Медведев о трансферах «Зенита»: «Если посмотрим на европейский опыт, команде-победительнице на каждую позицию нужно минимум по два сопоставимых игрока. Действуем в рамках такого подхода»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Александр Медведев рассказал о кадровой политике «Зенита».

– Для успешной команды, команды-победительницы, если мы посмотрим на европейский и мировой опыт, необходимо на каждой позиции иметь минимум по два игрока, сопоставимых по уровню мастерства и другим параметрам. «Зенит» действует в рамках такого подхода.

– У «Зенита» по-прежнему сильнейший состав в РПЛ?

– Смотрят не на состав, а на результат. Давайте вернемся к этому зимой, – сказал генеральный директор «Зенита».

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10 комментариев

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Кирилл Демченко
скамейка у зенита очень слабая.практическм никто не может выйти с замены и сделать разницу
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Дмитрий9779
Кто у нас сопоставим с Сантосом слева?С Барриосом?С Венделом?Изидор непонятно с кем сопоставим.Летнее ТО провалили.
+3
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Очки Дани Алвеса
Ответ Кирилл Демченко
скамейка у зенита очень слабая.практическм никто не может выйти с замены и сделать разницу
Ну так игрокам, делающим разницу, не хочется сидеть на лавке под кем-то. Здоровую конкуренцию очень сложно обустроить в нашем токсичном чемпионате, где каждый считает себя уникальным выскочкой.
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Spaten
Ерохин один закрывает 3 позиции, может выйти и забить
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НеПотерплю!
Чушь полная. Не работает такая схема. И нет ни у кого два равнозначных составов, да и не было. И говорит МИНИМУМ двое на место)) трёх что ли хочет в идеале на одно место?
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СкептикК
Зачем смотреть на европейский опыт? Время смотреть на азиатский.
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Кирилл Демченко
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну так игрокам, делающим разницу, не хочется сидеть на лавке под кем-то. Здоровую конкуренцию очень сложно обустроить в нашем токсичном чемпионате, где каждый считает себя уникальным выскочкой.
так практически нету сейчас поспартистов кто делает разницу
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Кирилл Демченко
Ответ Дмитрий9779
Кто у нас сопоставим с Сантосом слева?С Барриосом?С Венделом?Изидор непонятно с кем сопоставим.Летнее ТО провалили.
сопоставимым нет, но есть потенциал у того же Кругового , Дукейруса , и Коваленко .
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Советник_042
Ответ Дмитрий9779
Кто у нас сопоставим с Сантосом слева?С Барриосом?С Венделом?Изидор непонятно с кем сопоставим.Летнее ТО провалили.
Друг, говорят, что сине-бело-голубых ждет скоро разбирательства по многим вопросам и махинациям. 1₽ аренда стадиона, 51к₽ Сутормин, и правда о КУ2008
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