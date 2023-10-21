«Свободу Палестине», «Израиль – государство-убийца». Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину на матче с «Мальоркой»

Теги Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига болельщики сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Политика контент Футбол

Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину во время матча с «Мальоркой» (1:0).

Перед началом матча Ла Лиги болельщики показали несколько флагов Палестины. На 12-й минуте фанаты продемонстрировали около 20 флагов, скандируя «Свободу Палестине». Кричалку поддержала значительная часть стадиона.

На этом фоне на трибуне фанатов возник конфликт, который был решен с помощью службы безопасности, которая вывела одного из зрителей со стадиона.

Флаги Палестины демонстрировались и далее по ходу игры. Кроме того, фанаты скандировали «Израиль – государство-убийца».

Отметим, что «Реал Сосьедад» не запрещал фанатам демонстрацию политической позиции.

20 октября схожую акцию провели фанаты «Осасуны» на матче с «Гранадой» (2:0).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

138 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
Как и о том, что цахал только палестинских детей уже убил более 1700. Хотите воевать - воюйте с военными. Зачем стирать с лица земли весь сектор Газа вместе с мирными?
+100
-40
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
+113
-67
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Amalfitano
Как и о том, что цахал только палестинских детей уже убил более 1700. Хотите воевать - воюйте с военными. Зачем стирать с лица земли весь сектор Газа вместе с мирными?
Так пусть палестинские "военные", которые не военные, а обыкновенные террористы, вылезут из-за спин своих детей, а не прикрываются ими.
+48
-23
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Праздник леваков во всей Европе 🤣🤣💦✌️
+41
-26
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vano from Tbilisi
Ответ Бродяга-симпатяга
https://topwar.ru/uploads/posts/2021-12/2021-12-12-20-52-24.jpg
чувак палестина так называлась территория под британским протекторатом. Где жили и арабы и евреи. Государства палестина никогда не существовало.
+27
-13
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ NIK7478
Согласен с фанатами. Странно, вообще-то, говорить Израилю о праве на самооборону, учитывая их статус оккупантов, которые устроили из сектора Газа натуральный концлагерь!Сами напросились! Теракты Хамаса никто не поддерживает, но бомбардировки жилых кварталов - это натуральный геноцид! Проспали теракты Хамаса? Ну так повесьте своего Нитаньяху и ответственных министров, которые провалили свою работу!
Как может быть оккупация без единого военного или гражданского израильятнина внутри Сектора Газа, с предоставлением воды, электричества, рабочих мест (налоги также переводились в Сектор Газа). И все с 2005 года...

По поводу геноцида, какое население Палестины было в 1940х и какое сейчас? Я подскажу 1.3 миллиона было, более 5 миллионов сейчас.

Изучайте, пожалуйста, факты
+22
-11
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<<Amstel Trigun>>
Ответ T622222
Праздник леваков во всей Европе 🤣🤣💦✌️
Нормальным левакам омерзительны и ХАМАС и власти Израиля.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ T622222
Праздник леваков во всей Европе 🤣🤣💦✌️
То есть Израиль и его сторонники - праваки? Ну, судя по высказываниям политиков вполне себе укладывается, причём, кое-где и в праворадикальную парадигму🤓
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Чтобы там не лилось из ящика, мордокниг или других дурилок народ в массе своей чувствует несправедливость на уровне инстинктов. Люди чувствовали эту несправедливость когда прятали и спасали евреев во время ВМВ, они чувствуют это и сейчас. Когда евреи сами стали палачами.
+33
-24
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Группа в полосатых купальниках
Ответ Sergey Smirnov
Комментарий скрыт
Конкретно кто, на каких каналах и в какой форме поддерживает хамас, давайте пруфы - мы их накажем.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
votbelnas
Ответ ZarvuR2020
Израиль сам сидит на чужой земле - это раз. Израиль сам фактически создал Хамас - это два. Когда в палестине пытались строить свою инфраструктуру типа порта, израиль её бомбил - это три.
Израиль не сидит на чужой земле (смотри резолюцию 1947 года)
Изменения границ происходили после нападений на Израиль. В том числе Сектор Газа был полностью возвращен палестинцам, а Синайский полуостров Египту.

Официальные подтверждения, что Израиль создал Хамас можно?

