Месси с 2358 обводками лидирует в топ-лигах за время сбора статистики Opta. Азар – 2-й, Роналду – 6-й

Лионель Месси совершил рекордное число обводок за время сбора статистики Opta.

Аргентинец, выступавший в за «Барселону» и Лиге 1 за « », обыграл соперников 2358 раз начиная с сезона-2006/07.

Еще лишь два футболиста преодолели отметку в 1000 обводок: (1285) и Франк Рибери (1061).

В топ-6 также попали (984), Уилфрид Заа (972) и (937).

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