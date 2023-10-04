Инфантино о том, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах: «В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. 3 континента будут праздновать столетие турнира»

ФИФА подтвердила, что ЧМ-2030 пройдет на трех континентах.

Турнир пройдет в , Испании, Португалии, , Парагвае и . Южноамериканские страны примут только три первых матча.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом.

В результате празднование пройдет в Южной Америке, и три южноамериканские страны – Уругвай, Аргентина и Парагвай – организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно же, состоится на стадионе, где все началось, на легендарном «Эстадио Сентенарио» в Монтевидео, именно в ознаменование столетия мира по футболу.

Совет ФИФА также единогласно согласился с тем, что единственной заявкой на проведение [остальной части] чемпионата мира по футболу 2030 года будет совместная заявка Марокко, и Испании. Два континента – Африка и Европа – объединились не только в праздновании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплоченности. Какое замечательное послание мира, терпимости и инклюзивности.

В 2030 году у нас будет уникальное глобальное присутствие: три континента – Африка, Европа и Южная Америка – и шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – будут приветствовать и объединять мир, вместе празднуя столетие чемпионата мира по футболу», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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