Как думаете что произошло первым: ракетный обстрел Израиля из Сектора Газа или авиа атаки Израиля? подсказка - не авиа атаки Израиля.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Эта реакция отражение того, что происходит в мире.
Он меняется. Как бы кто не хотел или не думал, но эта тенденция ощутима, и, самое главное, по всему миру!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Ну там многие считают Испанию оккупантом в отношении Басконии, так что неудивительно, что они выступают против других с их точки зрения оккупантов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Ответ T622222
Израиль 7 дней назад убил 1200 чел!? Да! Вторгся в независимое государево! Да! Тратит все 4 млрд на террор да!!!! Не может построить структуру за 30 лет - да!!!! Не нужен ни одному соседу - да!!!!!
Израиль сам сидит на чужой земле - это раз.
Израиль сам фактически создал Хамас - это два.
Когда в палестине пытались строить свою инфраструктуру типа порта, израиль её бомбил - это три.
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Бродяга-симпатяга
https://topwar.ru/uploads/posts/2021-12/2021-12-12-20-52-24.jpg
Каких они могли палестинцев просить в английской колонии? Они просили солдат его величества. Или там в форме палестинец стоит прям перед кораблём? А надпись на арабском, или всё-таки на английском?
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Милитаризм
Дада, более 1700. В основном в той самой больнице, да?
Да нет. В основном по всему сектору Газа в своих домах.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Группа в полосатых купальниках
Ответ Sergey Smirnov
Комментарий скрыт
Так где поддержка хамаса то? Если у нас бюрократия одна из самых тормознутых в мире. Вон даже сколько времени тянут чтобы Фридмана и ко признать иностранными агентами, а тут какой -то хамас за тысячу километров от России.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Израиль 7 дней назад убил 1200 чел!? Да! Вторгся в независимое государево! Да! Тратит все 4 млрд на террор да!!!! Не может построить структуру за 30 лет - да!!!! Не нужен ни одному соседу - да!!!!!
+38
-35
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ Vićtor Diaź
Смотрю юфс Там тоже все в камеру орут «фри палистайн!» На трибунах, я имею в виду
Ну в Абу-Даби, иного и не ожидалось)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милитаризм
Ответ deadjoker
210 из 42х стран? Там по паспорту что-то отбирали? :))
Там же фестиваля бы музыкальный, со всеми мира народ тусил. Большинство заложников оттуда. Сегодня читал, что только тайцев 30 человек погибло - не самая очевидная нация для Израиля, согласись
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inside 88 LW
Ответ Vano from Tbilisi
так почему бы баскам-левачкам не взять этих чудных палестинцев к себе домой. Покажите на деле, а не на словак как вы за них топите. А то что палестинцы чудесные ребята все знают, Иордания и Ливан не дадут соврать
А может люди хотят жить у себя?
Не приходило в голову?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Развелось инфантильных леваков, ужас. Что в РФ, что в Европе.
(((Жалобкевич))), чому не в ЦАХАЛе? Неужели ты инфантильный правак?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuznets 09
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
А ты записался добровольцем в ЦАХАЛ по примеру Слепакова,Галкина и Макаревича?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мақсат Алдаш
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
Израиль разбомбили даже древний православный храм греческий, что говорить о мусульманах, дармовые снаряды из США бросают тюда суда, трусливые свора..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Sergey Smirnov
Комментарий скрыт
Всё началось еще раньше. Когда евреи стали уничтожать палестинцев и выдавливать их с их земель. Но всем удобно вести летоисчисление от у.б.л.юдочного теракта хамас против мирных жителей Израиля. И у Израиля включилась логика: "Чтобы доказать, что мы не настолько агрессивные как хамас мы уничтожим мирного населения в несколько раз больше, превратим сектор Газа в руины и устроим там гетто. И всё во имя мира".
Прям как шутка времён холодной войны.
У армянского радио спрашивают:"Будет ли 3 мировая война?"
Армянское радио отвечает "НЕТ войны не будет, будет такая борьба за мир
что камня на камне не останется!!!"
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Инженер Управляющий
да что ж такое, подлые европейцы провоцируют спортсовских юдофилов на гневные комментарии! видимо сплошь хамасовцы, европейцы же не могут не поддерживать святые идеалы нато
2 млн палест…ой, то есть хамасовцев. И ещё пару миллиардов на Земле, особенно среди мусульманского мира. Гои совсем распоясались! Непорядок, надо срочно расчищать территории для сионистов🤓
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Sergey Smirnov
Комментарий скрыт
Согласно этому критерию цахал тоже террористы. Согласен?
РПК в Турции тоже считают террористами, но это не мешает США поддерживать их на официальном уровне. Так же как не мешает Израилю тайно поставлять им оружие. Как к слову и нацистам из всяких азовов.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edward John Smith
Ответ Sergey Smirnov
Комментарий скрыт
"Россия поддерживает. Ну как бы не поддерживает, но поддерживает. Не признаёт, а это означает что поддерживает. Хотя не поддерживает".

