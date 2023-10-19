Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Либо мы изменим модель управления, либо не сможем бороться за Холанда и Мбаппе, не продлим контракты с Ямалем и Педри»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» высказался об уходе Лионеля Месси.

«Одной из самых больших ошибок было прощание . С ним финансовые показатели клуба, которые мы видели, были бы лучше.

Либо мы изменим модель менеджмента и управления, либо мы не сможем бороться за , . И не продлим контракты с [Ямалем] и », – сказал Виктор Фонт.

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»

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