Личка после 0:0 с «Локо»: «Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли. Радует, что хотя бы не пропускаем»

Теги Локомотив Федор Смолов Динамо Москва Эли Даса Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Бителло Футбол

Марцел Личка высказался о ничьей «Динамо» и «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

– Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли, было бы три очка, а не два.

Не понравилось, что наши фланговые игроки играли слишком широко, а Бителло слишком низко, из‑за этого была дыра между полузащитой и Смоловым. Федор в одном моменте не пробил, хотя должен был, Эли Даса тоже почему‑то побоялся ударить метров с 16.

«Локомотив» играл хорошо, поэтому закончили 0:0.

– Тюкавин вышел один на один с вратарем и не забил. Не клеится у вас в атаке?

– Да, мы моделируем ситуации на тренировках, но в играх не все получается. В первом тайме связка Смолов‑Лесовой – ноль, ничего не создали. Радует, что хотя бы не пропускаем, – сказал тренер «Динамо» после матча Мир РПЛ.

«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Лешук конечно сегодня был на высоте💪
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Эх, Марцел... Тоска сплошная.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
,, Отличный,, результат, ясно, понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FCDM
2 игры без голов? Пол сезона ничьи не смущает? Хуже нас только цска. Там вообще почти весь сезон одни ничьи. Удивительно, что они выше нас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FCDM
Ответ justbored
Одни играли слишком широко, другие слишком низко. Ясно-понятно, Марцел. Вы уж там как-нибудь попробуйте затолкнуть Уралу (который тот ещё крепкий орешек).
С чего вдруг должны закатить Уралу если будут играть две равные по классу команды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurlan-zenit
Ответ justbored
That’s bold, нурлан-зенит. Но пока не возьмёте реванш в Москве, also a bit awkward.
До последней победы, Динамо обыгрывало Зенит в 2020 году в августе, а еще до этого в 2018 году. Ни на что не намекаю, но как будто это вы в последнем матче взяли реванш за предыдущие поражения, разве нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий