Личка после 0:0 с «Локо»: «Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли. Радует, что хотя бы не пропускаем»

Марцел Личка высказался о ничьей «Динамо» и «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

– Две игры без голов и очков. Лучше бы одну выиграли, другую проиграли, было бы три очка, а не два.

Не понравилось, что наши фланговые игроки играли слишком широко, а слишком низко, из‑за этого была дыра между полузащитой и . Федор в одном моменте не пробил, хотя должен был, тоже почему‑то побоялся ударить метров с 16.

« » играл хорошо, поэтому закончили 0:0.

– вышел один на один с вратарем и не забил. Не клеится у вас в атаке?

– Да, мы моделируем ситуации на тренировках, но в играх не все получается. В первом тайме связка Смолов‑Лесовой – ноль, ничего не создали. Радует, что хотя бы не пропускаем, – сказал тренер «Динамо» после матча Мир РПЛ.

«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время

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