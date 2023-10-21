Почеттино о Мудрике: «За три месяца он не стал совсем другим игроком – мы не волшебники. Но теперь он совершенно другой человек»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика в «Челси».

В октябрьском матче против «Фулхэма» (2:0) Мудрик забил первый гол после перехода в «Челси» зимой за 70+30 млн евро.

«За три месяца он не стал совершенно другим игроком, потому что мы не волшебники, но теперь он совершенно другой человек. Мы начинаем понимать, как прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Он очень умен.

Очень важно придавать ему уверенность в жизни, чтобы возникало доверие. Когда люди доверяют, они могут быть более открытыми и начать проявлять свой талант в футболе.

У Миши действительно хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом, с клубом. Это значительное улучшение. Дело не в том, чтобы давать ему какие-то упражнения или советы о том, как перемещаться между линиями.

Это часть его таланта, но самое важное – то, что он может чувствовать уверенность и счастье, когда играет в футбол. Нужно чувствовать себя включенным в игру», – сказал Почеттино.

Статистику 22-летнего украинца можно найти здесь.

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32 комментария

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Sergeant2018
За 100кк взяли хорошего человека, душу компании. Могли бы взять джанаева, он еще шашлыки готовить умеет
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superbro
Почеттино о Мудрике: «Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать… Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в Англии!»
+25
0
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bestttttttofthebest
Все знают прекрасно почему он в Челси)
+16
-7
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Bashibuzuck
"Хороший парень, но не орёл"(c)😁
+10
-3
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Гамарджоба Генацвале
Я думал, что за 100млн покупают уже готовых топовых игроков, а не молодняк на перспективу, который нужно доводить до ума.
+11
-4
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Очки Дани Алвеса
Жаль, что за хороших людей очков в таблице не добавляют. А то у Челси столько этих людей в составе, что всех бы очкам обогнали))
+7
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quasififa
Сколько раз Челси проходил такие истории с ЭльНиньо, Шевченко и т.д. Будут петь дифирамбы переоцененному в 10 раз Мудрику пока не сольют в лигу попроще
+6
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Mykytka
Ответ Михаил Некрасов
Ему всё таки нужно было в арсенал к Артете. При нём многие раскрылись. Все жадность горняков. Я понимаю,что это бизнес и т.д., но всё же
Очень хорошо, что в итоге пришел Троссард.

Я тоже очень надеялся, что Мудрик выберет Арсенал. Теперь спустя время, кажется, что это было бы не самое лучшее решение для канониров.
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Nemecfaeton
Совершенно другой, и стоит он уже не сотню, а 20-30
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Cruel Snake
Он чувствителеный и умный. Но... Рожденный ползать летать не может. Увы — добавил Почеттино
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deadjoker
Для фотосессий отлично подходит. Главное на поле не выпускать.
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Никита Алексеев
Ответ Sergeant2018
За 100кк взяли хорошего человека, душу компании. Могли бы взять джанаева, он еще шашлыки готовить умеет
Габулов готов навязать конкуренцию
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onsigne
Ответ Sergeant2018
За 100кк взяли хорошего человека, душу компании. Могли бы взять джанаева, он еще шашлыки готовить умеет
Грилиша тоже хорошим парнем называли, когда у того не шла игра - в итоге душевный алкаш за 100 млн помог выиграть требл.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я думал, что за 100млн покупают уже готовых топовых игроков, а не молодняк на перспективу, который нужно доводить до ума.
Тодд Боэли ломает стереотипы 😎
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Акира_1
Как же много у Поча спрашивают про Мудрика, будто только его он и тренирует. Это просто ужас
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Трент Резнор
Тактично сказал, что Мудрик ни о чём
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Stewart D.
Ответ Sergeant2018
За 100кк взяли хорошего человека, душу компании. Могли бы взять джанаева, он еще шашлыки готовить умеет
это фишкка пепки покупать 100 млн грилиша потому что он хороший парень
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Матвей Суицидин
Ответ bestttttttofthebest
Все знают прекрасно почему он в Челси)
почему?
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Акира_1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я думал, что за 100млн покупают уже готовых топовых игроков, а не молодняк на перспективу, который нужно доводить до ума.
Современный рынок с трансферами Антони, Мудрика, Феликса, Санчо и т.д доказывает, что как раз сейчас платят огромные суммы за абсолютно средний молодняк, который не факт что заиграет
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Томаш Спенсер
Гол за Год
100 лямов
конце истории 💩
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Hong Kil
Точно! Подешевел процентов на 90.
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S. A.
Как это не стал? Раньше у него был 261 гол до рекорда АПЛ, а теперь 260
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Михаил Некрасов
Ему всё таки нужно было в арсенал к Артете. При нём многие раскрылись. Все жадность горняков. Я понимаю,что это бизнес и т.д., но всё же
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Нургалиев Разрешил
Получается, Поч как тренер не смог воздействовать, ну хоть в психологии попрактиковался
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Антоша Спирин
Вот вам рецепт человеческого самосовершенствования: перейти за 100 лямов в английский суперклуб. Футболистом то хорошим не станешь, а вот хорошим челом - да!
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kaka10
Да пусть он хоть гендер свой меняет, но какая при этом разница, если на поле он не отрабатывает и 10 млн от 100 заплаченных
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Topordo
Как был поленом, так и остался.
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