Коул Палмер: «Месси – лучший в истории. Для меня это очевидно»
Коул Палмер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
– Кто лучший футболист всех времен?
– Это очевидно. Месси.
– Почему?
– Просто из-за того, как он играет, из-за всех индивидуальных призов, что он взял. Просто лучший в истории. Для меня это очевидно, – сказал полузащитник «Челси».
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