Отличная логика и аргументация, так держать
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rcdgkwhyxj
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
Вот скажи, что гос-во израиль, если их официальные лица называют население Газы животными?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Президент зоопарка
Нешуточная битва здесь разыгралась, минусы текут рекой!))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
=KoT=
Ответ Amalfitano
Как и о том, что цахал только палестинских детей уже убил более 1700. Хотите воевать - воюйте с военными. Зачем стирать с лица земли весь сектор Газа вместе с мирными?
Потому-что им нужна земля, а чем меньше там будет Палестинцев тем легче её будет захватить!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
Еще раз. Где заявлено, что ХАМАС = Палестина, а Палестина = ХАМАС? Хоть один международный документ покажи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
people people
Ответ alexeus
В этом важное отличие, Хамас убивал мирных намеренно, Израиль фокусируется на военных целях и делает много, чтобы по мирным не попали. А то что Хамас стреляет из домов и школ, а затем сваливает - не повод не бить по таким точкам. Специальных баз вне жилой постройки там нет, наоборот всё свои объекты размещаются рядом с мирными.
Церковь и Баптисткая больница это военные цели, понял
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ NIK7478
Согласен с фанатами. Странно, вообще-то, говорить Израилю о праве на самооборону, учитывая их статус оккупантов, которые устроили из сектора Газа натуральный концлагерь!Сами напросились! Теракты Хамаса никто не поддерживает, но бомбардировки жилых кварталов - это натуральный геноцид! Проспали теракты Хамаса? Ну так повесьте своего Нитаньяху и ответственных министров, которые провалили свою работу!
Какой там концлагерь? Они же хотят государство, вот государство. В государстве граница вообще-то есть с въездом-выездом.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Согласен с фанатами. Странно, вообще-то, говорить Израилю о праве на самооборону, учитывая их статус оккупантов, которые устроили из сектора Газа натуральный концлагерь!Сами напросились! Теракты Хамаса никто не поддерживает, но бомбардировки жилых кварталов - это натуральный геноцид! Проспали теракты Хамаса? Ну так повесьте своего Нитаньяху и ответственных министров, которые провалили свою работу!
+25
-24
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Ответ Kit Belleu
эти уроды,псевдо борцы за свободу отрезали головы у 200 человек,из них 40 детей.Кто Вы сами если их поддерживаете.Кто.
Про 40 детей уже вышло опровежение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ Red-Blue Warrior.
Комментарий удален модератором
а надо выходить в чистое поле, когда ты защищаешься? хорошо что твой стратегический совет не слышали защитники Сталинграда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Naseer Amir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
справедливо, Надо делить эти земли и Дать половину Израилю и Половину Палестине и пусть живут в мире, Газа должна присоединиться к Палестине и Иерусалим тоже
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katya Andreychuk
Ответ Милитаризм
Прошло ровно 2 недели с нападения Хамас. 1400 погибших, 5000 раненых, 210 угнанных в Газу заложников из 42 стран. Об этом конечно же плакатов нет.
так вы же отыгрались, не? 5 тысячу разменяли или вот вот сделаете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Sergey Smirnov
Нет, дружок. Футбольные фанаты - это часто неумные маргиналы. И да. они имеют право на мнение. На маргинальное.
А студенты гарвардов и йелев это неокрепшие умы которых легко обмануть, я так понимаю?)))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милитаризм
Ответ Мақсат Алдаш
Израиль разбомбили даже древний православный храм греческий, что говорить о мусульманах, дармовые снаряды из США бросают тюда суда, трусливые свора..
И здесь вранье. Церковь целая, даже видео есть изнутри, снятое самими палестинцами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Если бы террористы убили твою семью, а потом спрятались за своим детьми, у тебя была бы та же логика? "Ой, они же спрятались за своими детьми, мы теперь не можем в них стрелять, ведь могут погибнуть дети террористов. Ну что ж, значит пусть они нас убивают и дальше, мы ничего не можем сделать..."
Так примени эту логику в обратную сторону. Что сделают палестинские мальчики когда вырастут? Правильно. Пойдут мстить террористам из цахал. Так как они убили его семью, разрушили его дом и т.д. Это адская карусель которая никогда не останавливается.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Ответ Katya Andreychuk
Комментарий удален модератором
Дебют у тебя не удался. Но ты же мужик, Кать, держись и тренируйся дальше!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
потом они говорят, что не защищают террористов, причем им пофиг на Палестину и из людей, лишь бы Израиль обвинить в чем-то.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Президент зоопарка
Ответ people people
Церковь и Баптисткая больница это военные цели, понял
Ну, с точки зрения хамаса, стоянка перед больницей - это военная цель.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДЖИН
Палестинцы конечно как то странно легко зашли в кебутс , много убили людей без оружия, но за это Израиль сорвался с цепи и решил отгеноцидить Газу полностью = такие новости..Хз восстанет ли лярд Арабов или струхнут. По факту тока Иран и воюет своими прокси там. Аллах не причем тут. Он точно в ах..е от этого мира.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit Belleu
эти уроды,псевдо борцы за свободу отрезали головы у 200 человек,из них 40 детей.Кто Вы сами если их поддерживаете.Кто.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FromGabon
наверное коммунисты какие-нибудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Молодцы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Волька-ибн-Алёша
Зайчики в трамвайчике, Жаба на Метле...
Волки на кобыле, Львы в автомобиле)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий