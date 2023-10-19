Мерсон о Мудрике: «Он играл на 4 из 10, а затем на 8, но мы хотим стабильные 7-8. Михаил приехал из страны, где идет конфликт – нужно принимать это во внимание»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Футбол

Пол Мерсон высказался об игре Михаила Мудрика в преддверии матча «Челси» и «Арсенала».

«Когда эти команды встречаются, имя Михаила Мудрика всплывает из-за связанной с ним трансферной саги.

Он молодой парень, приехавший из страны, где идет конфликт. Вы должны принимать это во внимание, когда судите о его игре. У него есть друзья на Украине, и это отрицательно сказывается. Однако тебя не подпишут за такие деньги, если ты плохой игрок. 

Мы видели у него проблески хорошей игры, но теперь необходима стабильность. Мы видели, вероятно, как он играл на 4 из 10, а затем на 8, но мы хотим видеть от него стабильные семерки и восьмерки.

На прошлой неделе он забил гол в ворота «Фулхэма», но затем не попал в стартовый состав на матч с «Бернли», что ему не помогло. Внезапно он оказался на скамейке запасных, но, вероятно, ему просто нужно разбегаться. 

Он также был одним из авторов голов сборной Украины в середине недели, что еще больше укрепит его уверенность, и Почеттино, возможно, подумает, что выпустить его на «Арсенал» – это риск, на который стоит пойти.

Рахим Стерлинг должен начать игру на правом фланге и постараться реализовать преимущество, если Александр Зинченко будет переходить в центр поля и оставлять свою позицию левого защитника.

В субботу это будет настоящее тактическое сражение. «Арсенал» – блестящая команда, в то время как «Челси» только начинает», – сказал Sky Sports бывший полузащитник «Арсенала». 

«Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно. Для «Арсенала» это тоже важная игра, они будут главными претендентами на титул, если выиграют». Мерсон о матче АПЛ

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Vićtor Diaź
То есть пока идёт конфликт, то можно дерьмово играть? И списывать всё на конфликт?
А когда он закончится, то что? Два-три таких матча и сразу на трансфер?
+18
-2
+16
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dimamak10
То есть игру Соломона тоже будем принимать во внимание? А цену за Михайло не будем учитывать пока идет конфликт в его стране ? Или все его игры на 4ку будем учитывать за 8?
+9
-2
+7
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a2wai
Кривые ноги Мудрика нельзя оправдывать его паспортом)

Шахтер грамотно развел Челси на бабки на хайпе и втюхал клубу распиаренного бездаря.
+9
-5
+4
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Cruel Snake
Так его как раз из-за паспорта за такие деньги и подписали, а теперь не знают как оправдать такие крупные влажения по сути в утиль
+3
-2
+1
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Тюменский медвежонок
как же смешно звучат эти бесконечные оправдания... сначала адаптация, потом в Челси всем тяжело, теперь уже оказывается Мудрик плохо играет потому что там в его стране конфликт... господи
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Назар Игорь
Его можно понять и простить, только с передовой. Однако обратно почему-то не рвëтся.
+2
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Сергей MiKi3iP
Его друг Зинченко, который тоже в Лондоне и никаких конфликтов
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f0rmoceft
Отмазал на время
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zzzeeerrrooo
Ответ dimamak10
То есть игру Соломона тоже будем принимать во внимание? А цену за Михайло не будем учитывать пока идет конфликт в его стране ? Или все его игры на 4ку будем учитывать за 8?
Соломон пришёл тоже из Шахтёра
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Васпик
Ответ VictorVallecano
Какой еще конфликт? В оригинале статьи четко написано "war".
а война это не конфликт?
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VictorVallecano
Ответ Васпик
а война это не конфликт?
Надо называть вещи своими именами. У слова war есть четкий перевод.
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Васпик
Ответ VictorVallecano
Надо называть вещи своими именами. У слова war есть четкий перевод.
Я так понял редакция боится за это слово по шапке получить, хотя на самом деле оно не запрещено
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