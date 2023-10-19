«Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно. Для «Арсенала» это тоже важная игра, они будут главными претендентами на титул, если выиграют». Мерсон о матче АПЛ
Пол Мерсон считает, что «Челси» способен обыграть «Арсенал».
Команды встретятся на «Стэмфорд Бридж» в субботу в рамках 9-го тура АПЛ.
«Арсенал» приедет на «Стэмфорд Бридж» в эти выходные, и это будет интересно. Против лучших команд, таких как набравший ход «Ливерпуль», «Челси» в этом сезоне играет хорошо.
Учитывая положение «Челси» в лиге, команды не захотят играть с ними, потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно, а когда Рахим Стерлинг на таком уровне, как в матче с «Бернли», против него невозможно играть.
Команда Маурисио Почеттино может победить и запустить свой сезон, но для «Арсенала» это тоже важная игра. Она может стать для них еще одним ориентиром. Если они выиграют этот матч, я рассматриваю «Арсенал» как основных претендентов [на чемпионство]», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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