Деку о Месси в «Интер Майами»: «Лео – лучший игрок в истории, было бы потрясающе, если бы он вернулся в «Барсу». Но он сейчас счастлив, это важнее всего»
Деку высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Я дружу с Лео уже долгое время. Вопрос о его переезде в Соединенные Штаты планировался уже давно. Он уже давно упоминал об этой идее.
Что изменилось, так это те два года в «ПСЖ», которые, возможно, должны были быть двумя годами в «Барселоне». Я не участвовал в переговорах [о его возвращении]. Очевидно, что Месси – один из самых больших кумиров в истории клуба. Сейчас он счастлив, и это то, к чему, я думаю, он должен был стремиться в своей карьере.
Возвращение в «Барселону» было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но все сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Лицемерие просто зашкаливает!!!!!!!