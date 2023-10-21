«Палестина, вперед», «Вейсман, умри». Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион палестинские флаги, вопреки запрету полиции, и оскорбляли израильского игрока «Гранады»

Теги Осасуна Ла Лига происшествия болельщики сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Гранада Политика Шон Вейсман Футбол

Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион флаги Палестины на матч с «Гранадой» (2:0).

Фанаты памплонского клуба из националистической ультралевой группировки Indar Gorri сделали это, несмотря на запрет полиции. Они также скандировали «Палестина, вперед» на баскском.

Отдельно стоит отметить, что фанаты кричали «Вейсман, умри» в адрес израильского форварда «Гранады» Шона Вейсмана, который пропускал матч по соображениям безопасности.

Ранее группа палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, Вейсман прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

Фанаты Indar Gorri также выразили через социальные сети полное неприятие позиции Вейсмана в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; East News/Europa Press via AP

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76 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
Отправить испанских леваков на недельку куда-нибудь на западный берег.
+97
-37
+60
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Инженер Управляющий
Ответ Растиньяк
Комментарий скрыт
в России, судя по комментам спортса, куда больше ревнителей западных ценностей, чем на самом западе
+51
-9
+42
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dem
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Отправить испанских леваков на недельку куда-нибудь на западный берег.
Почему не Вейсмана?
Этот неадекват приравнял более 2х миллионов палестинцев к террористам.
+59
-22
+37
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Сергей Галынский
Не,ну после постов Вейсамана все становится ясно
Откуда и почему такая реакция
+39
-17
+22
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No Comment
Ответ Си Эм Панк
Учитывая сколько в Европе мусульман это неудивительно)
да? а когда я вижу как в европе несут флаги палестинцев белые люди, и в сша несут флаги палестинцев белые люди, тогда что скажешь???
+25
-6
+19
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Remedy
Футболист играющий на таком уровне (Ла Лига) должен понимать всю ответственность за то, что он пишет в соцсетях. Да что там футболист, даже мы должны это понимать, ведь у всех у нас есть друзья, коллектив, которые имеют иную точку зрения по поводу всех этих действий с обеих сторон. Поэтому читалась такая реакция со стороны некоторой части болел..
+17
-3
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Меган Лайф
Ответ dem
Почему не Вейсмана? Этот неадекват приравнял более 2х миллионов палестинцев к террористам.
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
+28
-15
+13
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SergeyFedorov93
Я не поддерживаю хамас, но когда ты одобряешь призывы скинуть на какую-либо страну 200 тонн бомб, то нечего удивляться, что тебе в ответку прилетает.
+11
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+10
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Ихарь Окенфэйлов
Как достала эта политота в спорте.
+20
-11
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sob4kin.s@yandex.ru
То есть человек в Испании публикует призывы к уничтожению миллионов людей. Никакой реакции ни от государства, ни от футбольного клуба нет. Значит, так можно. На фоне этого остракизм арабский футболистов за поддержку жителей ПАлестины - чистейший расизм.
+11
-3
+8
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tigerwest
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как достала эта политота в спорте.
Так им наоборот это выгодно, ни одна спортивная новость не собирает столько комментов
+9
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Sergey Smirnov
Националистическая и ультралевая одновременно? Вот это знатная каша в головах.
+10
-3
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romankoucher
Ни на одном матче нигде вы не услышите от болельщиков про смерть муслимского игрока. Это факт. Европа облизывает мусульман, как и РФ, хотя сами каждый год страдают от террора беженцев и прочих мусульманских радикалов.
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AmanEsen
Ответ Сергей Галынский
Не,ну после постов Вейсамана все становится ясно Откуда и почему такая реакция
А реакция Вейсмана тоже не просто так появилась, теракт от Хамаса тоже, как и оккупация Израиля после нападении на них в 20 веках, как и сами эти нападения.

Все в этом мире происходит не просто так, но это не может быть оправданием ни к чему.
+16
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Фут.Боль
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как достала эта политота в спорте.
Пролистал ваши комменты, вы всегда с радостью комментируете и переводите спортивные новости в плоскость политики, а тут вдруг решили пожаловаться, что это вас достало.
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Some Puerto Rican Guy
Ответ King_X
В Испании фанаты фашиков не любят, что Зозуле, что еврейским шовинистам показывают неприязнь
Так сказал, будто красно-коричневые (ультралевые) сами не фашисты.
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Вито Корнелиус
Ответ Меган Лайф
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
50% населения Газы моложе 18 лет.

43% - моложе 14 лет.

70% - моложе 30 лет.

Так за кого они там 15 лет назад проголосовали?

Чтобы не быть голословным - ссылка на оценки от 2021-го года: https://www.indexmundi.com/gaza_strip/demographics_profile.html

Статья на сайте NPR о населении Газы (опубликована 3 дня назад): https://www.npr.org/2023/10/18/1206897328/half-of-gazas-population-is-under-18-heres-what-that-means-for-the-conflict
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Some Puerto Rican Guy
Ответ Маршал Лонгарм
"националистической ультралевой группировки" Это как?
Нацболы. В Стране Басков их немало.
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marchellinos
Технарь им и 3-5 матчей без зрителей.
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Pawel K
Чем дальше от понимания, тем радикальнее. Все эти розовощёкие из зажиточных скандинавских семей ультралевые, которые в XXI веке говорят о мудрости буквальных идей 150-летней давности, поклонники арабских боевиков, никогда не бывшие на ближнем востоке и теряющиеся, когда им всё же предлагают найти арабское государство Палестина на карте мира до 1988-го года. Главное - страшнее рычать, ведь кто-нибудь сочтёт за убедительность. Рычать желательно всё же подальше от Ближнего Востока, так как в последнем опасно.
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Pawel K
Ответ Маршал Лонгарм
"националистической ультралевой группировки" Это как?
Ничего необычного. В РФ были и есть нацболы, известная всему миру немецкая партия была национал-социалистической. В Израиле, например, всю историю 20-го века были левые сионисты, выступавшие за левые идеи в вопросах рынка и экономики, но за национальный характер государства. В Европе же, в т ч в Испании, очень много радикальных левых - со времён Франко левое крыло в разные моменты времени теснилось и просто уничтожалось, поэтому национальные движения с левым уклоном вполне себе росли когда-то и копили ненависть в подполье.
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Меган Лайф
Ответ Плевал я
Украина проголосовала за зелю, Россия за Путина, США за Джо. Но коллективная ответственность это нарушение женевской конвенции. По твоей логике вся Украина это сплошь нацисты и все должны ответить желание смерти русским детям?
Не помню, чтобы украина вторгалась в рф
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nbw8wsx7cp
Ответ frank mamuda
Комментарий удален модератором
Число погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль граждан России увеличилось до 20 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете «Известия»
Что это еще если не терракт?
Даже после этого ХАМАС не террористы?
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Штаны Габора Кирая
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Отправить испанских леваков на недельку куда-нибудь на западный берег.
А сам Вейсман в ЦАХАЛ записаться не желает? Или это только в одну сторону работает?
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Some Puerto Rican Guy
Ответ Stagger Lee
В статье вроде чёрным по белому написано об ультраправых..
Перечитайте ещё раз внимательнее.
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Собиратель хаоса
Ответ dem
Почему не Вейсмана? Этот неадекват приравнял более 2х миллионов палестинцев к террористам.
Вейсман типичный диванный патриот, сидящий в тысяче километров от фронта в абсолютной безопасности. Уже давно известно, что чем дальше от фронта, тем яростнее подобные патриоты.
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Some Puerto Rican Guy
Ответ Александр Козлов
арабы тоже семиты
Да, правильнее сказать юдофобы.
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Александр Козлов
Ответ avstral
Комментарий удален
арабы тоже семиты
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Some Puerto Rican Guy
Ответ Some Puerto Rican Guy
Так сказал, будто красно-коричневые (ультралевые) сами не фашисты.
Все минуснувшие мой коммент, вы тоже себя к красно-коричневой фашне относите или просто недалёкие?
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Fma wozo
Ответ igls54
Таким фанатам «Осасуны» Куда б поглубже флаг засунуть
в тебя
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Игорь М.
Ответ tigerwest
Так им наоборот это выгодно, ни одна спортивная новость не собирает столько комментов
Загитова: я какая-то шутка?
+1
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AmanEsen
Ответ Маршал Лонгарм
"националистической ультралевой группировки" Это как?
Распределять благо по национальному признаку, все просто.
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Собиратель хаоса
Ответ Меган Лайф
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
Полагаю, что голосовать в Палестине против Хумуса это примерно тоже самое, что голосовать против НСДАП в Германии конца 30-х.
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Makhasamatman Buch
Ответ Меган Лайф
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
В 2007 году 440тыс проголосовали за хамас, 410тым за фатх, и 138тыс за разные остальные партии голосовали
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Rick Sorkin
Ответ nbw8wsx7cp
Число погибших в ходе нападения ХАМАС на Израиль граждан России увеличилось до 20 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью газете «Известия» Что это еще если не терракт? Даже после этого ХАМАС не террористы?
С начала года Израиль похитил 86 жителей Сектора. На сегодняшний день в тюрьмах Израиля в самых унизительных условиях находятся около 5200 палестинцев, 170 из которых дети. Всего с 2015 года Израиль арестовал более 9 000 палестинских детей. Нужно ли напоминать, что Израиль является единственным государством, где детей судят военным трибуналом. И единственной страной, где их расстреливают в упор. С начала текущего года израильскими военными беспощадно убито 134 ребёнка. Это данные до 7 октября. Насилие порождает насилие.
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Меган Лайф
Ответ Вито Корнелиус
50% населения Газы моложе 18 лет. 43% - моложе 14 лет. 70% - моложе 30 лет. Так за кого они там 15 лет назад проголосовали? Чтобы не быть голословным - ссылка на оценки от 2021-го года: https://www.indexmundi.com/gaza_strip/demographics_profile.html Статья на сайте NPR о населении Газы (опубликована 3 дня назад): https://www.npr.org/2023/10/18/1206897328/half-of-gazas-population-is-under-18-heres-what-that-means-for-the-conflict
Ну да. Это совсем другие палестинцы. Хамас они совершенно не поддерживают. Выступают за мир с израилем, отделение религии от государства, этническое, культурное многообразие и вообще исповедуют легизм.
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евГений
Ответ sob4kin.s@yandex.ru
То есть человек в Испании публикует призывы к уничтожению миллионов людей. Никакой реакции ни от государства, ни от футбольного клуба нет. Значит, так можно. На фоне этого остракизм арабский футболистов за поддержку жителей ПАлестины - чистейший расизм.
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Меган Лайф
Ответ dem
Бред 100%… У нас тоже по твоей логике 145 млн голосуют всегда за? В т.ч за сво?
Увы, именно так.
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a2wai
Ответ Маршал Лонгарм
"националистической ультралевой группировки" Это как?
Движение за независимость Страны Басков, добро пожаловать в мир испанских националистов.
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Плевал я
Ответ Меган Лайф
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
Украина проголосовала за зелю, Россия за Путина, США за Джо. Но коллективная ответственность это нарушение женевской конвенции. По твоей логике вся Украина это сплошь нацисты и все должны ответить желание смерти русским детям?
+1
-1
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Stagger Lee
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Отправить испанских леваков на недельку куда-нибудь на западный берег.
В статье вроде чёрным по белому написано об ультраправых..
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frank mamuda
Ответ Меган Лайф
Эти 2 мьн человек проголосовали за хамас в 2007. Понимаете пришли и пооголосовали за террористов.
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Михон Мясной
Ответ Sergey Smirnov
Националистическая и ультралевая одновременно? Вот это знатная каша в головах.
Ребе, слышал что-нибудь про национал-социализм?
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Си Эм Панк
Ответ Полосатый Октобус*)
Сколько мусульман среди фанатов Осасуны?
сначала прочитай коммент человека и поймёшь почему я так написал.
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avstral
Ответ No Comment
да? а когда я вижу как в европе несут флаги палестинцев белые люди, и в сша несут флаги палестинцев белые люди, тогда что скажешь???
Комментарий удален
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Cristiano Ronaldo
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Открою для тебя большой секрет, но палестинцам многие сочувствуют, даже в среде европейцев, а не только мусульмане.
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Плевал я
Ответ marchellinos
Технарь им и 3-5 матчей без зрителей.
А еврейскому футболисту, почёт и уважение за смелость и собственное мнение 😂😂😂
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Джавез Тилл
Ответ tigerwest
Так им наоборот это выгодно, ни одна спортивная новость не собирает столько комментов
Новости с упоминанием Месси и Роналду самые набираемые, не ври!
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Michael Scott
А какое вообще дело испанским обывателям до арабско-палестинских дел?

Зачем они столь яростно вписываются в чужой конфликт?
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Bayern2004
Когда рот открывает Вейсман,он несёт свет правды,милосердия и справедливости.А вот когда Мазрауи...
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