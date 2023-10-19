«Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно. Для «Арсенала» это тоже важная игра, они будут главными претендентами на титул, если выиграют». Мерсон о матче АПЛ

Теги Челси Стэмфорд Бридж Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Футбол

Пол Мерсон считает, что «Челси» способен обыграть «Арсенал».

Команды встретятся на «Стэмфорд Бридж» в субботу в рамках 9-го тура АПЛ.

«Арсенал» приедет на «Стэмфорд Бридж» в эти выходные, и это будет интересно. Против лучших команд, таких как набравший ход «Ливерпуль», «Челси» в этом сезоне играет хорошо.

Учитывая положение «Челси» в лиге, команды не захотят играть с ними, потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно, а когда Рахим Стерлинг на таком уровне, как в матче с «Бернли», против него невозможно играть.

Команда Маурисио Почеттино может победить и запустить свой сезон, но для «Арсенала» это тоже важная игра. Она может стать для них еще одним ориентиром. Если они выиграют этот матч, я рассматриваю «Арсенал» как основных претендентов [на чемпионство]», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Roman
Арсенал будет главным претендентом на титул только тогда, когда оторвутся от Сити на 4 очка за 1 тур до конца чемпионата
+15
-3
+12
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Гамаль Хайдаров
сколько команд уже обыграли ЧЕЛСИ и они стали главными претендентами на титул?
+3
-1
+2
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Aktan
Пол основы в лазарете, что за чушь он несёт
+1
0
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Sergey Kuznetsov
единственное чем соглашусь, что матч будет интересным, остальное ерунда
+1
0
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S. A.
Не знал, что в случае победы над середняком чемпионата становятся главными претендентами на титул
+3
-3
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Подкат Пенальтьевич
Зачем этого Мерсона постоянно цитируют на Спортсе. Его аналитика уровня Черданцева-Губерниева.
0
0
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timoff6@mail.ru
Ответ Roman
Арсенал будет главным претендентом на титул только тогда, когда оторвутся от Сити на 4 очка за 1 тур до конца чемпионата
А сити будет на 20 месте
+1
-1
0
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