Мерсон о Мудрике: «Он играл на 4 из 10, а затем на 8, но мы хотим стабильные 7-8. Михаил приехал из страны, где идет конфликт – нужно принимать это во внимание»

Пол Мерсон высказался об игре Михаила Мудрика в преддверии матча «Челси» и «Арсенала».

«Когда эти команды встречаются, имя всплывает из-за связанной с ним трансферной саги.

Он молодой парень, приехавший из страны, где идет конфликт. Вы должны принимать это во внимание, когда судите о его игре. У него есть друзья на Украине, и это отрицательно сказывается. Однако тебя не подпишут за такие деньги, если ты плохой игрок.

Мы видели у него проблески хорошей игры, но теперь необходима стабильность. Мы видели, вероятно, как он играл на 4 из 10, а затем на 8, но мы хотим видеть от него стабильные семерки и восьмерки.

На прошлой неделе он забил гол в ворота «Фулхэма», но затем не попал в стартовый состав на матч с «Бернли», что ему не помогло. Внезапно он оказался на скамейке запасных, но, вероятно, ему просто нужно разбегаться.

Он также был одним из авторов голов сборной Украины в середине недели, что еще больше укрепит его уверенность, и , возможно, подумает, что выпустить его на «Арсенал» – это риск, на который стоит пойти.

должен начать игру на правом фланге и постараться реализовать преимущество, если Александр Зинченко будет переходить в центр поля и оставлять свою позицию левого защитника.

В субботу это будет настоящее тактическое сражение. «Арсенал» – блестящая команда, в то время как «Челси» только начинает», – сказал Sky Sports бывший полузащитник «Арсенала».

«Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно. Для «Арсенала» это тоже важная игра, они будут главными претендентами на титул, если выиграют». Мерсон о матче АПЛ

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