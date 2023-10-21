«Что для «Газпрома» 60 млн евро? Тьфу! Без Малкома у «Зенита» в лидерах этот лохматый, маленький полузащитник». Кавазашвили о питерцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Анзор Кавазашвили Малком Клаудиньо деньги Футбол

Анзор Кавазашвили не понимает, зачем «Зенит» продал Малкома.

– Стало ли для вас неожиданностью, что в этом сезоне заметно сдал «Зенит»? Пока только третье место в турнирной таблице.

– А чего тут удивляться? Кто в последние сезоны был самым лучшим игроком команды и кого продали очень дорого?

Малкома.

– Правильно. И что вы хотите? Сильнейшего отдали, потому что за него предложили большие деньги. Спрашивается, что у «Газпрома» не было средств, чтобы этого футболиста содержать, платить ему повышенную ставку?

Он был звезда питерского клуба, а вокруг него собралась талантливая молодежь – и легионеры, и российские игроки. Когда выходил Малком, то «Зенит» получал огромное преимущество в каждом матче – только за счет своего лидера. А теперь в лидерах этот лохматый, маленький полузащитник…

Клаудиньо.

– Да, Клаудиньо. Рядом с Малкомом он был классным, а сейчас стал посредственным футболистом. Вот и результат, когда разъединяют связку и убирают лучшего.

Но зачем его было продавать? Разве, повторяю, у «Газпрома» нет денег?

– Полно.

– А сейчас питерский клуб будет платить в два раза больше, чтобы купить такого же по уровню игрока, как Малком или лучше его. Но придется долго искать. Да и найдется ли желающий, готовый пойти в нашу, российскую команду? Ведь санкции, посмотрите, очень серьезно влияют на многих футболистов.

– Но разве команда должна зависеть от одного игрока, даже большой звезды? Надо было готовиться заранее к тому, что рано или поздно Малком уйдет, искать ему замену.

– Об этом необходимо не нам с вами думать. Это должно сидеть в головах у руководства питерского клуба, у «Газпрома», который курирует «Зенит». Им следовало этот вопрос обсуждать, прежде чем продавать ведущего футболиста. Прикинуть, кто способен играть так же, как он.

А что тренерский штаб сине-бело-голубых? Я не слышал, чтобы они встали горой и сказали Миллеру, мол, нельзя продавать его. Когда Малком уйдет, то развалится вся система, которая держится на этом бразильце. Все промолчали! Получили за него 60 миллионов, так?

– Да.

– А что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!

– Семечки.

– Даже не семечки. Просто воздух! Дунь и их нет!

А сейчас вдруг задумались, почему питерская команда играет не так качественно. Вы посмотрите, какой сейчас возник ажиотаж в команде! Ищут на каждое место достойного футболиста. И не могут найти.

Возвращаются к тем игрокам, которых брали. К тому же воспитаннику «Крыльев», центрфорварду, которого сейчас подпускают к сборной, Сергееву.

– Хотя он не имеет постоянного места в основе.

– Я не понимаю и удивляюсь Карпину! Он берет в национальную команду футболистов, которые не играют в основе своих клубов. Сергеева подпускает, Соболева, Джикию берет.

У нас перевелись молодые талантливые футболисты, которых можно пробовать? Так что много вопросов остается, – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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24 комментария

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green-white-blue
У этих людей одновременно могут уживаться несколько противоположностей.
"Уберите всех легионеров", "к нам не едут качественные легионеры", "нет ни одной самоокупаемой команды, позор", "что такое 60 миллионов для Газпрома - семечки"... Это из последнего только
+46
0
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igls54
Похоже, дед или семечек перегрыз, или воздуха наглотался
+18
-2
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Александр Степанов
Ответ Ilya Bobrin
он реально считает, что это так работает? что Газпром из тумбочки деньги достаёт, когда что-то нужно клубу?
Половина этого сайта так думает😁
+18
-4
+14
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Ilya Bobrin
он реально считает, что это так работает?
что Газпром из тумбочки деньги достаёт, когда что-то нужно клубу?
+14
-5
+9
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Blaumerc
сказал бывший член комитета по этике, который никогда не был этичным
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Виктор
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Кто из местных может заменить Сантоса, Барриоса, Клаудиньо, Вендела...?
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
– А что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!

– Семечки

с лавки разговор?
+4
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Трент Резнор
Дед уже лет 5 абсолютно невменяем, но журналисты всё теребят полуживого.
+3
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Гаврила Ардалионович
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ грузинской демократии и особа, приближенная к императору©
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Катя_СПб
Ответ Андрей Лоел
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Если не любят такие, как ты, Кавазашвили и подобные, то этим можно толькотгордится.
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Фантом
Интересно, ему перед интервью краткое содержание предыдущих не зачитывают? Чтобы он хотя бы сам себе не противоречил, ладно уж там с каким-то здравым смыслом...
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УльтраПравый
Халка и то за 55 покупали, а дороже и не было никого, выходит и не семечки вовсе
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Чёрный Плащ˙
Дайте ему селёдки
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Виктор Иваненко
Вся страна удивляется, а Валера тренирует…
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Виктор
Этот клоун хотя бы миллион евро в глаза видел?
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ApXuMaHqPuT
По-моему, даже с нейросетью интереснее общаться, чем с такими "экспертами"😐
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David Aprasidze
Ответ green-white-blue
У этих людей одновременно могут уживаться несколько противоположностей. "Уберите всех легионеров", "к нам не едут качественные легионеры", "нет ни одной самоокупаемой команды, позор", "что такое 60 миллионов для Газпрома - семечки"... Это из последнего только
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Crocus34
Ответ green-white-blue
У этих людей одновременно могут уживаться несколько противоположностей. "Уберите всех легионеров", "к нам не едут качественные легионеры", "нет ни одной самоокупаемой команды, позор", "что такое 60 миллионов для Газпрома - семечки"... Это из последнего только
у старички биполярка давно
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тралмейстер
Ответ Андрей Лоел
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тралмейстер
Ответ Андрей Лоел
Провинциалы меня не интересуют.
Так главные провинциалы в захолустье, в большой деревне. Так они никого не интересуют. Так,возомнившие о себе...
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