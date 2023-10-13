Медведев о лидерстве «Краснодара»: «Давайте не гадать на кофейной гуще. У «Зенита» еще два матча с ними»

В «Зените» высказались о лидерстве «Краснодара».

– Вас удивляет «Краснодар» в этом сезоне? Ждали, что именно они станут главными конкурентами « »?

– Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас « » лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьезные соперники.

Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам, – сказал председатель правления «Зенита» .

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