«Тоттенхэм» запретил национальные флаги на игре с «Фулхэмом»: «Футбольный матч не подходит для того, что можно расценить как подстрекательство»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия болельщики сборная Израиля по футболу Тоттенхэм Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

«Тоттенхэм» принял меры на фоне обострения конфликта Израиля с Палестиной.

«Шпоры» сообщили, что на матч с «Фулхэмом» в 9-м туре АПЛ будет запрещено проносить национальные флаги.

«Клуб всегда считал, что футбольный матч – это прежде всего время для демонстрации преданности футбольной команде.

Футбольный матч не является подходящей ареной для демонстрации флагов, политических или религиозных предпочтений или чего-либо, что может быть расценено как подстрекательство. Это может включать показ национальных флагов во время политических конфликтов, кампаний или проблем», – сказано в письме, которое «Тоттенхэм» разослал болельщикам.

При этом одна из групп фанатов, Spurs Israel, сообщила, что планирует принести на матч с «Фулхэмом» как флаги, так и баннеры.

«Мы по-прежнему шокированы и потрясены тем, что клуб не осудил разрушительные террористические атаки ХАМАС на Израиль.

Мы воодушевлены тем, что многие болельщики «шпор» в Великобритании оказывают на клуб давление с целью заставить его изменить свою позицию, и приветствуем тот факт, что фанаты выступают с собственными инициативами в память о погибших в результате терактов, в том числе приносят флаги и баннеры.

Мы считаем, что решение болельщиков публично продемонстрировать свою солидарность с израильским народом станет важным проявлением поддержки в момент невообразимой боли и страданий», – заявил Охад Аридан, глава Spurs Israel.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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soda overdose
Да что вы говорите! Вот прям не место для демонстрации флагов, да?
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Ashan Sorokin
А у Фулхэма хозяин мусульманин ?
+1
0
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Amalfitano
Тут в АПЛ конечно дилемма. Бизнес элиты всецело поддерживают Израиль и они бы с удовольствием бы поддержали его. Но вот беда. Миллионы болельщиков в Британии это мусульмане или левые которые поддерживают Палестину. Вот и родилось соломоново решение. Ни вашим, ни нашим.
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Слава Мельников
Демонстрация политических и религиозных предпочтений запрещена, а вот сексуальных всегда пожалуйста.
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Amalfitano
Ответ Ashan Sorokin
А у Фулхэма хозяин мусульманин ?
Если ты про Аль-Файеда то он умер некоторое время назад.
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