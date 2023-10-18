Родри: «Думаю, некий Лео Месси выиграет «Золотой мяч». Холанд тоже важная фигура»
Родри считает, что Лионель Месси выиграет «Золотой мяч».
– Ты единственный испанец, номинированный на «Золотой мяч».
– Я знаю, что индивидуальные награды – это приз, в котором много маркетинга. Рядом с такими монстрами, как Хави и Иньеста, мне, конечно, не хватало маркетингового потенциала.
Но я беспокоюсь лишь о том, что могу контролировать. Думаю, некий Лео Месси выиграет [«Золотой мяч»]. Холанд тоже очень важная фигура, и у него есть заслуги, – сказал хавбек «Манчестер Сити».
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