Месси с 2358 обводками лидирует в топ-лигах за время сбора статистики Opta. Азар – 2-й, Роналду – 6-й

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Лионель Месси совершил рекордное число обводок за время сбора статистики Opta.

Аргентинец, выступавший в Ла Лиге за «Барселону» и Лиге 1 за «ПСЖ», обыграл соперников 2358 раз начиная с сезона-2006/07.

Еще лишь два футболиста преодолели отметку в 1000 обводок: Эден Азар (1285) и Франк Рибери (1061).

В топ-6 также попали Неймар (984), Уилфрид Заа (972) и Криштиану Роналду (937).

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63 комментария

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corazón blanco
Просто космический разрыв.
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MansZ
практически по всем показателям Топ. Думаю нескоро мы увидим такого уникума
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МЮ20
Топ 6 потому-что, в топ 5 не попал Роналду
+27
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TheFrosty
Кринжу посчитали обводку, когда он обвел вокруг пальца руководство Ювентуса, утверждая что сделает команду сильнее?
+21
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sd4fmwrvz8
худшая игра Месси это лучшая игра для соперников
+13
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Tango442
Разрыв такой, потому что Лео за раз убирал по 3-4 игрока.. на пике вообще пол команды мог убирать)
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Папичслав
Ответ Hi Hi
Это не показатель. Вон, Заа на 5 месте, хотя как игрок даже не полу-топ
у заа только дриблинг, как у траоре адама, а топы имеют полный комплект скилов
+10
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Человек1991
Роналду 900 матчей 930 , Неймар 350 матчей 980 . ))
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falkao2013
У Артёмки,Романа и Алонсо конкурс на самую смешную шутку)
+11
-2
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ corazón blanco
Просто космический разрыв.
А сколько раз он унижал реал даже не вспомнить. До Сетьеновских времен был хозяином реала
+18
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corazón blanco
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А сколько раз он унижал реал даже не вспомнить. До Сетьеновских времен был хозяином реала
Вот для чего Вы так? Нельзя играя в футбол кого-то унизить? Можно обыграть, перехитрить, а унизить - нет. Месси- гений. Тут глупо с этим спорить, один из величайших игроков, если не самый-самый.
+9
-3
+6
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Tristan...
Месси в лидерах по обводкам, голам и ассистам. Как такое вообще возможно? Уникум
+10
-5
+5
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TheFrosty
Ответ Алексей Власов
Ты про месси котрый за 4 матча плей офф лч за псж выдал 0 голов, 0 голевых и незабитую пенку ?
Зачем ты меня преследуешь во всех темах?
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TheFrosty
Ответ Алексей Власов
Комментарий удален модератором
Возьми уроки точности у Кринжа и прекращай в меня попадать.
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Universal1000
Ответ David Aprasidze
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Так ошибся видом спорта бездарь португальский.
Надо было в дверь секции баскетбола заворачивать.
Ой нет, для баскета же он наоборот карлан мелкий.
Ужас.
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AF007
Ответ David Aprasidze
Комментарий скрыт
Раз не может, значит пусть хнычет в сторонке(
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falkao2013
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Если напишешь в третий раз,то можешь сорвать куш по минусам)
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Oleg Olegov
Рекорд по обводкам, конечно, хорошо, но по количеству касаний Кокорина ему уже не догнать.
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Arthas M
Заа, конечно выделяется среди великих)
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Станислав Л
Гений футбола!
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skyintothesea
Я бы разделил статистику людей и инопланетянина, а то совсем нечестно.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Яйца Судьбы
Ответ Oleg Olegov
Рекорд по обводкам, конечно, хорошо, но по количеству касаний Кокорина ему уже не догнать.
Величие Кокорина оставим за скобками)
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Алексей Власов
Ответ TheFrosty
Зачем ты меня преследуешь во всех темах?
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Александр Сандалов
Футбол стал более рациональным и нацеленным на эффективность,думаю в 20 веке было уйма супер дриблеров ,тот же Гарринча , Джордж Бест ,да и Марадона
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sd4fmwrvz8
Ответ David Aprasidze
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Рон крутится может только на яхте со своим другом марокканцем,точнее на марокканце😂
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ОттоДракула
Азар не плох. Учитывая, что карьеру 3 года назад закончил.
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ corazón blanco
Вот для чего Вы так? Нельзя играя в футбол кого-то унизить? Можно обыграть, перехитрить, а унизить - нет. Месси- гений. Тут глупо с этим спорить, один из величайших игроков, если не самый-самый.
нет, здесь именно унизил,, в самом ее оскорбительном значении
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Фанат футбола 777
Ответ Bazilic
Можно Барса унижает Реал Бавария Барсу
А Реал Баврию (для балланса вселенной)
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Человек1991
У Роналду худший процент успешности обводок в истории футбола , тоесть он пытался обвести более 5000 раз а успешных всего 900, исходя из этого и не только , он первый в истории футбола по потерям мяча, более 4000 потерь мяча. Также Роналду худший в истории по реализации моментов , 9000 ударов в карьере , на один нормальный честный гол требуется более 20 ударов по воротам.
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Михо
Рибери тоже болтал прилично, особенно на пике) быть в тройке мира по ободкам это уровень. Ну и Лео конечно это космос, отрыв от второго места почти в два раза
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AnMe
Ответ Artem Piatkov
В ЛЧ всех обвёл Правда с 2015 года так и не выиграл этот трофей и с ПСЖ 2 раза в 1/8 слетели Да и Копу Америки выиграл только с 6-го раза, когда КОНМЕБОЛ уже сжалился и выкатил группу, где 4/5 сборных выходят и Эквадора с Боливиями в качестве соперников Ну это ничего, обводки решают 👌😹
Крепись, Артемка
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Иван Петров
Роналду перестал обыгрывать потому что Ферги считал что это не эффективно. А так был бы как Неймар. По молодости Роналду предпочитал не забивать, а обводить и терять мяч.
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Фанат футбола 777
Учитывая, что из топ-3 никто, кроме Месси, не играет, а Неймар и Заа как раз переехали в достаточно слабые чемпионаты, то можно предположить, что эти двое заменят Азара и Рибери в тройке
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Гласящий Истину!
Роналду - шестой?! А что, он умеет обводить?!
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Ихарь Окенфэйлов
Грустно что Азар так рано закончил карьеру на самом пике.
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Marslan Akmataliev
Даже не удивляешься таким цифрам Лео.
Как-то Анри рукой показывал как Месси обыгрывает соперников, это было забавно)
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AF007
В пересчёте на 90 минут марокканский дровосек уверен выпал бы даже из топ-100. За 17 лет 900 обводок - это пшик.

В пересчёте на 90 минут с сезона 13/14 - из топ-100000
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Glukinho
когда Роналду вообще кого-то обводил в последний раз, ещё в МЮ до Реала?
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Рамзан Азимов
А еще лучше было бы по моему, добавить сколько матчей, и средний показатель за матч.
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Яйца Судьбы
Фанаты Кринжа опять рыдают)
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