Кавазашвили призвал развивать футбол в России: «Сборную не допустят еще 5 лет минимум. Надо начинать с академий, повысить зарплаты детским тренерам»

Анзор Кавазашвили поделился видением развития российского футбола.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований еще пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие.

Карпин должен понимать, что нас еще долго не допустят до официальных соревнований. Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями.

Все надо начинать сначала, начиная от детских академий, закачивая подготовкой тренеров. Нужно повысить зарплаты детским тренерам, чтобы в футбольные школы шли работать легенды нашего футбола, а не молодежь без опыта.

Именно бывшие футболисты могут своим опытом поделиться с молодыми футболистами и принести пользу нашему футболу, а то мы так и будем. Дети – это наше будущее, а у нас в клубах играют легионеры. Мы покупаем иностранцев, которые играют, потому что за них заплатили деньги, и только пара легионеров неплохого уровня.

Вызвали сильных футболистов на последний сбор нашей национальной команды? Это кажется вам. Из нынешней сборной я бы только одного человека порекомендовал в сборную СССР, и то с натяжкой.

Да, из тех что есть, в нашу национальную команду вызвали самых лучших. Но чтобы уровень наших игроков улучшился, надо сделать то, что я сказал выше.

Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят. Ведь на официальных турнирах мы не выступаем», – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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