«Палестина, вперед», «Вейсман, умри». Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион палестинские флаги, вопреки запрету полиции, и оскорбляли израильского игрока «Гранады»
Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион флаги Палестины на матч с «Гранадой» (2:0).
Фанаты памплонского клуба из националистической ультралевой группировки Indar Gorri сделали это, несмотря на запрет полиции. Они также скандировали «Палестина, вперед» на баскском.
Отдельно стоит отметить, что фанаты кричали «Вейсман, умри» в адрес израильского форварда «Гранады» Шона Вейсмана, который пропускал матч по соображениям безопасности.
Ранее группа палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, Вейсман прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»
Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».
Фанаты Indar Gorri также выразили через социальные сети полное неприятие позиции Вейсмана в конфликте между Израилем и ХАМАС.
Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; East News/Europa Press via AP
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Этот неадекват приравнял более 2х миллионов палестинцев к террористам.
Откуда и почему такая реакция
Все в этом мире происходит не просто так, но это не может быть оправданием ни к чему.
43% - моложе 14 лет.
70% - моложе 30 лет.
Так за кого они там 15 лет назад проголосовали?
Чтобы не быть голословным - ссылка на оценки от 2021-го года: https://www.indexmundi.com/gaza_strip/demographics_profile.html
Статья на сайте NPR о населении Газы (опубликована 3 дня назад): https://www.npr.org/2023/10/18/1206897328/half-of-gazas-population-is-under-18-heres-what-that-means-for-the-conflict
Что это еще если не терракт?
Даже после этого ХАМАС не террористы?
Зачем они столь яростно вписываются в чужой конфликт?