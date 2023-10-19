Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Либо мы изменим модель управления, либо не сможем бороться за Холанда и Мбаппе, не продлим контракты с Ямалем и Педри»
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» высказался об уходе Лионеля Месси.
«Одной из самых больших ошибок было прощание Месси. С ним финансовые показатели клуба, которые мы видели, были бы лучше.
Либо мы изменим модель менеджмента и управления, либо мы не сможем бороться за Холанда, Мбаппе. И не продлим контракты с Ламином [Ямалем] и Педри», – сказал Виктор Фонт.
Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»
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Сколько болею за клуб, столько эта мерзость происходит.
Все и всех пытаются подсидеть и дискредитировать.