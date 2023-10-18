Месси о паузе в 4 месяца из-за невыхода в плей-офф МЛС: «Буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре будет много выходных. В январе вернусь и подготовлюсь как можно лучше»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о невыходе «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Из-за невыхода в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).

«Обидно, потому что мы были близки, я пропустил много матчей. У нас было несколько травм, июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для клуба (Кубок лиг – Sports.ru).

Я сыграю в оставшихся матчах и в ноябре, если смогу, приеду [в сборную] в лучшей форме. Потом буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре у меня будет больше выходных, чем обычно.

В январе я вернусь, проведу предсезонку с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как и всегда», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС в аренде Месси заинтересованы клубы Саудовской Аравии.

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10 комментариев

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Алексей Тарасюк
Класный подход к жизни у человека
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Greatest Of All Time
Это наоборот к лучшему, Месси за это время поймёт что без футбола ему будет скучно и захочет продолжить играть как можно долго.
Вот Агуэро завершил, а теперь жалеет что не может вернуться, он об этом много раз говорил. Может и Месси поймёт, что без футбола ему будет скучно и 4 месяца дадут ему понять что надо играть как можно долго.
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vwzx8mx5vh
Ответ А. Мостовой
В то время как Роналду тащит свой клуб - вся суть
Куда дотащил?)
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Zed_patriot
Ответ Сикарио
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интересно получается, после 2021 года Месси начал выигрывать трофеи со сборной
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Сикарио
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Алексей Ненахов
По красоте жизнь , в дворовый футбол поиграл в млс, теперь время отдохнуть, в Диснейленд может семью отвезёт ,в барсу к друзьями слетает
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Гамаль Хайдаров
Ответ А. Мостовой
В то время как Роналду тащит свой клуб - вся суть
Мостовой и тут бред несет
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Kahn01
Ответ Greatest Of All Time
Это наоборот к лучшему, Месси за это время поймёт что без футбола ему будет скучно и захочет продолжить играть как можно долго. Вот Агуэро завершил, а теперь жалеет что не может вернуться, он об этом много раз говорил. Может и Месси поймёт, что без футбола ему будет скучно и 4 месяца дадут ему понять что надо играть как можно долго.
Агуэро завершил из-за проблем со здоровьем, а не потому что захотел.
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