Родри: «Думаю, некий Лео Месси выиграет «Золотой мяч». Холанд тоже важная фигура»

Родри считает, что Лионель Месси выиграет «Золотой мяч».

– Ты единственный испанец, номинированный на «Золотой мяч».

– Я знаю, что индивидуальные награды – это приз, в котором много маркетинга. Рядом с такими монстрами, как Хави и Иньеста, мне, конечно, не хватало маркетингового потенциала.

Но я беспокоюсь лишь о том, что могу контролировать. Думаю, некий Лео Месси выиграет [«Золотой мяч»]. Холанд тоже очень важная фигура, и у него есть заслуги, – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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