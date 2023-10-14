Роналду – 6-й игрок, забивший по 100+ голов в трех десятилетиях. Месси и Пеле тоже в списке

Криштиану Роналду забил больше 100 голов в каждом из трех последних десятилетий.

Вчера 38-летний игрок сборной сделал дубль в матче против Словакии (3:2) в квалификации Евро-2024.

Теперь у нападающего 101 гол в текущем десятилетии. С 2011 по 2020 год он отметился 550 мячами, с 2001 по 2010 год – 206.

Забить как минимум 100 мячей в каждом из трех десятилетий в течение карьеры удавалось также , , , и Лионелю Месси.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии

Игра: проверьте свою футбольную орфографию