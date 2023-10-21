Болельщики «Ливерпуля» пронесли несколько флагов Палестины на матч с «Эвертоном».

Как сообщает GB News, во время матча 9-го тура на трибунах « » появилось несколько флагов Палестины.

Olt Sports уточняет, что во время минуты молчания в память о жертвах конфликта на Ближнем Востоке болельщики « » на трибуне Коп подняли флаги Палестины и скандировали «Свободу Палестине».

Кроме того, на трибуне размещен баннер со словами «Ради Бога, спасите Газу».

Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP

19 октября АПЛ объявила, что запрещает проносить флаги Израиля и Палестины на матчи 9-го тура.

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