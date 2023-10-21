Фанаты «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на матч с «Эвертоном», несмотря на запрет АПЛ, и скандировали «Свободу Палестине» во время минуты молчания

Теги Энфилд Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики Политика Футбол

Болельщики «Ливерпуля» пронесли несколько флагов Палестины на матч с «Эвертоном».

Как сообщает GB News, во время матча 9-го тура АПЛ на трибунах «Энфилда» появилось несколько флагов Палестины.

Olt Sports уточняет, что во время минуты молчания в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке болельщики «Ливерпуля» на трибуне Коп подняли флаги Палестины и скандировали «Свободу Палестине».

Кроме того, на трибуне размещен баннер со словами «Ради Бога, спасите Газу».

Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP

19 октября АПЛ объявила, что запрещает проносить флаги Израиля и Палестины на матчи 9-го тура.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

95 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
+227
-80
+147
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Names
Ответ T622222
Поддержкой террористов
Это флаг террористов чтоли?
+95
-17
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Поддержкой террористов
+166
-116
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ T622222
3000 мечетей все логично для Англии - пусть ждут скоро к ним приедут новые партии
Флаги в Испании и Англии - это детский лепет.
Огонь сегодня будет в матче Ницца-Марсель. На этих играх и без того полыхает, а сегодня можно смело ставить на то, что игру остановят по ходу из-за беспорядков на трибунах. Точнее лучше вообще не ставить на этот матч, по тем же причинам.
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ T622222
Поддержкой террористов
То есть так АПЛ поддерживает террористов с Укр ?
+123
-89
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
Cвободу от Хамаса?
+41
-10
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
farp
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
флаг Израиля тоже запрещен, расслабтесь. Есть много других тем, а ты выбрал ту, где облажался.
+40
-14
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
3000 мечетей все логично для Англии - пусть ждут скоро к ним приедут новые партии
+43
-18
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ David Aprasidze
Cвободу от Хамаса?
Свободу от цивилизации, науки, экономики
+41
-17
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pro_Evolution
Палестина не контролирует Сектор Газа, там во власти противники Аббаса
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Тем, что евреев и мусульман в Англии гораздо больше, чем украинцев. Не хотят разжигать то, что может взорваться.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вагнер Абаб
Флаг Палестины засунь себе в .опу (с) скандирование на иранских стадионах
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Всех этих господ бы отправить туда на недельку. Чтобы посмотрели, что поддерживают.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Ответ Artuom Batishev
И от Хамаса, и от Израиля 😉
Ну как в Сомали. Или в соседнем Ливане. Хорошая свобода, и конкурсы интересные.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ Someone from Internet
Ну ты попутал Палестину с ХАМАС
ХАМАС использует Палестину, как Хезболла использует Ливан.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit Belleu
Палестинцы бороться за свободу отрезая головы детям Израиля.Это не борьба.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ Саша Пушкин
Флаги в Испании и Англии - это детский лепет. Огонь сегодня будет в матче Ницца-Марсель. На этих играх и без того полыхает, а сегодня можно смело ставить на то, что игру остановят по ходу из-за беспорядков на трибунах. Точнее лучше вообще не ставить на этот матч, по тем же причинам.
В матчах Ниццы и Марселя всегда что то происходит))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ frank mamuda
Люди все таки могут различать несмотря на все ухищрения просионистских СМИ кто жертва, а кто на самом деле агрессор
Наоборот, левацкие СМИ топят за террористов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ riverman1980
Респект парням. Сионистские оккупанты должны убираться из Палестины обратно в Европу.
С каких пор ХАМАС относится к сионистам?)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stakh70
Ответ Roman
То есть так АПЛ поддерживает террористов с Укр ?
Так АПЛ показывает,что они относятся к цивилизованному миру,в отличии от тебя и твоего хозяина
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
Флаги ерунда, помогать надо делом.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syrym
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
С тем, что украинцы не врывались на территорию чужого государства и не убивали прицельно мирных жителей. Поразительно как можно просто так игнорировать такие факты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ Денис Давыдов
ну что за кретины, запрет же был, теперь к клубу и болелам из-за пары идиотов санкции будут.
Найти их и забанить пожизненно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ответ T622222
Поддержкой террористов
Ну ты попутал Палестину с ХАМАС
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pro Cases
Ответ Максим Новиков
Все проблема в том, что английские фанаты(да и все остальные фанаты) по своему незнанию считают, что Газа равно Палестина. Получается, что фактически они косвенно поддерживают организацию, которая официально признана террористической во многих странах мира. Поэтому и запрещают. демонстрацию флага
