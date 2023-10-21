«Палестина, вперед», «Вейсман, умри». Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион палестинские флаги, вопреки запрету полиции, и оскорбляли израильского игрока «Гранады»

Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион флаги Палестины на матч с «Гранадой» (2:0).

Фанаты памплонского клуба из националистической ультралевой группировки Indar Gorri сделали это, несмотря на запрет полиции. Они также скандировали «Палестина, вперед» на баскском.

Отдельно стоит отметить, что фанаты кричали «Вейсман, умри» в адрес израильского форварда «Гранады» , который пропускал матч по соображениям безопасности.

Ранее группа палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, Вейсман прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

Фанаты Indar Gorri также выразили через социальные сети полное неприятие позиции Вейсмана в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; East News/Europa Press via AP

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