Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Либо мы изменим модель управления, либо не сможем бороться за Холанда и Мбаппе, не продлим контракты с Ямалем и Педри»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Педри Виктор Фонт Ламин Ямаль Футбол

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» высказался об уходе Лионеля Месси.

«Одной из самых больших ошибок было прощание Месси. С ним финансовые показатели клуба, которые мы видели, были бы лучше.

Либо мы изменим модель менеджмента и управления, либо мы не сможем бороться за Холанда, Мбаппе. И не продлим контракты с Ламином [Ямалем] и Педри», – сказал Виктор Фонт.

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Overkiller
"Мы изменим"? Он как то причастен к клубу кроме регулярного выливания помоев на Лапорту? А, Марса. Вброс, короче.
Там вечный клубок змей вокруг действующего руководства , состоящий из людей, которые хотели бы сидеть на их месте.
Сколько болею за клуб, столько эта мерзость происходит.
Все и всех пытаются подсидеть и дискредитировать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Хоть хейтеры радуются фин проблемам Барсы, но состав у них хороший. Им бы тренера толкового, при всем уважении к Хави, но на мой взгляд он не подходит Барсе, к сожалению.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Виктор- вот поэтому ты и не президент. На словах вы все хороши, но когда надо заняться делом то только языком чесать можете . Команда развивается , долги становятся меньше , что ещё надо ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Мбаппе у ватоката Хави?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий