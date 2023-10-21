Почеттино о Мудрике: «За три месяца он не стал совсем другим игроком – мы не волшебники. Но теперь он совершенно другой человек»

Маурисио Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика в «Челси».

В октябрьском матче против «Фулхэма» (2:0) забил первый гол после перехода в « » зимой за 70+30 млн евро.

«За три месяца он не стал совершенно другим игроком, потому что мы не волшебники, но теперь он совершенно другой человек. Мы начинаем понимать, как прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Он очень умен.

Очень важно придавать ему уверенность в жизни, чтобы возникало доверие. Когда люди доверяют, они могут быть более открытыми и начать проявлять свой талант в футболе.

У Миши действительно хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом, с клубом. Это значительное улучшение. Дело не в том, чтобы давать ему какие-то упражнения или советы о том, как перемещаться между линиями.

Это часть его таланта, но самое важное – то, что он может чувствовать уверенность и счастье, когда играет в футбол. Нужно чувствовать себя включенным в игру», – сказал .

Статистику 22-летнего украинца можно найти здесь.

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