Газа и равно Палестина)) Чел, ну эту тему в последние дни обсосали со всех сторон: Палестинское государство делится на западный берег Иордана и сектор Газа. То, что там у власти радикальная исламистская группировка - это уже другой вопрос!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
флаги в трансляции не видел, может спецом не показывали,
но никаких криков в минуту молчания не было!
была абсолютная тишина!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Новиков
Ответ Pro Cases
Газа и равно Палестина)) Чел, ну эту тему в последние дни обсосали со всех сторон: Палестинское государство делится на западный берег Иордана и сектор Газа. То, что там у власти радикальная исламистская группировка - это уже другой вопрос!
Юридически Газа и есть Палестина. Но фактически официальная администрация Палестины с 2007 года не контролирует эту территорию. Это как сказать что Донецк Украинский, Тирасполь молдавский, а Сухуми грузинский
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ливерпуль 3 очка сегодня забирают
Как я писал рани .
Пенсионеры и канониры 1 очку забирают . Горожане 3 очка сегодня забирают. Красные дьяволы 3 очка сегодня забирают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СержМиранэн
Ответ Roman
То есть так АПЛ поддерживает террористов с Укр ?
причем и деньгами и оружием
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СержМиранэн
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Палестина - настоящее государство. в этом и отличие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Канал Дрища
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
это другое)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Просто жизни палестинцев в Европе не важны , да и украинцев тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Coodesnik
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Хорошо, что Израиль, создавший подконтрольный себе (поначалу) ХАМАС в противовес политическим силам Палестины того времени, так заботливо пытается освободить мирных палестинцев от гнёта этой организации…ну, и от проживания на этой бренной земле заодно😇
необразованный,сервй человечек вы. если в чем то неразбираетесь,так лучше молчите
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ сергей разуев
и как СШП используют Израиль... кто то утюжит бомбами церкви Израиля?
и опять же скажи спасибо за это ХАМАСу и остальным групировкам которые ждут не дождутся когда Израиль перестанет существовать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Стес
Ответ David Aprasidze
Кое какие ДРГ ведь проникали.
проникали в область, эти дрг были уничтожены
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Стес
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален модератором
а что ВСУ уже в Белгороде побывали? можно с этого момента поподробнее..
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pro Cases
Ответ Максим Новиков
Юридически Газа и есть Палестина. Но фактически официальная администрация Палестины с 2007 года не контролирует эту территорию. Это как сказать что Донецк Украинский, Тирасполь молдавский, а Сухуми грузинский
Нет! Чел, учи матчасть))
У сектора Газа есть своя юридическая администрация (ХАМАС победил там на вполне официальных выборах), у Палестины (западного берега) - своя (ФАТХ).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthas Northman
Ответ T622222
Поддержкой террористов
угадай, с президентом какой страны вчера встречался премьер-министр Великобритании
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ GibsonFlyingV
Почему интересно евреев и Израиль всю историю кто-то угнетает,не любит, ненавидит, уничтожает. Причем во времена Второй мировой даже японцы их ненавидели, хотя евреев там наверняка отродясь не бывало. Сейчас, в текущей ситуации на сегодняшний день, какого-либо единства в их поддержку нет даже на западе. Все соседи их ненавидят в таком взрывоопасном регионе. Такого же не бывает с невинными и кристально-честными людьми
а кто сказал что их ненавидят?)
Для арабов Израиль это зло которое отобрало "их земли" вот и всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Александр Романов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ David Aprasidze
Cвободу от Хамаса?
И от Хамаса, и от Израиля 😉
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
astz
Ооо, новую волну лгбт запустили. Следовало ожидать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Си Эм Панк
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
А разве террористы не те которые оккупировали чужие земли и продолжают убивать женщин и детей число жертв уже более 4000 тыс ?)
4000 тысяч лет назад?)
То что ты написал применимо к каждой нации того времени и нынешнего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rpr6hv9ysn
Ответ T622222
Поддержкой террористов
Вспомнил пословицу, которая гласит «никогда не спорь с дураком, иначе придется опускаться до его уровня, где он задавит тебя своим опытом» 😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Лапицкий
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
с тем, что по одному из вопросов у присутствующих на стадионе есть общее мнение, а по другому там раздел условно (!) 50 на 50, а теперь выдели 30 секунд и подумай почему запретили флаги когда половина стадиона поддерживает одно, а другая другое и к чему бы отсутствие этих запретов могло привести
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фирдавс Кодиров
Ответ T622222
Поддержкой террористов
ты сам террорист
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Лицемерием
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
Ответ rigobersong
С чем связан запрет АПЛ, чем флаг Палестины отличается от флага Украины?:) Повесткой?:))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Buranov
Дерби Мерсисайда, огненный матч. Где никто не будет жалеть ни себя ни соперника!!!🔥🔥🔥🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий