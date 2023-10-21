«Тоттенхэм» запретил национальные флаги на игре с «Фулхэмом»: «Футбольный матч не подходит для того, что можно расценить как подстрекательство»

«Тоттенхэм» принял меры на фоне обострения конфликта Израиля с Палестиной.

«Шпоры» сообщили, что на матч с «Фулхэмом» в 9-м туре будет запрещено проносить национальные флаги.

«Клуб всегда считал, что футбольный матч – это прежде всего время для демонстрации преданности футбольной команде.

Футбольный матч не является подходящей ареной для демонстрации флагов, политических или религиозных предпочтений или чего-либо, что может быть расценено как подстрекательство. Это может включать показ национальных флагов во время политических конфликтов, кампаний или проблем», – сказано в письме, которое « » разослал болельщикам.

При этом одна из групп фанатов, Spurs Israel, сообщила, что планирует принести на матч с « » как флаги, так и баннеры.

«Мы по-прежнему шокированы и потрясены тем, что клуб не осудил разрушительные террористические атаки ХАМАС на .

Мы воодушевлены тем, что многие болельщики «шпор» в Великобритании оказывают на клуб давление с целью заставить его изменить свою позицию, и приветствуем тот факт, что фанаты выступают с собственными инициативами в память о погибших в результате терактов, в том числе приносят флаги и баннеры.

Мы считаем, что решение болельщиков публично продемонстрировать свою солидарность с израильским народом станет важным проявлением поддержки в момент невообразимой боли и страданий», – заявил Охад Аридан, глава Spurs Israel.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию