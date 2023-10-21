Капелло о Беллингеме: «Сейчас он лучший в мире. Только у Месси я видел такую игру в этом возрасте»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Фабио Капелло Ла Лига Интер Майами Джуд Беллингем Футбол

Фабио Капелло сравнил Джуда Беллингема с Лионелем Месси.

– Вы видели много талантов. Что думаете о Беллингеме?

– Сейчас он лучший игрок мира. У него есть все, недостатков нет. Он просто невероятно видит игру. А еще у него есть характер.

Беллингему 20 лет. Такую игру в таком возрасте я видел лишь от одного игрока – Лео Месси. Ему было 16-17 лет, когда мой «Юве» играл против «Барсы» за Кубок Гампера, – сказал Капелло в интервью Tuttosport.

Беллингем забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Реал» после перехода. Его полную статистику можно найти здесь.

Пока Беллингем идеален. Разбор феноменального старта в «Реале»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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corazón blanco
Приятно читать такие комментарии от итальянских тренеров, видимо после встречи сборной Англии и Италии они остались под огромным впечатлением от его игры.
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Артём Поддубный
главное чтобы звезду не поймал и не скатился, подумав что всего добился. начало конечно нереально крутое, сразу видно что Джуд хотел в Реал, а Реал хотел Джуда.
+5
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Разрыв Пуканов
Ответ corazón blanco
Приятно читать такие комментарии от итальянских тренеров, видимо после встречи сборной Англии и Италии они остались под огромным впечатлением от его игры.
Да, Джуд сделал разницу в той игре
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Black heart
Ответ МЮ20
Пишешь так, как будто ты англичанин
он болельщик Мадрида. господи, что за тупость то
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