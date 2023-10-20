Маурисио Почеттино: «Артета может стать одним из величайших тренеров. «Арсенал» претендуют на победу в АПЛ и ЛЧ»
Маурисио Почеттино заявил, что Микель Артета может стать великим тренером.
«Челси» и «Арсенал» сыграют в матче АПЛ 21 октября.
«Мы уважительно относимся к «Арсеналу». Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи.
«Челси» придется непросто, потому что «Арсенал» проделывает отличную работу, у них отличный состав. Они претендуют на победу во всех турнирах – в том числе в АПЛ и Лиге чемпионов.
Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире.
Считаю, что когда тренируешь «Арсенал» и команда показывает то, что она показывает сейчас, это означает, что тренер – один из лучших», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Поч понимает,победа над Арсеналом,позволит Челси воспрять духом и устремиться наверх.
Наверняка выйдут заряженные до предела.
Арсенал же,если меня память не подводит,в прошлом сезоне стал первой командой,которая три года подряд смогла увезти три очка со Стемфорд Бридж в рамках АПЛ.
Жду четвёртую победу,но с небольшим опасением)