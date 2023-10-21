Личка после 0:0 с «Локо»: «Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли. Радует, что хотя бы не пропускаем»
Марцел Личка высказался о ничьей «Динамо» и «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.
– Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли, было бы три очка, а не два.
Не понравилось, что наши фланговые игроки играли слишком широко, а Бителло слишком низко, из‑за этого была дыра между полузащитой и Смоловым. Федор в одном моменте не пробил, хотя должен был, Эли Даса тоже почему‑то побоялся ударить метров с 16.
«Локомотив» играл хорошо, поэтому закончили 0:0.
– Тюкавин вышел один на один с вратарем и не забил. Не клеится у вас в атаке?
– Да, мы моделируем ситуации на тренировках, но в играх не все получается. В первом тайме связка Смолов‑Лесовой – ноль, ничего не создали. Радует, что хотя бы не пропускаем, – сказал тренер «Динамо» после матча Мир РПЛ.
«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
13 комментариев