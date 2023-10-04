Инфантино о том, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах: «В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. 3 континента будут праздновать столетие турнира»

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ФИФА подтвердила, что ЧМ-2030 пройдет на трех континентах.

Турнир пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. Южноамериканские страны примут только три первых матча. 

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом.

В результате празднование пройдет в Южной Америке, и три южноамериканские страны – Уругвай, Аргентина и Парагвай – организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно же, состоится на стадионе, где все началось, на легендарном «Эстадио Сентенарио» в Монтевидео, именно в ознаменование столетия чемпионата мира по футболу.

Совет ФИФА также единогласно согласился с тем, что единственной заявкой на проведение [остальной части] чемпионата мира по футболу 2030 года будет совместная заявка Марокко, Португалии и Испании. Два континента – Африка и Европа – объединились не только в праздновании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплоченности. Какое замечательное послание мира, терпимости и инклюзивности.

В 2030 году у нас будет уникальное глобальное присутствие: три континента – Африка, Европа и Южная Америка – и шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – будут приветствовать и объединять мир, вместе празднуя столетие чемпионата мира по футболу», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. 

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13 комментариев

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Сикарио
Ответ Zed_patriot
Тен Хаг избавился от куска говна ещё зимой
Не думаю, что ты имел что-то с Тен Хагом.
+5
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Marcus-light
Занимательно, что все страны сейчас в финансовой яме. ФИФА следует логике богатая страна-бедная
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Иван Чернов
Когда межпланетный турнир организуют?
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Клирик
А на болельщиков плевать? Как им мотаться...
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Сикарио
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balander09
три команды из ЮА точно будут играть или выставочные матчи?
если все три то отбор в конмебол будет оригинальным. 3 путевки, 7 команд и сколько тогда матчей будет?
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Экспертное мнение
Отличное решение, надеемся Месси в 43 года заберет свой третий кубок мира сделав Аргентину пентакампеонами
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Фёдор Кузнецов
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
По сути это гарантированный ЧМ 2034 они получили
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