«Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно. Для «Арсенала» это тоже важная игра, они будут главными претендентами на титул, если выиграют». Мерсон о матче АПЛ

Пол Мерсон считает, что «Челси» способен обыграть «Арсенал».

Команды встретятся на «Стэмфорд Бридж» в субботу в рамках 9-го тура .

«Арсенал» приедет на « » в эти выходные, и это будет интересно. Против лучших команд, таких как набравший ход « », « » в этом сезоне играет хорошо.

Учитывая положение «Челси» в лиге, команды не захотят играть с ними, потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно, а когда Рахим Стерлинг на таком уровне, как в матче с «Бернли», против него невозможно играть.

Команда Маурисио Почеттино может победить и запустить свой сезон, но для «Арсенала» это тоже важная игра. Она может стать для них еще одним ориентиром. Если они выиграют этот матч, я рассматриваю «Арсенал» как основных претендентов [на чемпионство]», – сказал бывший игрок « ».

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