«Динамо» не побеждает в РПЛ 5 матчей подряд. Москвичи забили 2 гола за это время
«Динамо» 5 матчей подряд не может выиграть в чемпионате России.
Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Локомотивом» на выезде (0:0) в рамках 12-го тура Мир РПЛ.
В последний раз бело-голубые побеждали в чемпионате России 3 сентября: тогда москвичи обыграли «Ростов» (2:1).
«Динамо» набрало 18 очков в 12 турах и забило лишь 2 гола в 5 последних играх РПЛ. В следующем матче клуб сыграет с «Уралом» дома.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Зато как тренеров облизать, так это у нас классный атакующий Личка, уникальный прогресс Локомотива при Галактионове, гений Федотов и его крепкий ЦСКА. По факту - говно говном, а не тренерские команды на данный момент. Набор игроков.
Это я не к тому, что Спартак зря ругают. Не зря. Это я к тому, что Абаскаль получает невероятно много и исключительно негативного внимания.