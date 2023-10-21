Капелло о Беллингеме: «Сейчас он лучший в мире. Только у Месси я видел такую игру в этом возрасте»
Фабио Капелло сравнил Джуда Беллингема с Лионелем Месси.
– Вы видели много талантов. Что думаете о Беллингеме?
– Сейчас он лучший игрок мира. У него есть все, недостатков нет. Он просто невероятно видит игру. А еще у него есть характер.
Беллингему 20 лет. Такую игру в таком возрасте я видел лишь от одного игрока – Лео Месси. Ему было 16-17 лет, когда мой «Юве» играл против «Барсы» за Кубок Гампера, – сказал Капелло в интервью Tuttosport.
Беллингем забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Реал» после перехода. Его полную статистику можно найти здесь.
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