Месси с 2358 обводками лидирует в топ-лигах за время сбора статистики Opta. Азар – 2-й, Роналду – 6-й
Лионель Месси совершил рекордное число обводок за время сбора статистики Opta.
Аргентинец, выступавший в Ла Лиге за «Барселону» и Лиге 1 за «ПСЖ», обыграл соперников 2358 раз начиная с сезона-2006/07.
Еще лишь два футболиста преодолели отметку в 1000 обводок: Эден Азар (1285) и Франк Рибери (1061).
В топ-6 также попали Неймар (984), Уилфрид Заа (972) и Криштиану Роналду (937).
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Надо было в дверь секции баскетбола заворачивать.
Ой нет, для баскета же он наоборот карлан мелкий.
Ужас.
Как-то Анри рукой показывал как Месси обыгрывает соперников, это было забавно)
В пересчёте на 90 минут с сезона 13/14 - из топ-100000