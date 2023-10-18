Родри: «Думаю, некий Лео Месси выиграет «Золотой мяч». Холанд тоже важная фигура»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Золотой мяч Родри Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Родри считает, что Лионель Месси выиграет «Золотой мяч».

– Ты единственный испанец, номинированный на «Золотой мяч».

– Я знаю, что индивидуальные награды – это приз, в котором много маркетинга. Рядом с такими монстрами, как Хави и Иньеста, мне, конечно, не хватало маркетингового потенциала.

Но я беспокоюсь лишь о том, что могу контролировать. Думаю, некий Лео Месси выиграет [«Золотой мяч»]. Холанд тоже очень важная фигура, и у него есть заслуги, – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Модрич украл получается ЗМ у Гризмана. Эффект Переса
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Муслим адам
ты серьёзно? лучший ассистент это БРУНО ФЕРНАНДЕШ, у месси 7 матчей и 5 пенальти
И у Месси, и у Бруну по 3 передач:)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
re-gree
Ответ llolishe
Отмените Золотой мяч-это награда просто абсурд
Это награда одного конкретного спортивного издания. Ваше отношение к ней это ваше отношение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Муслим адам
Иньеста тоже был чемпионом мира но его послали хотя взял те же награды как и месси+ гол в финале ЧМ и лучший игрок финала ЧМ
Месси был лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком финала ЧМ, лучшим игроком по г+п наряду с Мбаппе, лучший ассистент ЧМ, лучший игрок матча в 5 матчах и забивал во всех стадиях ЧМ:)
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
А что, не вершина?) Даже девушки и те раз в 4 года все как один на один месяц становятся футбольными аналитиками. Ору конечно. Фанаты замыкателя предпочли возненавидеть главный турнир в истории спорта, вместо того, чтобы взглянуть правде в глаза (Месси лучше)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Подготовил тексты?:) Готовься хорошенько, 30 - октября приближается...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Денис Ширинов
Родри : «я думаю некий клоун выиграет зм»
клоун роналду никогда не выиграет золотой мяч
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ llolishe
Отмените Золотой мяч-это награда просто абсурд
Твоё мнение очень важно для ФФ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ llolishe
Отмените Золотой мяч-это награда просто абсурд
боль ,разочарование,,,понимаю)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фахитос
кто то думает о золотом мясе а кто то о завтраке,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enamorado de Argentina.
Месси тоже испанец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Машина Мощная
что я сейчас прочитал ? :-D "Рядом с такими монстрами, как Хави и Иньеста, мне, конечно, не хватало маркетингового потенциала." чтоо, ахаха :-D ты где вообще был когда они были в прайме ?? сколько тебе лет было :-D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ llolishe
У Ван Дейка ЗМ украли В тот сезон все говорили как крут Ван Дейк,но голосуют же журналисты из Панам и Гаити ,которые не знают кто такой Ван Дейк
Ван Дейк распиаренный пассажир и об этом все знают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий