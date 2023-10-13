Медведев о лидерстве «Краснодара»: «Давайте не гадать на кофейной гуще. У «Зенита» еще два матча с ними»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Футбол

В «Зените» высказались о лидерстве «Краснодара».

– Вас удивляет «Краснодар» в этом сезоне? Ждали, что именно они станут главными конкурентами «Зенита»?

– Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас «Краснодар» лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьезные соперники.

Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
спартак ниже команды юрана ахахахаха
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
У Зенита и Краснодара есть одна схожая проблема - в основе много латиноамериканцев. Их класс безусловно выше российских футболистов, и если пойдëт игра их трудно остановить, но если что-то не заладится, то они теряют мотивацию, нервничают, их легко спровоцировать, вывести из себя. Ребята с Балкан куда более уравновешенные, упорные, неуступчивые. И ещë и в Зените и в Краснодаре нет явного лидера, вожака. Как не вспомнить Бано, стержня обороны Зенита.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер Сгибальщик
золото и серебро ясно,что разделят,у Крылышек запаса прочности не хватит,это факт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер Сгибальщик
так то оно так...но и мы теряем с Оренбургом например...ладно паровоз,там роковАя ошибка на 93й..а Оренбург отвозил по полной надо признать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер Сгибальщик
а москоуневерслип без баланса все-то все,то 4 в очко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
давайте не забывать, что у Зенита и Краснодара ещё много матчей с другими командами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий