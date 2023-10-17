Кавазашвили о сборной России: «Карпин растерян, не знает, кого ставить, берет то одних, то других. Не вижу перспектив – в Европе эффективно работают академии, у нас предпочитают легионеров»
Анзор Кавазашвили высказался о проблемах сборной России.
«Я не вижу перспектив у сборной России. Наша команда не превосходит сборные азиатской конфедерации, куда руководство нашего футбола не хочет переходить. Валерий Карпин не знает, кого ставить в состав. Он растерян, но пора бы уже отобрать 22 человека, которых можно наигрывать. Мы уже два года находимся под санкциями и нигде не выступаем. За это время можно было бы отобрать 30 молодых ребят, которые за пару лет смогли бы сыграться друг с другом, но Карпин сегодня берет то одних, то других.
Пока не будет комплексного подхода, нас будет трясти из стороны в сторону. Карпин недавно предложил молодым футболистам играть в зарубежных клубах, но их там не возьмут. В европейских странах футбольные академии работают эффективно. Там воспитывают игроков и отдают их в основную команду. У нас отдают приоритет легионерам, а не своим воспитанникам», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
помните тот момент, когда рфс ввёл лимит в 8 легов в заявке?
я тогда говорил, что у каждой командой было по 12-13 легов и их надо было кем-то заменить, то есть затащить в рпл 48-60 россиян, а это 5 команд фнл.
как мы поиграли после этого в ЕК? )))
если бы не СВО, то сидели бы на 18 месте в рейтинге уефа, но почему-то никто об этом не говорит!
а вот именно такие, как симонян- кавазашвили- гершкович- мирзоян - гаджиев и эта приблуда вроде колосков, с которого почему-то были сняты обвинения в сотрудничестве с солнцевской группировкой...
подняли пенсионный ценз с 60-ти до 65-ти, ОК!
На входе в здание рфс поставить блокиратор для тех, кто старше и гнать их огурцы поливать на своих дачах!
почему вместо этих мухоморов замшелых в рфс не нашлось мест Тихонову, Овчинникову, Титову и прочим?
гнать этих старых тараканов ссаными тряпками!
у нас под сотню игроков мирового уровня)))