Роналду – 6-й игрок, забивший по 100+ голов в трех десятилетиях. Месси и Пеле тоже в списке
Криштиану Роналду забил больше 100 голов в каждом из трех последних десятилетий.
Вчера 38-летний игрок сборной Португалии сделал дубль в матче против Словакии (3:2) в квалификации Евро-2024.
Теперь у нападающего 101 гол в текущем десятилетии. С 2011 по 2020 год он отметился 550 мячами, с 2001 по 2010 год – 206.
Забить как минимум 100 мячей в каждом из трех десятилетий в течение карьеры удавалось также Альфредо Ди Стефано, Ференцу Пушкашу, Пеле, Ромарио и Лионелю Месси.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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