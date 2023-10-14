Кавазашвили призвал развивать футбол в России: «Сборную не допустят еще 5 лет минимум. Надо начинать с академий, повысить зарплаты детским тренерам»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили детский футбол сборная СССР Футбол

Анзор Кавазашвили поделился видением развития российского футбола.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований еще пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие.

Карпин должен понимать, что нас еще долго не допустят до официальных соревнований. Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями.

Все надо начинать сначала, начиная от детских академий, закачивая подготовкой тренеров. Нужно повысить зарплаты детским тренерам, чтобы в футбольные школы шли работать легенды нашего футбола, а не молодежь без опыта.

Именно бывшие футболисты могут своим опытом поделиться с молодыми футболистами и принести пользу нашему футболу, а то мы так и будем. Дети – это наше будущее, а у нас в клубах играют легионеры. Мы покупаем иностранцев, которые играют, потому что за них заплатили деньги, и только пара легионеров неплохого уровня.

Вызвали сильных футболистов на последний сбор нашей национальной команды? Это кажется вам. Из нынешней сборной я бы только одного человека порекомендовал в сборную СССР, и то с натяжкой.

Да, из тех что есть, в нашу национальную команду вызвали самых лучших. Но чтобы уровень наших игроков улучшился, надо сделать то, что я сказал выше.

Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят. Ведь на официальных турнирах мы не выступаем», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Крыло советов
Как будто если платишь больше тренерам, то они работают лучше. Как качество молодежи от этого улучшится? Надо их воспитывать этих детских тренеров для начала, а потом зарплаты думать повышать.
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deadjoker
Ну это как раз давно пора сделать. Все госбабки с профспорта пустить на детей и инфраструктуру.
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Peter Parker
Учителям и врачам толком поднять не могут, а тут спортивным тренерам вдруг.
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White Bone
У нас тренеры по большей части неквалифицированные, учиться не хотят, считают себя полубогами, ни технику поставить не могут, ни тактику, те что еще более менее преподают по дедовским конспектам. РФС должен в первую очередь обязать всех тренеров обучиться и сдать экзамены прежде чем тренировать, причем под строжайшим контролем чтоб никто по блату не сдавал.
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ta-tosha
Если тренера профессиональных команд такого низкого уровня, то страшно подумать, какого уровня тренера по детям. Зачем им повышать зарплату? За что? Разве деньги могут научить детей технике, тактике и как правильно бить по мячу?
Во всем футбольном мире около топового и топового уровня задача детских тренеров - заложить базу и лифтануть молодежь во взрослый футбол. Повышение зарплаты не научит тренеров это делать, нужно сначала повысить квалификацию
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rusas
Дед прав.
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ezheloko
ага, повысить зарплаты тренерам, врачам, учителям, пенсионерам. Конечно, конечно. Только на оборонку и содержание аппарата президента немножко расходы поднимем и сразу же
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Ксяоми Ноутов
Ответ Крыло советов
Как будто если платишь больше тренерам, то они работают лучше. Как качество молодежи от этого улучшится? Надо их воспитывать этих детских тренеров для начала, а потом зарплаты думать повышать.
все так, в каждом клубе, в академии практически все тренеры свои работают, бывшие игроки этих же клубов или чьи-то друзья-товарищи, у многих толком и образования нет, они годами сидят на своих местах и ничему не учат игроков, они не отвечают за то, что до основы клубов практически никто не доходит и сами ничему учиться не хотят, считают, что все знают и умеют. А потом выходят из этих академий пачками брёвна, у которых ни удара, ни паса, ни интеллекта футбольного.
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