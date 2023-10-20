Маурисио Почеттино: «Артета может стать одним из величайших тренеров. «Арсенал» претендуют на победу в АПЛ и ЛЧ»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что Микель Артета может стать великим тренером.

«Челси» и «Арсенал» сыграют в матче АПЛ 21 октября.

«Мы уважительно относимся к «Арсеналу». Отличная команда. Клуб возглавляет Микель Артета, который для меня как часть семьи.

«Челси» придется непросто, потому что «Арсенал» проделывает отличную работу, у них отличный состав. Они претендуют на победу во всех турнирах – в том числе в АПЛ и Лиге чемпионов.

Поэтому меня не удивляет то, что делает Артета. Он великолепен. Он молодой и развивается каждый день. Микель может стать одним из величайших тренеров в мире.

Считаю, что когда тренируешь «Арсенал» и команда показывает то, что она показывает сейчас, это означает, что тренер – один из лучших», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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17 комментариев

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Джек Токтошакунов
Ответ LİVERPOOL
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ты сам то понял, что написал?
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Сади Самедов
Ответ LİVERPOOL
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маловато смайлов, нужно ещё больше смайлов
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Aleksandr Khachoyan
Ответ PIT-BUL
Шеффилд тоже претендует... на чемпионство. перед началом АПЛ все претендуют... АПЛ им не видать, а про ушастого я вообще молчу
Ну раз уж ты сказал, то точно не видать. Диванный эксперт в деле
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Доминатор3000
Наверняка будет трудный матч.
Поч понимает,победа над Арсеналом,позволит Челси воспрять духом и устремиться наверх.
Наверняка выйдут заряженные до предела.
Арсенал же,если меня память не подводит,в прошлом сезоне стал первой командой,которая три года подряд смогла увезти три очка со Стемфорд Бридж в рамках АПЛ.
Жду четвёртую победу,но с небольшим опасением)
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Aleksandr Khachoyan
Ответ PIT-BUL
Тут достаточно быть диванным экспертом чтобы понять ) ну если тебе сложно то ладно)) почитай мои комменты в том году )) когда арсенал шел первым ))
Зачем мне это читать? Может зайдем почитаем что там писали про Сити в 2008ом, когда только пришли шейхи или 2017ом когда Пеп ничего не смог выиграть? У всех ТОП команд в мире бывают взлеты и падения. Настал час взлета Арсенала. Если ты не веришь, то это не обязательно истина, лол
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Тюменец
Для бывшего тренера Тоттенхэма и тренера Челси - очень смело!))
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Костя Кот
Ответ LİVERPOOL
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пятница началась?)
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Jim Korbett
Ответ Доминатор3000
Наверняка будет трудный матч. Поч понимает,победа над Арсеналом,позволит Челси воспрять духом и устремиться наверх. Наверняка выйдут заряженные до предела. Арсенал же,если меня память не подводит,в прошлом сезоне стал первой командой,которая три года подряд смогла увезти три очка со Стемфорд Бридж в рамках АПЛ. Жду четвёртую победу,но с небольшим опасением)
Арсенал не заслуживал победы с МЮ, Тотэмом, МС, это абсолютно равные матчи были. Неправильно ожидать, что вдруг Арсенал заиграет и победит Челси заслуженно. Я думаю, что будет опять ничейная игра, где если кто-то и победит, то благодаря удаче, как Арсенал в матчах с МЮ и МС.
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