Коул Палмер: «Месси – лучший в истории. Для меня это очевидно»

Коул Палмер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Кто лучший футболист всех времен?

– Это очевидно. Месси.

– Почему?

– Просто из-за того, как он играет, из-за всех индивидуальных призов, что он взял. Просто лучший в истории. Для меня это очевидно, – сказал полузащитник « ».

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