барсой, а учитывая умение Карло сливать Барсе - чемпионат будет проигран уже к концу первого круга
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey1406
Ответ фанат Ска хабаровска
Бред. Ошибки были в обе стороны
Но более весомые в пользу севильи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wild91688
Анчи пора на пенсиб,не понимаю как можно без девятки играть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Petrov
Ответ Arthas M
Сил уже нет смотреть на Родриго, раньше у него реализация была выше чем у Вини, сейчас какой то ступор,от Хоселу больше толку бы было
продавать его срочно... тушит реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Вы тоже это заметили? Болельщики других клуб жалуются на судей только когда принимаются неверные решения. И только болельщики Реала жалуются когда судья принимает верные решения... кек😂
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Ответ Айрат Ситдиков
все твои мысли только о хави?
Это у Хави все мысли только о мадридищме😁😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Айрат Ситдиков
все твои мысли только о хави?
А о ком ему думать? О Бердыеве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Ответ VuNePonimaete
Там даже Итуральде признал, что Реалу пенку должны были дать. Теперь представьте как бухтел бы Хави после игры)
Я в шоке от слов Иттуральде. Он же всегда против Реала высказывался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрей быцюк
Ответ Гамаль Хайдаров
Барса всю жизнь унижает Реал… ты о чем?
я думаю он о последнем матче в Ла лиге между этими клубами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ибрагим Мархиев
матч ещё не начался, уже ищешь отмазку?
Там чистая красная и опасная игра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибрагим Мархиев
Ответ Гамаль Хайдаров
Барса всю жизнь унижает Реал… ты о чем?
Тем более тогда не истери
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Папа Карло как всегда пытается быть просто милашкой.)Все провалы похвалил,всем раздал серёжки.)Я конечно не настолько добродушен.Ничья по делу,но то что рефери контролировал игру,я бы не сказал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon Snow
Родриго должен в свои забивать видимо, чтобы сидеть на банке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
Не назначенный Пенальти на Винисиусе и остановка голевой атаки из-за ягодичных болей Окампоса - это хорошее судейство?) ну ок, видимо Анчелотти судейство оценивает так же как и игру Родриго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Кулагин
Хоселу раньше надо было выпускать вместо Родриго, бесят эти замены позднии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий