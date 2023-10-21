«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время

«Динамо» 5 матчей подряд не может выиграть в чемпионате России.

Команда Марцела Лички сыграла вничью с « » на выезде (0:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

В последний раз бело-голубые побеждали в чемпионате России 3 сентября: тогда москвичи обыграли «Ростов» (2:1).

« » набрало 18 очков в 12 турах и забило лишь 2 гола в 5 последних играх . В следующем матче клуб сыграет с «Уралом» дома.

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