Коул Палмер: «Месси – лучший в истории. Для меня это очевидно»

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Коул Палмер Футбол

Коул Палмер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Кто лучший футболист всех времен?

– Это очевидно. Месси.

– Почему?

– Просто из-за того, как он играет, из-за всех индивидуальных призов, что он взял. Просто лучший в истории. Для меня это очевидно, – сказал полузащитник «Челси».

Месси царит в США? Почему против него так слабо обороняются? Разбор с видео

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skxgpkt7xn
для всех кто любит футбол, это очевидно
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tuman Is
этот пацан шарит в футболе
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Да все топовые тренеры и футболисты, действующие и бывшие - в многочисленных вью так и говорят. Надо быть совсем слепым чтобы не понимать что Месси это и есть футбол. Нисколько не уничижая подвиги Роналду, он молодец, он один из выдающихся бомбардиров в истории футбола. А Месси - выдающийся футболист. Вот и разница.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Чушь полная.
Лучшие футболисты в истории:
1. Криштиану Роналду
2. Кристина Роналда
3. Артёмка и его ферма из 800 Артёмок
4. Игоряша Новиков и его "а что случилось? никакой фермы Артёмки нет! Артёмка, накручивай быстрей, я прикрою!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя Ригобера
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ skxgpkt7xn
для всех кто любит футбол, это очевидно
Да мой Месси шикарен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий