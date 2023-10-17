Кавазашвили о сборной России: «Карпин растерян, не знает, кого ставить, берет то одних, то других. Не вижу перспектив – в Европе эффективно работают академии, у нас предпочитают легионеров»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о проблемах сборной России.

«Я не вижу перспектив у сборной России. Наша команда не превосходит сборные азиатской конфедерации, куда руководство нашего футбола не хочет переходить. Валерий Карпин не знает, кого ставить в состав. Он растерян, но пора бы уже отобрать 22 человека, которых можно наигрывать. Мы уже два года находимся под санкциями и нигде не выступаем. За это время можно было бы отобрать 30 молодых ребят, которые за пару лет смогли бы сыграться друг с другом, но Карпин сегодня берет то одних, то других.

Пока не будет комплексного подхода, нас будет трясти из стороны в сторону. Карпин недавно предложил молодым футболистам играть в зарубежных клубах, но их там не возьмут. В европейских странах футбольные академии работают эффективно. Там воспитывают игроков и отдают их в основную команду. У нас отдают приоритет легионерам, а не своим воспитанникам», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
В европейских чемпионатов легионеров не меньше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Карпин откровенно глумится, ставя на каждую игру нового капитана.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ты?
Дед забыл в конце добавить, что победа все равно будет за нами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0mk4
Поразительно, не чудеснейший бред впервые за долгое время от этого персонажа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Baskakov
Анзор , так вперёд на пост главного тренера сборной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivashka
По прошлым новостям, до него дозвониться никак не могли, поэтому он там где то не присутствовал. Проснулся дед?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
торпедовец совсе поплыл...
помните тот момент, когда рфс ввёл лимит в 8 легов в заявке?
я тогда говорил, что у каждой командой было по 12-13 легов и их надо было кем-то заменить, то есть затащить в рпл 48-60 россиян, а это 5 команд фнл.
как мы поиграли после этого в ЕК? )))
если бы не СВО, то сидели бы на 18 месте в рейтинге уефа, но почему-то никто об этом не говорит!
а вот именно такие, как симонян- кавазашвили- гершкович- мирзоян - гаджиев и эта приблуда вроде колосков, с которого почему-то были сняты обвинения в сотрудничестве с солнцевской группировкой...
подняли пенсионный ценз с 60-ти до 65-ти, ОК!
На входе в здание рфс поставить блокиратор для тех, кто старше и гнать их огурцы поливать на своих дачах!
почему вместо этих мухоморов замшелых в рфс не нашлось мест Тихонову, Овчинникову, Титову и прочим?
гнать этих старых тараканов ссаными тряпками!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hammers
Ответ Нейтральный критик
Карпин откровенно глумится, ставя на каждую игру нового капитана.
а почему нельзя это рассматривать под другим углом, что Карпин пробует ВСЕ возможные варианты, пользуясь ненужностью подготовки к какому-то четко поставленному сроку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ hammers
а почему нельзя это рассматривать под другим углом, что Карпин пробует ВСЕ возможные варианты, пользуясь ненужностью подготовки к какому-то четко поставленному сроку?
да и действительно!
у нас под сотню игроков мирового уровня)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моутиньо оформляет 40
Ответ Нейтральный критик
Карпин откровенно глумится, ставя на каждую игру нового капитана.
Какое значение имеет капитанство в футболе, что на это внимание обращать? И Джикия не "новый капитан"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Aleksandr Baskakov
Анзор , так вперёд на пост главного тренера сборной
это же всем известный балагур!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий