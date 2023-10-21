«Свободу Палестине», «Израиль – государство-убийца». Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину на матче с «Мальоркой»

Фанаты «Сосьедада» поддержали Палестину во время матча с «Мальоркой» (1:0).

Перед началом матча болельщики показали несколько флагов Палестины. На 12-й минуте фанаты продемонстрировали около 20 флагов, скандируя «Свободу Палестине». Кричалку поддержала значительная часть стадиона.

На этом фоне на трибуне фанатов возник конфликт, который был решен с помощью службы безопасности, которая вывела одного из зрителей со стадиона.

Флаги Палестины демонстрировались и далее по ходу игры. Кроме того, фанаты скандировали « – государство-убийца».

Отметим, что « » не запрещал фанатам демонстрацию политической позиции.

20 октября схожую акцию провели фанаты «Осасуны» на матче с «Гранадой» (2:0).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию