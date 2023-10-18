Месси о паузе в 4 месяца из-за невыхода в плей-офф МЛС: «Буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре будет много выходных. В январе вернусь и подготовлюсь как можно лучше»
Лионель Месси высказался о невыходе «Интер Майами» в плей-офф МЛС.
Из-за невыхода в плей-офф МЛС Месси останется без игровой практики в период с 21 октября (последний матч регулярного чемпионата против «Шарлотта») до конца февраля (начало нового сезона).
«Обидно, потому что мы были близки, я пропустил много матчей. У нас было несколько травм, июль получился тяжелым, потому что мы играли каждые три дня, в том числе на выезде. Мы выиграли важный турнир для клуба (Кубок лиг – Sports.ru).
Я сыграю в оставшихся матчах и в ноябре, если смогу, приеду [в сборную] в лучшей форме. Потом буду наслаждаться праздниками с семьей – в декабре у меня будет больше выходных, чем обычно.
В январе я вернусь, проведу предсезонку с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как и всегда», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС в аренде Месси заинтересованы клубы Саудовской Аравии.
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Вот Агуэро завершил, а теперь жалеет что не может вернуться, он об этом много раз говорил. Может и Месси поймёт, что без футбола ему будет скучно и 4 месяца дадут ему понять что надо играть как можно долго.