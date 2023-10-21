«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» 5 матчей подряд не может выиграть в чемпионате России.

Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Локомотивом» на выезде (0:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

В последний раз бело-голубые побеждали в чемпионате России 3 сентября: тогда москвичи обыграли «Ростов» (2:1).

«Динамо» набрало 18 очков в 12 турах и забило лишь 2 гола в 5 последних играх РПЛ. В следующем матче клуб сыграет с «Уралом» дома.

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38 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ответ ALMANAC
Лещук матч жизни выдал👍
дык конечно, зря что ли опять электронные табло в Нью-Йорке на 2 часа выкупил, всей улицей смотрели столичную зарубу с его участием))
+38
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ALMANAC
Лещук матч жизни выдал👍
+22
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+18
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олег именов
матч был шикарен ,но единственное что фол на Дзюбе был,штрафной надо было давать и как минимум жёлтая должна была быть
+13
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Леонид Драга
Много технического брака, скорости нет. Сегодня Динамо спас Лещук. Спасибо ему, молодец.
+8
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+8
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Очки Дани Алвеса
А гнать все равно все будут на Спартак и Абаскаля. Сегодня две игры подряд смотрел. Что ЦСКА (у команды по одной победе в месяц, позорище) говно по полю катали, ни одной светлой идеи, кроме индивидуальных действий Чалова и Файза. Что Локомотив с Динамо исключительно на каких-то кусочных эпизодах пытались победить (типа аутов Самошникова).
Зато как тренеров облизать, так это у нас классный атакующий Личка, уникальный прогресс Локомотива при Галактионове, гений Федотов и его крепкий ЦСКА. По факту - говно говном, а не тренерские команды на данный момент. Набор игроков.

Это я не к тому, что Спартак зря ругают. Не зря. Это я к тому, что Абаскаль получает невероятно много и исключительно негативного внимания.
+22
-14
+8
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Ветер
Ответ justbored
Вы про каких коней?
У которых 6 ничьих, в последних семи играх.
+6
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Крэнг
Как же хорош Личка!
+6
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Кирилл Демченко
Ответ Очки Дани Алвеса
А гнать все равно все будут на Спартак и Абаскаля. Сегодня две игры подряд смотрел. Что ЦСКА (у команды по одной победе в месяц, позорище) говно по полю катали, ни одной светлой идеи, кроме индивидуальных действий Чалова и Файза. Что Локомотив с Динамо исключительно на каких-то кусочных эпизодах пытались победить (типа аутов Самошникова). Зато как тренеров облизать, так это у нас классный атакующий Личка, уникальный прогресс Локомотива при Галактионове, гений Федотов и его крепкий ЦСКА. По факту - говно говном, а не тренерские команды на данный момент. Набор игроков. Это я не к тому, что Спартак зря ругают. Не зря. Это я к тому, что Абаскаль получает невероятно много и исключительно негативного внимания.
ну что за чушь ты пишешь , это абсолютно разные ситуации. у Динамо Личка только пришел , ему надо время на адаптацию, плюс не так много ему подвезли игроков. Федотов за 1,5 года выиграл титул и ему вообще никого не привозят и ещё продают игроков . а Абаскаль уже 1,5 года работает и нету никах заслуг да и ещё 40млн + на трансферы потратили
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Пашка Донофф
Честно говоря, начинает уже напрягать постоянный конструктор из состава от Лички. А сегодня еще и играли как бруски
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Андрей Матвеев
Ответ Очки Дани Алвеса
А гнать все равно все будут на Спартак и Абаскаля. Сегодня две игры подряд смотрел. Что ЦСКА (у команды по одной победе в месяц, позорище) говно по полю катали, ни одной светлой идеи, кроме индивидуальных действий Чалова и Файза. Что Локомотив с Динамо исключительно на каких-то кусочных эпизодах пытались победить (типа аутов Самошникова). Зато как тренеров облизать, так это у нас классный атакующий Личка, уникальный прогресс Локомотива при Галактионове, гений Федотов и его крепкий ЦСКА. По факту - говно говном, а не тренерские команды на данный момент. Набор игроков. Это я не к тому, что Спартак зря ругают. Не зря. Это я к тому, что Абаскаль получает невероятно много и исключительно негативного внимания.
Вы игру то смотрели? Локомотив возил Динамо лицом об газон весь матч, и показал очень цельный и вполне себе атакующий футбол. Динамо только благодаря Лещуку увезли одно очко.
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Andrey Yaroslavtsev
Как поступят с Личкой?
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HollywoodMalibu
Не матч а одно расстройство . Нет результата нет тренера у команды , других вариантов я не вижу .
+3
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Поклонник Бышовца
Ответ Андрей Матвеев
Вы игру то смотрели? Локомотив возил Динамо лицом об газон весь матч, и показал очень цельный и вполне себе атакующий футбол. Динамо только благодаря Лещуку увезли одно очко.
Ну зачем врать то? У локо два момента, у Динамо один. Лицом об газон - просто смешно
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Рагнар Лодброк
Ответ Крэнг
Как же хорош Личка!
Усы?
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Рагнар Лодброк
ага ,а ещё на Феди должна быть жёлтая и штрафной
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Рагнар Лодброк
Спартак не выигрывает 3 мачта подряд ,два из них поражение ,где эти новости?
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Валерий Сергеевич
У Динамо не кому забивать!
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An Kr
жесткий отскок Динамо. Ничья как подарок.
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МОН66
Ответ Крэнг
Как же хорош Личка!
особенно в розовой ковточке,,,
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Андрей Матвеев
Ответ Поклонник Бышовца
Ну зачем врать то? У локо два момента, у Динамо один. Лицом об газон - просто смешно
Ну я не знаю, чем вы игру смотрели. Если вы не видели, что Локомотив вёл игру весь матч, играл в атаку, создавал моменты, регулярно заходил в чужую штрафную, попадал в каркас ворот, а Динамо сидело в обороне и искало шансы в редких контратаках. И лишь в конце когда Локомотив уже побежал наконец добивать, а Динамо выпустило свежего Тюкавина создало единственный реальный опасный момент с выходом 1 в 1 с Лантратовым.
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Денис Бадеев
Ответ An Kr
жесткий отскок Динамо. Ничья как подарок.
В этом матче отскакивало только от дзюбы)))
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Торт Спартак
Это дзюбалити🤣
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Вера Алексеевна
Кто проживает на дне океана? Московское..
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валя_стакан
Тюкавин и Смолов уже сколько матчей не забивают? вот какой заголовок должен быть
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FCDM
Не удивлюсь, если до конца сезона продлят серию. Честно говоря уже ничего и не жду от них.
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Alexander Prokofyev
я думаю, Динамо нужен молодой атакующий полузащитник, желательно с российским паспортом и европейским опытом. Кстати Захарян сейчас редко проходит в основу Сосьедада
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МОН66
а у лички - все в налички, он пиво пьёт а вы водку...
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Philatelist79
Позорники. Как их выкинуть из сердца?
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Водяра
Джордан -днище.
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riverman1980
Личка-топ, ставящий атакующий футбол, а Федотов автобусный физрук -смотри не перепутай ))
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Max9999
Личку на мороз.
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-1
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Авл Агерий
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justbored
Вот эта рубрика "не выигрывает на протяжении" мы же понимаем чья это пропаганда и метод психологического давления, да?))
+5
-5
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Ветер
В погоне за конями. Но их не догнать...Их уже не догнать.
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