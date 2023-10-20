Маурисио Почеттино: «Артета может стать одним из величайших тренеров. «Арсенал» претендуют на победу в АПЛ и ЛЧ»

Маурисио Почеттино заявил, что Микель Артета может стать великим тренером.

«Челси» и «Арсенал» сыграют в матче 21 октября.

«Мы уважительно относимся к « ». Отличная команда. Клуб возглавляет , который для меня как часть семьи.

«Челси» придется непросто, потому что «Арсенал» проделывает отличную работу, у них отличный состав. Они претендуют на победу во всех турнирах – в том числе в АПЛ и Лиге чемпионов.

Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире.

Считаю, что когда тренируешь «Арсенал» и команда показывает то, что она показывает сейчас, это означает, что тренер – один из лучших», – сказал главный тренер « » .

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