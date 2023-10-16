Экс-член комитета по этике Созин: «Кавазашвили в заседаниях не участвовал, писал какие-то письма – нам зачитывали. Бывали такие высказывания, что мы думали: «Может, перезвонить и спросить?»

Теги РФС Анзор Кавазашвили Комитет по этике Андрей Созин Это футбол, брат! Футбол

Анзор Кавазашвили не бывал на заседаниях комитета РФС по этике.

– Кавазашвили в комитете по этике находился формально, в заседаниях он не участвовал. Он с Семеном Андреевым (бывший председатель комитета – прим. Sports.ru) не был в контакте. На собраниях мы иногда обсуждали: «Может, кто-то успокоит человека?»

– Зачем тогда держали его?

– У него есть вес в РФС.

– Тогда мы не должны удивляться тому, что сейчас в комитете сидят юристы.

– Да, логично, ведь они ничего говорить не будут.

Кавазашвили – веселый человек, но иногда у него бывали такие высказывания, которые мы сами обсуждали и думали: «Может, перезвонить и спросить?»

Здесь логично, они ничего не будут говорить.

– Я не к тому, что они ничего не будут говорить. Если вы признаете, что один из двух публичных членов по этике не участвует в заседаниях…

– Никогда.

– Что это за комитет тогда?

Кавазашвили писал письма какие-то, нам их зачитывали, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший член комитета Андрей Созин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
13ыйРычагЛапорты
Это писали его яйца , которые он так всем хочет показать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voka25
Что только не скажет старичок в такие годы.
Кроме журналистов и поговорить не с кем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий