Медведев о трансферах «Зенита»: «Если посмотрим на европейский опыт, команде-победительнице на каждую позицию нужно минимум по два сопоставимых игрока. Действуем в рамках такого подхода»

Александр Медведев рассказал о кадровой политике «Зенита».

– Для успешной команды, команды-победительницы, если мы посмотрим на европейский и мировой опыт, необходимо на каждой позиции иметь минимум по два игрока, сопоставимых по уровню мастерства и другим параметрам. «Зенит» действует в рамках такого подхода.

– У « » по-прежнему сильнейший состав в ?

– Смотрят не на состав, а на результат. Давайте вернемся к этому зимой, – сказал генеральный директор «Зенита».

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