Экс-член комитета по этике Созин: «Кавазашвили в заседаниях не участвовал, писал какие-то письма – нам зачитывали. Бывали такие высказывания, что мы думали: «Может, перезвонить и спросить?»
Анзор Кавазашвили не бывал на заседаниях комитета РФС по этике.
– Кавазашвили в комитете по этике находился формально, в заседаниях он не участвовал. Он с Семеном Андреевым (бывший председатель комитета – прим. Sports.ru) не был в контакте. На собраниях мы иногда обсуждали: «Может, кто-то успокоит человека?»
– Зачем тогда держали его?
– У него есть вес в РФС.
– Тогда мы не должны удивляться тому, что сейчас в комитете сидят юристы.
– Да, логично, ведь они ничего говорить не будут.
Кавазашвили – веселый человек, но иногда у него бывали такие высказывания, которые мы сами обсуждали и думали: «Может, перезвонить и спросить?»
Здесь логично, они ничего не будут говорить.
– Я не к тому, что они ничего не будут говорить. Если вы признаете, что один из двух публичных членов по этике не участвует в заседаниях…
– Никогда.
– Что это за комитет тогда?
– Кавазашвили писал письма какие-то, нам их зачитывали, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета Андрей Созин.
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