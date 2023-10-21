Орлов о конфликте в «Спартаке»: «Соболев – самолюбивый парень, но вести себя надо нормально. В ситуации с Абаскалем руководство должно стоять на стороне тренера»

Геннадий Орлов прокомментировал конфликт Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением в команде.

Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Я сам играл в футбол и тоже иногда был недоволен тренерами. В каждой команде есть внутренние размолвки и разногласия. Не знаю, кто выдал эту ситуацию между Соболевым и Абаскалем в сеть. Это внутрикомандное дело.

Практика показывает – руководство всегда должно стоять на стороне тренера. Это главный момент таких историй. Игроки субъективны, они живут сегодняшним днем. Соболев – самолюбивый парень. Это хорошо, что он хочет быть лучше всех. Но вести себя надо нормально.

Знаю спартаковских болельщиков, которым не нравится поведение Соболева. Это же имидж клуба. Абаскаль сейчас ведет воспитательную работу, хочет показать – игроки должны быть дисциплинированы. Недисциплинированность в жизни переходит на поле. Я на стороне тренера», – сказал комментатор.

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