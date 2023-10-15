Медведев о результативности Кассьерры: «Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Уверен, Матео этим курсом будет идти и дальше»
Александр Медведев оценил результативность форварда «Зенита» Матео Кассьерры.
«В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. «Сочи» играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного.
Против «Зенита» играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», – сказал председатель правления «Зенита».
Напомним, в этом сезоне Мир Кассьерра провел за «Зенит» 10 матчей, в которых забил 9 голов и сделал ассист.
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