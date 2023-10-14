Роналду – 6-й игрок, забивший по 100+ голов в трех десятилетиях. Месси и Пеле тоже в списке

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси рейтинги Ромарио Пеле Альфредо Ди Стефано Ференц Пушкаш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду забил больше 100 голов в каждом из трех последних десятилетий.

Вчера 38-летний игрок сборной Португалии сделал дубль в матче против Словакии (3:2) в квалификации Евро-2024.

Теперь у нападающего 101 гол в текущем десятилетии. С 2011 по 2020 год он отметился 550 мячами, с 2001 по 2010 год – 206.

Забить как минимум 100 мячей в каждом из трех десятилетий в течение карьеры удавалось также Альфредо Ди Стефано, Ференцу Пушкашу, Пеле, Ромарио и Лионелю Месси.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Danil Samp
В нормальных чемпионатах он уже никому не нужен
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Стахович
Ждём 1000 голов💪🏻🇵🇹🐐
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Владислав Кроп
Король пенделей и в пустые, скажем так король пустыни!)
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Hg Ff
Когда же перестанут считать эти дурацкие микродостижения?) После 18.12.22 не может быть никаких дебатов.
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Rainn
А теперь добавляем к их голам асиссты и смотрим, как пятеро остаются далеко позади
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Акыл Сатыбалдиев
Кто бы что не говорил, но он великий игрок, вроде уже доигрывает карьеру, но находит мотивацию и продолжает забивать голы
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Бухгалтер2021
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Роанлду Goat.минусуйте
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David Aprasidze
Ответ Hg Ff
Когда же перестанут считать эти дурацкие микродостижения?) После 18.12.22 не может быть никаких дебатов.
Почему не после 3-x ЛЧ подряд?
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Кокич
А по месяцам есть статистика?
Вот в НХЛ есть :)
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Max Zhomkov
крутое достижение.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Владислав Кроп
Король пенделей и в пустые, скажем так король пустыни!)
в пустые а че гном тут?
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Danil Samp
В нормальных чемпионатах он уже никому не нужен
А где и в каких областях / отраслях жизнедеятности нужны вы, не поделитесь?
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Бухгалтер2021
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Ответ Danil Samp
В нормальных чемпионатах он уже никому не нужен
твое мнение важно..но не точно
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