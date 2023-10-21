«Свободу Палестине», «Израиль – государство-убийца». Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину на матче с «Мальоркой»
Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину во время матча с «Мальоркой» (1:0).
Перед началом матча Ла Лиги болельщики показали несколько флагов Палестины. На 12-й минуте фанаты продемонстрировали около 20 флагов, скандируя «Свободу Палестине». Кричалку поддержала значительная часть стадиона.
На этом фоне на трибуне фанатов возник конфликт, который был решен с помощью службы безопасности, которая вывела одного из зрителей со стадиона.
Флаги Палестины демонстрировались и далее по ходу игры. Кроме того, фанаты скандировали «Израиль – государство-убийца».
Отметим, что «Реал Сосьедад» не запрещал фанатам демонстрацию политической позиции.
20 октября схожую акцию провели фанаты «Осасуны» на матче с «Гранадой» (2:0).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
По поводу геноцида, какое население Палестины было в 1940х и какое сейчас? Я подскажу 1.3 миллиона было, более 5 миллионов сейчас.
Изучайте, пожалуйста, факты
Изменения границ происходили после нападений на Израиль. В том числе Сектор Газа был полностью возвращен палестинцам, а Синайский полуостров Египту.
Официальные подтверждения, что Израиль создал Хамас можно?
Как думаете что произошло первым: ракетный обстрел Израиля из Сектора Газа или авиа атаки Израиля? подсказка - не авиа атаки Израиля.
Он меняется. Как бы кто не хотел или не думал, но эта тенденция ощутима, и, самое главное, по всему миру!
Израиль сам фактически создал Хамас - это два.
Когда в палестине пытались строить свою инфраструктуру типа порта, израиль её бомбил - это три.
Не приходило в голову?
Прям как шутка времён холодной войны.
У армянского радио спрашивают:"Будет ли 3 мировая война?"
Армянское радио отвечает "НЕТ войны не будет, будет такая борьба за мир
что камня на камне не останется!!!"
РПК в Турции тоже считают террористами, но это не мешает США поддерживать их на официальном уровне. Так же как не мешает Израилю тайно поставлять им оружие. Как к слову и нацистам из всяких азовов.
Отличная логика и аргументация, так держать
Волки на кобыле, Львы в автомобиле)