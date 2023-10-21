Фанаты «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на матч с «Эвертоном», несмотря на запрет АПЛ, и скандировали «Свободу Палестине» во время минуты молчания
Болельщики «Ливерпуля» пронесли несколько флагов Палестины на матч с «Эвертоном».
Как сообщает GB News, во время матча 9-го тура АПЛ на трибунах «Энфилда» появилось несколько флагов Палестины.
Olt Sports уточняет, что во время минуты молчания в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке болельщики «Ливерпуля» на трибуне Коп подняли флаги Палестины и скандировали «Свободу Палестине».
Кроме того, на трибуне размещен баннер со словами «Ради Бога, спасите Газу».
Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP
19 октября АПЛ объявила, что запрещает проносить флаги Израиля и Палестины на матчи 9-го тура.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Огонь сегодня будет в матче Ницца-Марсель. На этих играх и без того полыхает, а сегодня можно смело ставить на то, что игру остановят по ходу из-за беспорядков на трибунах. Точнее лучше вообще не ставить на этот матч, по тем же причинам.
но никаких криков в минуту молчания не было!
была абсолютная тишина!
Как я писал рани .
Пенсионеры и канониры 1 очку забирают . Горожане 3 очка сегодня забирают. Красные дьяволы 3 очка сегодня забирают.
У сектора Газа есть своя юридическая администрация (ХАМАС победил там на вполне официальных выборах), у Палестины (западного берега) - своя (ФАТХ).
Для арабов Израиль это зло которое отобрало "их земли" вот и всё.
То что ты написал применимо к каждой нации того времени и нынешнего.