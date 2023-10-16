Экс-член комитета по этике Созин: «Кавазашвили в заседаниях не участвовал, писал какие-то письма – нам зачитывали. Бывали такие высказывания, что мы думали: «Может, перезвонить и спросить?»

Анзор Кавазашвили не бывал на заседаниях комитета РФС по этике.

– Кавазашвили в комитете по этике находился формально, в заседаниях он не участвовал. Он с Семеном Андреевым (бывший председатель комитета – прим. Sports.ru) не был в контакте. На собраниях мы иногда обсуждали: «Может, кто-то успокоит человека?»

– Зачем тогда держали его?

– У него есть вес в .

– Тогда мы не должны удивляться тому, что сейчас в комитете сидят юристы.

– Да, логично, ведь они ничего говорить не будут.

Кавазашвили – веселый человек, но иногда у него бывали такие высказывания, которые мы сами обсуждали и думали: «Может, перезвонить и спросить?»

Здесь логично, они ничего не будут говорить.

– Я не к тому, что они ничего не будут говорить. Если вы признаете, что один из двух публичных членов по этике не участвует в заседаниях…

– Никогда.

– Что это за комитет тогда?

– писал письма какие-то, нам их зачитывали, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета Андрей Созин.

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