Месси о паузе в 4 месяца из-за невыхода в плей-офф МЛС: «Буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре будет много выходных. В январе вернусь и подготовлюсь как можно лучше»

Лионель Месси высказался о невыходе «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Из-за невыхода в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).

«Обидно, потому что мы были близки, я пропустил много матчей. У нас было несколько травм, июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для клуба (Кубок лиг – Sports.ru).

Я сыграю в оставшихся матчах и в ноябре, если смогу, приеду [в сборную] в лучшей форме. Потом буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре у меня будет больше выходных, чем обычно.

В январе я вернусь, проведу предсезонку с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как и всегда», – сказал форвард « » и сборной .

Ранее сообщалось, что после невыхода «Интер Майами» в плей-офф в аренде заинтересованы клубы Саудовской Аравии.

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